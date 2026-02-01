Das Wetter ist genau richtig, um nicht aus dem Haus gehen zu wollen? Dann verbringt den Sonntag auf der Couch und testet mal diese fünf neuen Apps und Mobile Games an, die wir für Euch für Android und iPhone aus dem Netz gesucht haben.

Auch heute haben wir wieder ein interessantes Paket aus drei Apps und zwei Spielen geschnürt, bei dem für jeden was dabei sein sollte. Die Games bringen uns in die Tiefe des Ozeans oder in den Kommunismus. Dazu gesellen sich drei Apps, die Euch eine bessere Social-Media-Experience, mehr Sicherheit und eine anspruchsvolle Kameranutzung ermöglichen.

Falls Ihr unsere Empfehlungen der letzten Woche noch nicht ausprobiert habt, holt das gerne nach. Andernfalls sollten wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Hier sind unsere fünf Empfehlungen, die Ihr allesamt sowohl im Apple AppStore als auch im Google Play Store findet.

UpScrolled

Die erste App heute soll das Zeug haben, TikTok und Instagram den Rang abzulaufen. Zumindest gibt es aktuell einen Hype um diese App. Laut Vergleichsportal Appfigures liegt die App sowohl für Android als auch iOS in den USA derzeit auf Platz 1 der kostenlosen Social-Media-Apps bzw. nach ChatGPT sogar auf Platz 2 generell bei den aktuell beliebtesten Apps.

Wieso der Hype? Es will ein Gegenentwurf zu TikTok sein. Die App stammt aus Australien, der Entwickler Issam Hijazi hat aber palästinensisch-jordanische Wurzeln. Er verspricht eine App ohne Bias, ohne politische Agenda, ohne Shadowbans. Dafür gibt es bei UpScrolled faire Algorithmen und das Versprechen, soziale Verantwortung zu übernehmen.

Somit soll UpScrolled eine App sein, die quasi ist wie TikTok oder Instagram, aber ohne den negativen Scheiß dieser Apps. Aktuell stelle ich fest, dass speziell in Deutschland es noch einigermaßen ruhig ist, und eine pro-palästinensische Stimmung überwiegt. Im Feed sehe ich viele Memes, die sich über TikTok lustig machen. Es ist allerdings zu früh für mich, das jetzt abschließend zu beurteilen, wie gut dieser Feed funktioniert.

Hat diese App das Zeug, TikTok zu beerben? Bildquelle: nextpit / Carsten Drees

Ein spannender Ansatz ist es allemal, so viel steht fest, auch befeuert durch den US-Hype. Gebt der App ruhig mal eine Chance, ich als sturer TikTok-Ignorierer tue es jedenfalls.

Blackmagic Camera

Von Blackmagic Design stammt diese App, die sich an diejenigen unter Euch wendet, die ambitionierter und professioneller mit der Smartphone-Kamera arbeiten wollen. Blackmagic Camera bietet Euch manuelle Profi-Videosteuerung mit réglierbaren Parametern wie ISO, Verschlusswinkel, Weißabgleich, Fokus und Framerate sowie einem HUD-Overlay mit Histogramm und Fokus-Peaking, ähnlich wie bei echten Blackmagic-Kameras.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Die App unterstützt Live-Streaming direkt zu YouTube, Twitch oder Vimeo, bietet zudem Multicam-Kontrolle über mehrere Geräte im gleichen Netzwerk. Trotz dieser umfassenden Funktionen ist die App kostenlos nutzbar, und ein Account wird nur für optionale Cloud-Features benötigt, nicht für die Grundfunktionen. Im Android-Lager müsst Ihr aber erst checken, ob Euer Smartphone unterstützt wird.

Testet Blackmagic Camera mal aus – gerade, wenn Ihr nicht happy mit den Bordmitteln Eures Smartphones seid, oder mit mehreren Cams aufwändigere Videos produzieren wollt.

AdVenture Communist

Liebe Genossinen und Genossen: Seid Ihr bereit, Euren kommunistischen Staat aufzubauen? Okay, dann seid Ihr bei AdVenture Communist an der goldrichtigen Adresse. Klitzekleine Warnung vorab: Der Idle-Clicker macht echt süchtig! Es ist einfach sagenhaft befriedigend, dabei zuzusehen wie der Vorrat Eurer Kartoffeln ins Unermessliche ansteigt.

