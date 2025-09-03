Topthemen

Großangriff von Bosch! Was können die neuen Saugroboter?

Bosch Spotless
© nextpit / Thomas Kern
Die IFA 2025 ist offiziell gestartet und die ersten Neuheiten werden veröffentlicht. Bosch hat nicht lange auf sich warten lassen und überraschenderweise gleich vier Saugroboter vorgestellt, die ab sofort erhältlich sind. In diesem Artikel erfahrt Ihr die wichtigsten Einzelheiten zu allen Modellen und ob die chinesische Konkurrenz aufhorchen sollte.

Bosch Spotless: Neue Saugroboter-Reihe "Made in Germany"

Es fängt verwirrend an, denn alle vier Modelle des Herstellers hören auf den gleichen Namen  – "Spotless". Der günstigste Roboter verfügt nur über eine Ladestation. Eine Stufe darüber befindet sich ein Modell mit Absaugstation. Gekrönt wird die Reihe durch das Top-Modell mit einer funktionsreichen Servicestation.

Zwei Bosch Spotless-Roboterstaubsauger auf einer Holzoberfläche.
Die günstigen Saugroboter der Spotless-Reihe / © nextpit / Thomas Kern

Das Spitzenmodell der Serie zeichnet sich durch eine Saugkraft von 11.000 Pa aus. Etwas wenig, im Vergleich zu gestandenen China-Riesen wie Dreame. Zur weiteren Einordnung: das neueste Flaggschiff Dreames, der Aqua10 Ultra Roller Complete (Test) hat satte 30.000 Pa an Bord. Nichtsdestotrotz soll der Bosch-Roboter andere Vorteile bieten. Bosch setzt auf eine Carbon-Kunstfaser-Bürste mit verbautem Entwirrkamm, in der sich keine Haare verheddern.

Roboter-Staubsauger mit zwei Reinigungs-Pads und sichtbarem Bedienfeld.
So sieht die Hauptbürste aus / © nextpit / Thomas Kern

Außerdem verfügt der Roboter über ein ausfahrbares Wischpad, welches besser in Ecken gelangt. Zusätzlich verbaut der Hersteller neben der Smart-Vision-Technologie einen Wandfolgesensor. Dieser hilft dem Roboter dabei, möglichst nah an den Kanten zu wischen. Weiterhin verfügt der Roboter über eine Teppicherkennung, um die Wischmopps vor dem Befahren anzuheben. Schwellen sind ebenfalls kein Problem. Bis zu 20 mm hohe Schwellen kann er überwinden.

Wie schon erwähnt, gibt es bei dieser Ausführung eine Basisstation mit Wartungsfunktionen. Bosch verpackt hier eine Absaugfunktion sowie eine 70-Grard-Heißwasser-Moppreinigung und die Trocknung der Ausrüstung. Alles in allem wirkt der Bosch Spotless wie ein solider Saug- und Wischroboter, nicht mehr und nicht weniger. Allerdings fehlt dem Top-Modell einiges zu Top-Saugrobotern der chinesischen Konkurrenz. Einen einzigartigen Vorteil gibt es aber nicht einmal bei der chinesischen Konkurrenz: Bosch bietet 10 Jahre Garantie auf den Motor.

  Testsieger Beste Testsieger-Alternative Beste Wischfunktion Bester Saugroboter für Tierhaare Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Modell
Roborock Saros Z70
Dreame X50 Ultra Complete
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Eureka J15 Pro Ultra
Tapo RV30 Max Plus
Abbildung Dreame X50 Ultra Complete Product Image Dreame X40 Ultra Product Image Ecovacs Deebot X9 Pro Omni Product Image Eureka J15 Pro Ultra Product Image Tapo RV30 Max Plus Product Image
Bewertung
Test: Roborock Saros Z70
Test: Dreame X50 Ultra Complete
Test: Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Test: Eureka J15 Pro Ultra
Test: Tapo RV30 Max Plus
Angebot
 
Thomas ist seit 2023 im Team und begeistert sich für Smart-Home-Geräte und Haushaltsrobotik. Besonders haben es ihm Saugroboter und Smart Locks angetan, die er in Tests genauer unter die Lupe nimmt.

Thomas Kern kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smart Gardening, Saugroboter, Balkonkraftwerke & Energie, Powerstations, Smart Home.

