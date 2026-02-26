Timing ist alles wenn es um Gratis-Apps geht. Damit ihr sparen könnte, bevor die Preise wieder steigen, haben wir eine Liste von Premium-Software für iOS und Android zusammengestellt, die derzeit kostenlos erhältlich ist. Hier sind unsere Empfehlungen.

Hört auf, für Apps zu bezahlen! Im App Store und bei Google Play gibt es zwar jede Menge Premium-Inhalte, aber es muss nicht immer sein, dafür Geld auszugeben. Viele erstklassige Apps sind für eine begrenzte Zeit kostenlos – ein geheimer „Hack“, den die meisten Leute übersehen. Wir haben die besten kostenpflichtigen Apps gefunden, die Ihr Euch jetzt kostenlos holen könnt, bevor die Angebote auslaufen.

Kostenlose Profi-Apps (Android)

25 Dollars Herausforderung ( 1,89 Euro ) – Ihr wollt kostenlos Geld verdienen? Das ist immer einen Blick wert, zumal diese App gratis ist – vorerst. Stellt euer Glück auf die Probe, und wenn Ihr bis zum Ende der Woche 25 $ angesammelt habt, könnt Ihr Euch das Geld auszahlen lassen! (4,6 Sterne, 621 Bewertungen)

Monster Cash ( 1,99 Euro ) – Mögt Ihr Baby-, nein, Monstersitting? Wenn ja, könnt Ihr hier eine Monstersammlung ausbrüten, sie wachsen lassen und sie weiterentwickeln, bevor Ihr sie gegen Geld eintauscht. Ja, es fühlt sich an wie eine Art Monsterzuchtprogramm, aber wenigstens ist es virtuell und keine reale Welpenfabrik! (4,5 Sterne, 1,1k Bewertungen)

QR- und Barcode Scanner PRO ( 5,9 9 Euro ) – Die meisten Handys verfügen heutzutage über eine Kamera-App, die einen integrierten QR-Code-Scanner hat. Falls Ihr jedoch eine Alternative suchen, sollten Sie diese App ausprobieren. Sie ist werbefrei und kann mehr als nur QR-Codes scannen, denn sie scannt auch Barcodes. (4,6 Sterne, 20,4k Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Castle Zombiestein ( 0,99 Euro ) – Ja, ich weiß, dass die Bewertungen nicht so toll sind, aber zumindest ist es ein Rückgriff auf Castle Wolfenstein. Alles, was retro ist oder sich auf die Vergangenheit bezieht, ist für mich immer reizvoll. Ich vermute, es wird Euch allein aus Nostalgie beschäftigen, und es ist in Ordnung, wenn Ihr das Spiel nicht zu Ende spielt. Ein kostenloser Spaziergang in die Vergangenheit? Ich bin dabei. (2,8 Sterne, 5 Bewertungen)

Self Timer ( 1,99 Euro ) – Habt Ihr Euch schon einmal gewünscht, mehrere Selfies (allein oder mit einer Gruppe) gleichzeitig machen zu können? Mit dem Self Timer ist das jetzt möglich. Ihr müsst nicht mehr mehrmals zum Handy laufen, um mehrere Aufnahmen zu machen. Stellt den Timer einfach einmal ein, lasst ihn ablaufen, und er nimmt so viele Fotos auf, wie Ihr zuvor festgelegt habt. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen)

Kostenlose Apps und ihre Tücken

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn Euch also eine App gefällt, sollten Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr immer einen Blick auf die Seite der App im Store werfen. Manchmal gibt es dort versteckte Fallstricke, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Vor allem bei Spielen für Kinder ist es wichtig, auf diese Aspekte zu achten.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie oft. Wenn Ihr auf der sicheren Seite sein wollt, solltet Ihr nur die Berechtigungen erteilen, die die App benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte nicht an euren Standortdaten interessiert sein.

Welche der oben genannten Apps werden Ihr installieren?