Ihr habt in diesem echt humorigen Game natürlich eifrig Ressourcen zu sammeln und müsst Wissenscharftler:innen rekrutieren. Ihr habt es in der Hand, dass Ihr immer mehr Kartoffeln, Waffen, Rohstoffe sammelt und Eure Nation immer weiter wächst. Fies ist dabei: Das nächste Update ist immer gerade so in Reichweite, dass die „nur noch kurz“-Synapsen in Eurem Hirn übel getriggert werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Wenn Ihr länger spielt, wird es natürlich zäher, voranzukommen. Der übliche Trick, um Euch sanft in Richtung In-App-Käufe zu schubsen. AdVenture Communist lässt sich aber auch zocken, ohne einen Cent zu investieren.

Proton Pass

Seid Ihr auf der Suche nach einem praktischen Passwort-Manager und/oder genervt von Eurem aktuellen? Dann schaut Euch mal Proton Pass an, den ich bislang so gar nicht auf dem Zettel hatte. Ihr bekommt hier einen modernen, plattformübergreifenden Passwort-Manager der Schweizer Sicherheitsexperten hinter Proton Mail. Die App besticht durch eine konsequente Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Ihr könnt sie unter iOS und Android intuitiv bedienen.

Neben dem Speichern von Passwörtern und Kreditkarten bietet das Tool ein besonderes Highlight: integrierte E-Mail-Aliase. Damit könnt Ihr Wegwerf-Adressen erstellen, um Eure echte Identität vor Spam und Trackern zu schützen. Empfehlenswert ist Proton Pass vor allem wegen seiner hohen Transparenz (Open Source) und dem großzügigen Gratis-Modell. Ihr nutzt Proton Pass also kostenlos auf beliebig vielen Geräten und für unbegrenzt viele Passwörter. Bezahlen müsst Ihr lediglich, wenn Ihr die Zusatzfeatures wie den integrierten 2FA-Authenticator, unbegrenzte E-Mail-Aliase und Tresor-Sharing freischalten wollt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Proton Pass ist also kostenlos schon sehr umfangreich, es gibt keine Werbung, das Teil ist Open Source und in den App-Stores sehr gut bewertet. Wer also einen geräteübergreifenden Passwort-Manager sucht, sollte hier unbedingt mal testen.

SILT

Wer sich mit Indie-Games auskennt, dürfte sicher SILT auf dem Schirm haben. Das Spiel ist vor wenigen Tagen jetzt auch frisch für Android und iOS erschienen. Ihr schlüpft hier in die Rolle eines einsamen Tauchers, der in den surrealen Tiefen eines riesigen Ozean-Abgrunds gefangen ist. Das Gameplay basiert auf einem zentralen Kniff: Ihr übertragt Eure Seele auf die Meeresbewohner.

Ihr kontrolliert also Fische, Rochen oder Krabben, um deren spezifische Fähigkeiten zu nutzen. Ihr müsst knackige Rätsel lösen und kämpft Euch zu Tiefseemonstern vor. Die Schwarz-Weiß-Grafik dabei ist der Hammer und erinnert mehr an eine Graphic Novel als an ein Handygame. Die surreale Unterwasserwelt basiert auf den handgemalten Wasserfarb- und Tinten-Zeichnungen des Art Directors Mr. Mead.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Preis: Kostenlos (Demo) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja, einmalig 6,99 Euro für die Vollversion / Konto erforderlich: Ja

Kostenlos (Demo) / Keine / Ja, einmalig 6,99 Euro für die Vollversion / Ja SILT für Android herunterladen | SILT für iOS herunterladen

Ihr könnt kostenlos ins Game reinzocken, und bei Gefallen kauft Ihr Euch die Vollversion für 6,99 Euro. Der Preis ist meiner Meinung nach mehr als angemessen, denn Ihr bekommt hier eine starke Portierung des Windows-Games. Es ist ein sehr entschleunigtes Spiel zum perfekten Abschalten. Ihr werdet sehen, dass Ihr komplett ins Game hineingezogen werdet und von der restlichen Welt abgeschnitten seid. Spielt es am besten mit Kopfhörern. Dann kommen diese fast schon Lovecraft-artige Ruhe und die immersive Wucht des Spiels noch besser zum Tragen.