Die Tapo C660 positioniert sich als moderne Outdoor-Überwachungskamera für alle, die ihr Zuhause zuverlässig im Blick behalten möchten. Sie verspricht eine flexible Installation ohne aufwendige Verkabelung. Überzeugt die Tapo C660 in der Praxis?

Komfort, Übersicht und eine möglichst zuverlässige Erkennung von relevanten Ereignissen stehen bei der Überwachungskamera Tapo C660 im Vordergrund. Zusätzlich übernimmt ein integriertes Solarpanel die Stromversorgung. Überzeugen auch die smarten Funktionen der Tapo C660?

Pro

Simple Montage

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Solarpanel im Kit dabei

Gute Bildqualität

Contra

Ungesicherter microSD-Kartenslot

Optionales Abo-Modell vorhanden

Preis und Verfügbarkeit der Tapo C660

Die Tapo C660 ist bereits im Handel erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 139,90 Euro. Bei Amazon ist der Preis bereits auf knapp 100 Euro gefallen.

Design und Verarbeitung der Tapo C660

Die Tapo C660 ist auf keinen Fall eine kleine Kamera. Vielmehr handelt es sich um eine kabellose Outdoor-Überwachungskamera mit kräftigem Aufbau. Hier sehe ich eventuell einen Nachteil, wenn es um den Montageplatz geht. Stichwort Montage: Ihr könnt die C660 dank der praktischen Halterung, sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren.

Zusätzlich hilft ein mitgeliefertes Solarpanel, die Kamera dauerhaft zu betreiben, ohne dass ein Netzteil nötig ist. Das Panel bietet laut dem Hersteller ausreichend Leistung, um den 10.000-mAh-Akku zu laden. Hier sollen täglich etwa 45 Minuten Sonne ausreichen. Ein letztes Wort noch zum Thema Outdoor: Durch die IP65-Zertifizierung ist die Überwachungskamera gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Tapo C660 Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Die Tapo C660 bietet eine Schwenk- und Neigemechanik. Tapo erreicht einen großen Bildwinkel von 360 Grad in der Horizontalen und 90 Grad in der Vertikalen. Ihr habt also eine große Rundumsicht über einen wirklich großen Bereich. Vor der Einrichtung in der Tapo-App solltet Ihr noch eine microSD-Karte in die Kamera einlegen und anschließend den QR-Code über die Tapo-App scannen. In der Tapo-App benötigt Ihr Eure WLAN-Daten. Zusätzlich müsst Ihr Euch einen Account erstellen.

Funktionen der Tapo-App

Die Tapo-App ist der zentrale Steuerungs- und Verwaltungsort für die C660. Eine lokale KI erkennt zuverlässig, ob es sich bei einer Bewegung um eine Person, ein Haustier oder ein Fahrzeug handelt. Dadurch sollen Fehlalarme im Alltag deutlich reduziert werden. Passend dazu können Push-Benachrichtigungen gezielt nach Objekttyp gefiltert werden, sodass nur wirklich relevante Ereignisse auf Eurem Smartphone landen. Alle erfassten Clips werden übersichtlich in einer Timeline dargestellt, die nach Zeit sortiert ist und eine schnelle Orientierung ermöglicht.

Tapo C660 Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Zusätzlich unterstützt die Kamera eine intelligente Bewegungsverfolgung. Erkennt sie ein Objekt, folgt sie diesem automatisch per Schwenk- und Neigemechanik. Ergänzt wird dies durch einen Patrouillen-Modus, bei dem die Kamera mehrere zuvor festgelegte Positionen nacheinander anfährt, um größere Bereiche systematisch zu überwachen.

Tapo-App Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Beim Aufnahmemodus setzt TP-Link auf einen Kompromiss aus Sicherheit und Energieeffizienz. Die Kamera zeichnet standardmäßig kontinuierlich im Zeitraffer mit etwa einem Bild pro Sekunde auf und schaltet bei erkannter Bewegung automatisch auf eine flüssigere Echtzeitaufnahme mit rund 15 Bildern pro Sekunde um. Dieses Vorgehen spart Akkuleistung, ohne relevante Ereignisse zu verpassen.

