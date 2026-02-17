Sony hat den Spielern gerade eine Vorschau auf ein kommendes Spiel mit großem Potenzial gegeben. Dieses AAA-John-Wick-Spiel sieht nicht nur gut aus, es hat noch viel mehr zu bieten. Aber was kann man eigentlich erwarten?

John Wick ist einer der kultigsten Actionfilm-Helden aller Zeiten. Daher ist es keine Überraschung, dass die beliebten Filme mehrere Videospieladaptionen erhalten werden. Während frühere John-Wick-Spiele, wie das 2019 erscheinende John Wick Hex, große Aufmerksamkeit erregten, könnte sich dieses neue Spiel wirklich von der Masse abheben. Auch wenn derzeit noch wenig bekannt ist, sind die Fans bereits begeistert. Und das aus gutem Grund.

Unbenanntes John-Wick-Spiel enthüllt

Bis jetzt hat das neue John-Wick-Spiel noch keinen offiziellen Namen. Aber als es während Sonys kürzlicher State of Play enthüllt wurde, sahen wir bereits einen kurzen 2-Minuten-Trailer. Und es ist dieser Trailer, der die Aufmerksamkeit der Leute erregt hat. Im Mittelpunkt stehen vorgerenderte Zwischensequenzen, die die Atmosphäre, die die Fans der Filme so lieben, perfekt einfangen.

Wir sehen, wie John Wick einen neuen Anzug angepasst bekommt, unterbrochen von intensiven Actionsequenzen. Ob er einem Mann mit einer Bratpfanne den Kopf einschlägt oder einen anderen aus der Deckung heraus erschießt – der Trailer spart nicht mit Gewalt. Aber die Action und die Atmosphäre sind nicht die einzigen Dinge, die hervorstechen. Das Spiel sieht einfach unglaublich gut aus. Detaillierte, schöne Grafiken sorgen für Realismus, ohne ihn zu erzwingen.

Der Trailer endet mit einem bekannten Gesicht: John Wick (Keanu Reeves) blickt direkt in die Kamera. Und zur Freude vieler geht die Beteiligung von Keanu Reeves viel weiter als nur bis zu seinem Gesicht.

Eine originelle Geschichte mit einer hochkarätigen Besetzung

Das Beste an diesem neuen Spiel ist nicht die unglaubliche Grafik oder die coolen Zwischensequenzen. Das Beste an diesem Spiel ist nicht die unglaubliche Grafik und die coolen Zwischensequenzen, sondern die Tatsache, dass das Spiel eine originelle Geschichte erzählt und einige der Leute, die die Originalfilme gedreht haben, mitspielen. Zum Beispiel ist der Regisseur aller vier John-Wick-Filme, Chad Stahelski, an der Entwicklung beteiligt.

Und wie bereits erwähnt, ist Keanu Reeves zurück, um John Wick im Spiel zu verkörpern. Laut einem Blogpost leiht er dem Spiel sein „Aussehen, seine Stimme und mehr“. Das Spiel wird in der Zeitlinie des Films angesiedelt sein, was Keanus Rückkehr zu einer offensichtlichen Wahl macht.