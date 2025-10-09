Neues Smartphone? Dieses Element hat Sony ersatzlos gestrichen

Die Hersteller von Mobiltelefonen konzentrieren sich nicht nur darauf, immer dünnere Smartphones herzustellen. Es ist auch ein Trend geworden, die Verkaufsverpackungen kompakter und minimalistischer zu gestalten. Das bedeutet oft, dass weniger Papierbeilagen enthalten sind und Zubehör wie Kopfhörer und Ladestationen nach und nach entfernt werden. Nach den Adaptern scheint nun das nächste Opfer das USB-Kabel zu sein - und Sony ist dabei ganz vorne mit dabei.

Als Apple anfing, die Ladegeräte aus den iPhones und iPads zu entfernen, dauerte es ein paar Jahre, bis sich dieser Schritt durchgesetzt hatte und allgemein akzeptiert wurde. Viele Hersteller folgten diesem Beispiel, auch Android-Hersteller. Ob im Namen der Nachhaltigkeit oder der Einfachheit, wir können davon ausgehen, dass in Zukunft noch mehr wichtige Dinge aus den Telefonboxen verschwinden werden.

Mehr Sony Xperia Telefone werden ohne USB-Kabel geliefert

Auf Reddit berichtete der Nutzer Brick Fish, dass das Sony Xperia 10 VII, das er erhalten hat, ohne USB-Kabel oder Ladegerät in der Verpackung geliefert wurde. Das kann je nach Region oder Gerätevariante variieren, aber es ist bereits bekannt, dass frühere Modelle wie das Xperia 10 V, Xperia 10 VI und sogar das Xperia 1 VI ebenfalls ohne Kabel und Ladegerät geliefert wurden. Es ist jedoch unklar, ob dies auch für andere Märkte, wie zum Beispiel Asien, gilt.

Der Trend scheint sich durchzusetzen und es könnte nicht lange dauern, bis andere Hersteller dem Beispiel von Sony folgen. Die neuen AirPods Pro 3 von Apple sind sogar schon dabei und das erste Apple-Produkt, das ohne Kabel ausgeliefert wird.

Das Xperia 10 VII ist das nächste Smartphone von Sony, das ohne USB-Kabel ausgeliefert wird. / © Reddit/u/Brick_Fish

Die Initiative von Sony zielt wahrscheinlich darauf ab, die Umweltbelastung zu verringern, wie die Verwendung von recycelten Verpackungen in der gesamten Smartphone-Produktpalette zeigt. Manche könnten dies jedoch auch als Kostensenkungsmaßnahme oder als Mittel zur Steigerung der Gewinnspanne betrachten.

Unabhängig davon scheint sich die Branche zu einfacheren, zubehörfreien Verpackungen zu entwickeln. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn mehr Android-Marken wie Google, Xiaomi und Samsung den gleichen Ansatz verfolgen würden.

Nicht alle Ladekabel sind gleichwertig

Nicht alle Nutzer/innen werden zufrieden sein. Manche werden vielleicht davon abgehalten, ein Xperia Handy zu kaufen, wenn sie gezwungen sind, ein neues Ladekabel zu kaufen, vor allem, wenn sie kein Ersatzkabel haben, das die erforderlichen Spezifikationen erfüllt.

Bei der Auswahl eines Kabels muss jeder informiert und vorsichtig sein. Viele der auf dem Markt erhältlichen Kabel entsprechen nicht den Spezifikationen oder sind gefälscht, was dein Gerät oder deinen Ladeanschluss mit der Zeit beschädigen kann.