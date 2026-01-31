Tesla steckt in einer ungewohnten Situation: Erstmals musste der E-Auto-Pionier ein Jahr mit sinkendem Umsatz abschließen. Die Erlöse gingen um 3 Prozent auf 94,8 Milliarden US-Dollar zurück. Noch härter traf es den Gewinn, der um satte 46 Prozent auf etwa 3,8 Milliarden Dollar einbrach. Mit Folgen!

Tesla-Chef Elon Musk zieht die Reißleine – und das ist ein echter Knall in der E-Auto-Welt. Die Premium-Modelle Tesla Model S und Model X werden künftig nicht mehr als Neuwagen produziert.

Musk erklärte bei der Bilanzvorstellung zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025:

Es ist an der Zeit, die Programme für die Modelle S und X mit einer ehrenvollen Einstellung zu beenden.

Und an Euch und andere potenzielle Interessenten gerichtet ergänzte er: „Wenn Ihr noch ein Model S oder Model X wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kauf.“

Premium-Modelle verkaufen sich deutlich schlechter

Das mag auf den ersten Blick überraschen, aber der Schritt ist letztlich nur konsequent, wenn man sich die Zahlen anschaut. Die Mittelklasse-Modelle Model Y und Model 3 dominieren klar den Absatz.

Rund 1,6 Millionen Fahrzeuge wurden im vergangenen Jahr von Model 3 und Model Y produziert

Bei Model S und Model X waren es nur etwa 54.000 Einheiten

Im vierten Quartal 2025 lag die Produktion der Premium-Modelle sogar nur noch bei knapp 12.000 Autos

Der Trend ist spätestens mit dem nun angekündigten Aus von Model S und Model X eindeutig: Tesla setzt immer stärker auf Volumenmodelle statt auf Luxus-Elektroautos.

Was passiert mit den freien Produktionskapazitäten?

Die Einstellung von Model S und X wirft aber auch eine große Frage auf: Was macht Tesla mit den frei werdenden Kapazitäten in seinen Werken?

Musk hat bereits einen Plan – und der klingt ziemlich futuristisch. Im Stammwerk in Fremont sollen künftig die humanoiden Roboter „Optimus“ gebaut werden. Diese Roboter sollen ab Ende 2027 für Verbraucher verfügbar sein und laut Musk „alle menschlichen Bedürfnisse erfüllen“.

Langfristig sollen Optimus-Roboter in Haushalten und öffentlichen Bereichen eingesetzt werden – und das laut Musk „zu Milliarden“. Ob das realistisch ist, bleibt abzuwarten, spannend ist es aber allemal.

Roadster-Comeback? Neue Infos im April möglich

Auch zum Tesla Roadster gibt es neue Gerüchte. Der Elektro-Supersportwagen soll noch im ersten Halbjahr 2026 in die Produktion gehen. Gleichzeitig will Tesla auch die Fertigung des autonomen Cybercab und des Tesla Semi Trucks deutlich hochfahren.

Im aktuellen Quartalsbericht heißt es, die Vorbereitungen für Roadster, Semi und Cybercab laufen weiter und der Produktionsstart in Nordamerika ist für 2026 geplant.

Besonders spannend: Laut US-Medien könnte es am 1. April eine neue Roadster-Präsentation geben. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Insider spekulieren, dass die neue Roadster-Generation SpaceX-Technik enthalten und spektakuläre Fahrmanöver ermöglichen soll.

Ob echte Enthüllung oder Aprilscherz – wir bleiben gespannt und am Ball. Ihr sicher auch.