Besitzer von Apples iPhone wünschen sich im Auto einfachen Zugriff auf ihre Daten und Apps. CarPlay ermöglicht das bei vielen Herstellern. Ein prominenter Anbieter bildet jedoch bislang eine Ausnahme – arbeitet laut Bericht aber weiter an der Integration.

Dank CarPlay können iPhone-Nutzer nicht nur einfach auf ihre persönlichen Informationen im eigenen Smartphone zugreifen. Viele Entwickler bieten fürs Auto angepasste Apps an. Damit habt Ihr bequemen Zugriff auf Eure Anwendungen im bekannten Design. Ein Problem, mit dem Hersteller, die sich gegen Apples Lösung ausgesprochen haben, zu kämpfen haben. Schon im vergangenen Jahr schrieb Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass auch Tesla an einer Unterstützung dieser sogenannten Smartphone-Projektion arbeitet. Seitdem war es aber wieder ruhig geworden, doch nun gibt es neue Hinweise auf Fortschritte.

Tesla und Apple arbeiten weiter an CarPlay-Support

In seinem aktuellen Newsletter schreibt Gurman, dass Tesla und Apple keineswegs die Arbeit aufgegeben haben. Beide Unternehmen kooperieren, um CarPlay in den EVs von Tesla zu realisieren. Eure iPhone-Apps sollen dann in einem separaten Fenster auf dem Fahrzeug-Display genutzt werden können.

Laut dem Bericht soll CarPlay sogar ein wichtiger Aspekt im milliardenschweren Bonus von Elon Musk gewesen sein. Durch das ausgereifte Infotainmentsystem von Tesla konnte sich das Unternehmen für lange Zeit zurücklehnen. Angesichts rückläufiger Verkaufszahlen muss der Hersteller jedoch neue Käufergruppen ansprechen. Ein weiterer Grund für die engere Zusammenarbeit mit Apple.

Die Unternehmen sind bei ihren Tests aber über Hürden bei der Entwicklung gestolpert. So soll es laut Gurman Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Apple Maps und Teslas integrierter Kartenlösung gegeben haben. Demnach hätte sich die Navigation innerhalb der integrierten Karten-App während autonomer Fahrten nicht korrekt mit Apples App synchronisiert. Besonders sichtbar wird dieses Problem, wenn beide Kartenansichten parallel geöffnet sind.

iOS 26: Hürde für CarPlay

Apple und Tesla haben aber Lösungen für diese Problematik gefunden, die der iPhone-Hersteller als Teil eines Updates von iOS 26 integriert hat. Das wiederum führte jedoch zum nächsten Problem: Die Verbreitung des neuen Betriebssystems verläuft langsamer als in den Vorjahren. Aus Teslas Sicht gab es damit Ende 2025 nicht genügend Nutzer mit der aktualisierten Karten-App.

Mittlerweile gibt es aber erste offizielle Zeichen dafür, dass sich die Zahlen verbessern. Ab welchem Zeitpunkt die Statistik jedoch gut genug ist, um Tesla zur Vorstellung eines Updates mit der CarPlay-Unterstützung zu bringen, ist unbekannt. Laut Gurman plant der EV-Hersteller weiterhin die Einführung der Funktion.