Speichermöglichkeiten bei der Tapo C660

Für die Speicherung der Aufnahmen stehen sowohl lokale als auch cloudbasierte Lösungen zur Verfügung. Videoclips lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB sichern oder optional über die kostenpflichtige Tapo-Care-Cloud speichern, deren Abonnement laut Test bei rund 2,99 Euro pro Monat beginnt.

Wenn Ihr auf einen microSD-Speicher setzt, spart Ihr natürlich Geld, aber lauft Gefahr, dass Einbrecher die microSD-Karte samt Beweismaterial klauen. Ungünstigerweise ist sie wie bei vielen smarten Sicherheitskameras nicht über eine Schraube oder eine Sicherung geschützt.

Tapo C660 Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

In puncto Konnektivität zeigt sich die Kamera modern ausgestattet: Sie unterstützt Wi-Fi 6 und kann sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band betrieben werden, was eine stabile und schnelle Verbindung ermöglicht. Im gesamten Testzeitraum hatten wir keine Probleme hinsichtlich der Verbindung.

Bild- und Tonqualität der Tapo C660

Die Tapo C660 überzeugt im Alltag vor allem durch ihre hohe Bildqualität. Mit einer 4K-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln beziehungsweise 8 Megapixeln liefert die Kamera sehr scharfe und detailreiche Aufnahmen. Damit ist die zuverlässige Erkennung von Objekten, Personen oder Gesichtern überhaupt kein Problem. Das diagonale Sichtfeld von 105 Grad sorgt für eine gute Übersicht über den überwachten Bereich, während der bis zu 18-fache digitale Zoom auch weiter entfernte Details erkennbar macht.

Tapo C660 Kamera Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Auch bei Dunkelheit zeigt sie sich leistungsstark: Dank Farbnachtsicht mit Starlight-Sensor, integriertem Starlight-Chip und lichtstarkem F1,6-Objektiv entstehen lebendige Nachtszenen mit realistischen Farben. Ergänzt wird dies durch integrierte Spotlights, die bei Bedarf zusätzliches Licht liefern.

Für die Nachtsicht stehen insgesamt drei verschiedene Modi zur Verfügung. Neben klassischen Infrarot-LEDs für kontrastreiche Schwarz-Weiß-Aufnahmen bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mithilfe der Flutlicht-LEDs auch bei Nacht farbige Bilder erzeugen. Darüber hinaus ermöglicht die Restlichtverstärkung in Form der sogenannten Starlight Color Vision eine Farbnachtsicht selbst ohne zugeschaltetes Flutlicht, sofern noch minimale Umgebungshelligkeit vorhanden ist.

Fazit: Lohnt sich die Tapo C660?

Ja, das tut sie. Tapo bietet die C660 für 139,90 Euro an. Meiner Meinung nach ist das die beste Überwachungskamera für unter 150 Euro. Denn die Tapo C660 überzeugt mit zahlreichen praktischen Funktionen, die man sich bei einer smarten Überwachungskamera wünscht. Darüber hinaus punktet sie mit einer ausgezeichneten Bildqualität, auch bei Nacht.

Tapo C660 Solarpanel Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Was die App angeht, bietet Tapo das gewohnt umfangreiche Gesamtpaket. Allerdings gibt es im Bereich Smart-Home-Integration noch Nachholbedarf, weil Tapo sich zu sehr auf sein eigenes Ökosystem verlässt. Hier würde der Matter-Support immens helfen. Ansonsten macht Tapo mit der C660 nichts falsch. Preislich liegt die Kamera bei 139,90 Euro. Bei Amazon ist der Preis mehrfach auf circa 100 Euro gefallen.

