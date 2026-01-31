Heute könnt Ihr gleich zwei hervorragend bewertete Spiele kostenlos und dauerhaft herunterladen. Zusammen mit drei weiteren Premium-Apps. Doch die Zeit drängt, denn die Aktion ist nur von begrenzter Dauer.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

) – Diese Anwendung ist äußerst praktisch für alle, die gerne filmen, aber keinen Gimbal besitzen. Mit ihr können Nutzer wackelige Videoaufnahmen per einfachem Fingertipp stabilisieren. Laut Anbieter soll dieser Vorgang nur wenige Augenblicke dauern. Wer also kein eigenes Gimbal zur freien Verfügung hat, findet in dieser App eine überzeugende Alternative. Compress Video – Resize Video ( 3,49 Euro ) – Auch diese Anwendung richtet sich klar an alle, die gerne Videos aufnehmen. Hier stehen jedoch nicht stabilisierte Bilder im Fokus, sondern das Thema Aufbewahrung. Genauer gesagt dreht sich alles um den benötigten Speicherplatz. Denn jedem, der ein Smartphone nutzt, ist bewusst: Videodateien können schnell sehr groß werden. Das gilt zumindest dann, wenn sie nicht mithilfe eines Programms wie dieser Anwendung verkleinert werden. Die Macher der App führen an, dass sich damit eine Datei von 326 auf lediglich 62 MB schrumpfen lässt. Eine derart drastische Verkleinerung bleibt jedoch in den meisten Fällen nicht ohne sichtbare Einbußen bei der Bildqualität. (4,6 Sterne, 1.983 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

) – Dank dieser Anwendung sind gewöhnliche Schnappschüsse bald Geschichte. Eine Vielzahl an Effektfiltern sorgt dafür, dass Fotos im Handumdrehen wie digitale Kunstwerke wirken. Ergänzt wird das Angebot durch die üblichen Bearbeitungswerkzeuge sowie eine benutzerfreundliche Navigation. Ideal geeignet für alle, die ein Faible für kreative Gestaltung und farbenfrohe Bilder haben. Window Puzzles ( 2,99 Euro ) – In diesem Spiel geht es vor allem darum, Kunstwerke zusammenzusetzen, die wie bunte Glasfenster aussehen. Dabei schiebt man die vorgegebenen Fragmente exakt in die dafür vorgesehenen Formen. Langeweile kommt so schnell nicht auf, da insgesamt 126 verschiedene Motive darauf warten, gelöst zu werden. (5,0 Sterne, 4 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.