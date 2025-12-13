Wenn Ihr gern agiler unterwegs wärt, egal ob im Alltag oder bei der nächsten Bergtour, sind die Exoskelette von Hypershell wie gemacht für Euch. Die Kraftanzüge sind aktuell mit Rabatten von bis zu 200 Euro zu haben und wir nehmen sie mal genauer unter die Lupe.

Schwere Beine beim Wandern oder auf Städtetrips? Muss nicht sein. Hypershell hat seine smarten Exoskelette aktuell zum Dealpreis im Angebot – und die Dinger haben das Potenzial zum nächsten Tech-Trend. Bereits seit 2021 entwickelt die Marke die cleveren Geräte, die Euch – je nach Modell – beim Gehen, Radeln oder Klettern spürbar Arbeit abnehmen. So könnt Ihr etwa Eure Ausdauer steigern. Gleichzeitig bleibt die Herzfrequenz aber bis zu 42 Prozent niedriger als ohne Exoskelett, sodass Sport und Bewegung Spaß machen, ohne zu sehr zu belasten. Wir zeigen Euch, welche Modelle sich lohnen und wie viel Ihr beim Kauf aktuell spart. Denn momentan läuft eine der seltenen Rabatt-Aktionen von Hypershell, wodurch der Zeitpunkt für einen Kauf kaum günstiger sein könnte.

Bis zu 200 Euro günstiger: Die Exoskelette von Hypershell

Für 1.599 Euro, und damit ganze 200 Euro günstiger als sonst, gibt es im Moment das Hypershell X Carbon. Während des Aktionszeitraums bis zum 17. Dezember wird Euch außerdem noch ein Wechselakku sowie ein Charging-Hub mit vier Anschlüssen ins Paket gepackt.

Das Exoskelett selbst wiegt lediglich 1,8 Kilogramm und ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, die einen hohen Tragekomfort versprechen. Einmal angelegt, erkennt es mittels KI automatisch Eure Bewegungen und passt sich dementsprechend automatisch an. Es unterstützt dabei zehn verschiedene Modi, darunter Treppensteigen, Joggen, oder normales Gehen.

Die nötige Power dafür erhält das Exoskelett über einen Motor mit einer Maximalleistung von 800 W und einem inkludierten Akku. Letzterer liefert eine Reichweite von bis zu 17,5 km. Es ist damit eine ideale Begleitung auf langen Trekkingtouren. Dabei kann es bis zu 30 kg Gewicht ausgleichen, perfekt also, wenn Ihr schweres Gepäck dabei habt und Euch nicht allzu sehr damit plagen wollt.

Hypershell X Carbon 1.599,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 800 W. Akkureichweite von bis zu 17,5 Kilometern und zehn intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –20 Grad. Ultraleicht mit nur 1,8 Kilogramm Gewicht. 1.599,00 € bei Hypershell

Ebenfalls im Angebot findet Ihr das Hypershell X Pro. Hier senkt der Händler den ursprünglichen Preis um 100 Euro, sodass Ihr bereits für 1.099 Euro zuschlagen könnt. Genau wie beim X Carbon bekommt Ihr auch beim X Pro eine zusätzliche Batterie sowie den Charging-Hub direkt mitgeliefert. Mit einem Akku schafft Ihr Distanzen von bis zu 17,5 Kilometern. Zudem unterstützt das X Pro – genauso wie das X Carbon – zehn verschiedene Bewegungsmodi, darunter Radfahren, Wandern oder ganz normales Gehen.

Hypershell X Pro 1.099,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 800 W. Akkureichweite von bis zu 17,5 Kilometern und zehn intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –20 Grad. Ultraleicht mit nur zwei Kilogramm Gewicht. 1.099,00 € bei Hypershell

Einsteigermodell schon für unter 1.000 Euro

Für 899 statt 999 Euro bekommt Ihr alternativ ebenso das Hypershell X Go noch bis zum 17. Dezember – inklusive einer praktischen Wechselbatterie. Während die anderen Modelle eher auf maximale Leistung ausgelegt sind, richtet sich dieses Exoskelett mit seiner Motorleistung von 400 W vor allem an den Alltag.

Wenn Euch eine Reichweite von 15 Kilometern und sechs Bewegungsmodi – darunter Treppensteigen, Walking und normales Gehen – völlig ausreichen, lohnt sich hier definitiv ein genauerer Blick. Dieses Modell bietet solide Unterstützung, ohne überdimensioniert zu sein, und ist damit ideal für alle, die ein Exoskelett für tägliche Wege oder entspannte Touren suchen.

Hypershell X Go 899,00 € Exoskelett mit einer Maximalleistung von 400 W. Akkureichweite von bis zu 15 Kilometern und sechs intelligenten Bewegungsmodi. IP54 und kältebeständig bis –10 Grad. Ultraleicht mit nur zwei Kilogramm Gewicht. 899,00 € bei Hypershell

Alle Exoskelette von Hypershell findet Ihr direkt auf der Herstellerseite. Dort wartet unter anderem auch das neue Flaggschiff, das X Ultra mit 1.000 W Leistung, bis zu 30 km Reichweite und zwölf Bewegungsmodi, für 1.999 Euro.

