Eine gute Zahnhygiene ist wichtig – nicht nur, um Karies und Zahnfleischentzündungen vorzubeugen, sondern auch, um einen frischen Atem zu haben. Bei Amazon kommt Ihr jetzt schon für unter 50 Euro an eine Schallzahnbürste, die vielen Konkurrenten einiges voraus hat.

Bei einer elektrischen Zahnbürste habt Ihr meistens die Qual der Wahl – bevorzugt Ihr einen rotierenden oder vibrierenden Bürstenkopf? Beide Methoden haben sicher ihre Vorteile. Es gibt aber auch ein Modell, das Vibrationen mit Hin-und-Her-Bewegungen kombiniert. Und solch eins gibt’s gerade preiswert bei Amazon.

Laifen Wave 47,99 € Die Laifen Wave kombiniert bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute mit 60-Grad-Oszillation für eine besonders gründliche, dennoch sanfte Reinigung und bietet App-Modi samt Timer. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 45 Tagen ist sie zudem äußerst reisefreundlich. Zum Angebot!

Laifen Wave: Das macht die Schallzahnbürste besonders

Die Laifen Wave Zahnbürste erzeugt bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute. Gleichzeitig schrubbt sie die Zähne im 60-Grad-Winkel mit Hin-und-Her-Bewegungen. Dadurch soll die Zahnbürste besonders gut Plaque und Essensreste entfernen können. Außerdem soll sie Karies, Verfärbungen oder empfindliches Zahnfleisch vorbeugen können. Dabei ist das Laifen-Gerät ebenfalls äußerst sanft zu den Zähnen, da Borsten und Bürstenköpfe ein weiches Design haben.

Praktisch ist zudem: Mit einer zugehörigen App lassen sich drei verschiedene Putzmodi einstellen und nach Bedarf individualisieren. Anschließend werden die Modi gespeichert und Ihr habt hierauf schnell wieder Zugriff. Darüber hinaus hilft ein Timer dabei, dass Ihr lange genug Eure Zähne putzt, während Ihr bei Bedarf daran erinnert werdet, alle 30 Sekunden den Quadranten zu wechseln. So werden alle Zähne ausreichend lang geputzt.

Und über einen echten Pluspunkt haben wir bisher noch gar nicht gesprochen – und zwar den Akku. Mit nur einer Aufladung kommt Ihr nämlich bis zu 45 Tage aus und könnt so ebenfalls problemlos im Urlaub das Aufladekabel zu Hause lassen. Der Reisemodus sorgt zudem dafür, dass die Zahnbürste nicht versehentlich im Koffer eingeschaltet wird.

Unter 50 Euro: Jetzt gibt’s 40 Prozent Rabatt

Aktuell ist die Laifen Wave mit ABS-Kunststoff-Gehäuse 40 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 47,99 statt knapp 80 Euro. Alternativ könnt Ihr sie Euch auch in einer Aluminium– oder Edelstahl-Variante holen. Es gibt auch eine Spezialversion in einem matten Grün, die sich aber auch technisch noch einmal von der regulären Laifen Wave unterscheidet und daher etwas kostspieliger ist.

Übrigens: Das ist nicht das einzige Produkt, das Laifen gerade reduziert. Es gibt zum Beispiel auch den eleganten und äußerst kompakten Elektrorasierer Laifen P3 Pro gerade 25 Prozent günstiger und ein stylischer Mini-Haartrockner des Herstellers kostet nur noch 99,99 statt rund 130 Euro.