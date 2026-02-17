Nach vielen Beschwerden zum letzten großen iPhone-Update nennt Apple nun offizielle Zahlen zur Verbreitung von iOS 26. Die neuen Daten zeigen, wie viele Nutzer in den letzten Monaten ihr iPhone und iPad auf den neuesten Stand gebracht haben.

Üblicherweise nennt Apple die Zahlen zur Verteilung von iOS und iPadOS etwas früher als Mitte Februar. Im vergangenen Jahr war es bereits Ende Januar der Fall. Viele Beobachter stützten ihre Aussagen über die Verbreitung von iOS 26 bislang auf inoffizielle Daten, die von Drittanbietern gesammelt wurden. Grund für die hitzigen Diskussionen um die Installationszahlen ist vor allem das neue Design. Vor allem in den sozialen Medien wird „Liquid Glass“ gerne als Vorwand genutzt, um sich lautstark gegen das Update zu weigern. Nun gibt es aber offizielle Zahlen – direkt von Apple.

iOS 26: Leichter Verlust gegenüber iOS 18

Im direkten Vergleich mit iOS 18 muss sich das neueste Betriebssystem von Apple fürs iPhone leicht geschlagen geben. 76 Prozent der Smartphones aus den letzten vier Jahren, die mit dem App Store kommuniziert haben, nutzen bereits iOS 26. Der Stichtag war dabei der 12. Februar 2026. 20 Prozent nutzten iOS 18 und 6 Prozent eine frühere Version.

iOS 18 vs iOS 26 in Zahlen Bildquelle: Apple / Holger Eilhard

Laut den Zahlen aus dem Vorjahr, die Apple bereits am 21. Januar 2025 verkündete, hatten ebenfalls 76 Prozent ihr iPhone auf iOS 18 aktualisiert. iOS 26 ist damit bereits etwas länger verfügbar und gleichzeitig weniger verbreitet. Der Unterschied beträgt rund drei Wochen. Die laute Kritik am Design hat sich insgesamt aber offenbar nur geringfügig auf die Installationszahlen ausgewirkt.

Insgesamt ist auf 66 Prozent aller iPhones iOS 26 installiert. Im Vorjahr waren es bei iOS 18 noch 68 Prozent.

Leichter Vorsprung bei iPadOS 26

Beim iPad sehen die reinen Prozentzahlen für iPadOS 26 etwas besser aus als beim Vorgänger im Vorjahr. Laut Apples Zahlen wurde auf 66 Prozent der Geräte aus den letzten vier Jahren iPadOS 26 festgestellt. 24 Prozent nutzen noch iPadOS 18, während frühere Versionen auf 10 Prozent der Tablets verzeichnet wurden. Die Zahlen gelten jedoch wohlgemerkt für den 12. Februar 2026.

iPadOS 18 vs iPadOS 26 Bildquelle: Apple / Holger Eilhard

Im vergangenen Jahr war iPadOS 18 hingegen auf 63 Prozent der Apple-Tablets installiert. Insgesamt etwas weniger, die Zahlen wurden aber bereits am 21. Januar 2025 veröffentlicht. Es zeigt sich erneut, dass Tablet-Nutzer ihre Geräte langsamer aktualisieren als iPhone-Nutzer; zumindest im direkten Vergleich der ersten Monate nach der Vorstellung.