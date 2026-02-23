Der iPhone-Hersteller lädt Anfang März zu einer „besonderen Apple Experience“, kein normales Event also. Doch begleitend zu diesem Termin sollen bereits in den Tagen zuvor mehrere Neuheiten präsentiert werden.

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass Apple ausgewählte Medienvertreter und Influencer zu einem Event im März eingeladen hat. Diese vom iPhone-Hersteller als besondere „Experience“ bezeichnete Veranstaltung findet zeitgleich in New York, London und Shanghai am Mittwoch, den 4. März 2026 statt. Wie Bloombergs Mark Gurman nun berichtet, sollen jedoch schon vor dem Event viele Neuheiten gezeigt werden. Auf die erste März-Woche dürfen sich Fans des Unternehmens also freuen.

Apple-Experience vom 2. bis 4. März

Gurman erwartet, dass Apple am Montag, Dienstag und Mittwoch, also dem 2. bis 4. März 2026, neue Produkte vorstellen wird. Abschluss macht dann das Presse-Event am 4. März. Das würde auch erklären, warum das Unternehmen bislang keinen einzelnen Livestream für den Mittwoch angekündigt hat. Stattdessen werden die Neuheiten über mehrere Tage verteilt. In welcher Form, also ob reine Pressemitteilungen oder mit mehreren Videos, ist bislang unbekannt.

Die Quellen des Bloomberg-Reporters sprechen aber davon, dass mindestens fünf neue Produkte vorgestellt werden. Dabei könne es sich um „Hardware, Software und Prozessoren“ handeln. Gurman wird aber noch etwas präziser in seinen Erwartungen von Apples mehrtägigen Neuvorstellungen.

Die erste und einzig wirkliche Neuheit ist ein neues, preiswerteres MacBook mit iPhone-Chip. Es soll in diversen Farben erhältlich sein, die man an der Einladung ablesen kann. Ein knackiges Gelb, Grün und Blau hatte Gurman bereits zuvor vorhergesagt. Apples neues MacBook dürfte auch der wichtigste Grund für die Einladung an die Medienvertreter sein. „Es lohnt sich nicht, sogenannte Influencer einzufliegen, um ein Produkt zu testen, wenn der einzige Unterschied ein schnellerer Chip ist,“ so Gurman.

Die vollständige Einladung zur Apple Experience Bildquelle: Apple / Bloomberg

In letztere Kategorie gehören die vier anderen erwarteten Neuheiten. Allen voran ist die Rede vom iPhone 17e, iPad Air mit M4 und Einsteiger-iPad mit A18-Chip. Updates für das MacBook Air und Pro stehen ebenfalls auf der Liste.

Die beiden MacBooks sollen mit dem M5-Prozessor ausgestattet werden. Beim Pro-Modell fehlen derzeit noch die Varianten mit Pro- und Max-Chips. Die Basisvariante mit dem einfachen M5 hatte Apple bereits im vergangenen Jahr präsentiert. Gurman bezeichnet das Update als „seit Monaten überfällig“. Die beiden überarbeiteten iPad-Modellen seien bereits fertig für die Produktion.

Beim iPhone 17e kann sich Gurman sogar vorstellen, dass es möglicherweise noch vor den Terminen im März vorgestellt wird. Apple hatte das aktuelle iPhone 16e im vergangenen Februar präsentiert.

Apples weitere Pläne für den Frühling

Neben den genannten Produkten sind noch weitere Geräte fertig zur Vorstellung. Dazu gehört ein neues Studio Display und ein überarbeiteter Mac Studio. Die neuen Displays seien bereits fertig für die Auslieferung; der Mac Studio nicht weit entfernt. Die Vorstellung im Rahmen der „Experience“ Anfang März ist laut Gurman möglich. Aufgrund des bereits vollen Programms könnte Apple jedoch noch einige weitere Tage warten.

Gurman hat von seinen Quellen aus den Apple Stores in Erfahrung gebracht, dass die Lager für einige Produkte bereits leergefegt sind. Dazu zählen das iPhone 16e, das iPad Air sowie die 13- und 15-Zoll-Versionen des MacBook Air mit M4-Chip. Ebenfalls betroffen sind die 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max. Gleiches gilt für diverse Versionen der Armbänder für die Apple Watch. Im Frühjahr ist es üblich, dass der iPhone-Hersteller neue Farben präsentiert.

Sofern einige dieser Updates nicht Anfang März erscheinen, werden sie laut Bloomberg wahrscheinlich kurz danach folgen.