Eine neue Limousine schickt sich an, das Feld von hinten aufzurollen. Xpeng bringt den Xpeng P7+ nach Deutschland und stattet ihn mit attraktiver Technik aus. Das neue E-Auto tritt in direkte Konkurrenz zum VW ID.7.

Ein neues E-Auto mischt die Oberklasse auf! Mit dem Xpeng P7+ bringt der chinesische Hersteller eine richtig schicke Fastback-Limousine nach Deutschland – und will damit ganz klar dem VW ID.7 Konkurrenz machen. Das neue E-Auto wurde auf der Brüssel Motor Show 2026 vorgestellt und ist das erste Modell der Marke, das offiziell als „KI-definiertes Fahrzeug“ gilt. Ab April 2026 steht der Stromer bei uns auf der Straße, konfigurieren könnt Ihr ihn aber schon jetzt bequem online.

Schick, schnell, smart: Technik trifft Design

Der P7+ setzt auf sportliche Eleganz und richtig starke Technik. Besonders spannend: Die 800-Volt-Architektur sorgt für ultraschnelles Laden – bis zu 446 kW Ladeleistung sind drin (max. 350 kW in der Basisversion). So ist der Akku in rund 12 Minuten von 10 auf 80 Prozent voll. Je nach Version schafft das Modell bis zu 530 Kilometer Reichweite nach WLTP. Realistisch dürft Ihr aber auf der Autobahn mit etwa 400 bis 450 Kilometern rechnen.

Beim Antrieb habt ihr die Wahl zwischen drei Varianten:

RWD Standard Range: 180 kW (245 PS) | 61,7 kWh Batterie

180 kW (245 PS) | 61,7 kWh Batterie RWD Long Range: 230 kW (313 PS) | 74,9 kWh Batterie

230 kW (313 PS) | 74,9 kWh Batterie AWD Performance: 370 kW (503 PS) | 74,9 kWh Batterie

Von 0 auf 100 km/h geht’s – je nach Modell – in 6,9 bis 4,3 Sekunden. Schluss ist bei 200 km/h.

KI im Cockpit und Platz im Kofferraum

Herzstück des neuen P7+ ist der Turing AI Chip von Xpeng. Der sorgt mit seiner Rechenpower für smarte Assistenzsysteme, sicherere Fahrten und ein intelligentes Cockpit-Erlebnis. Auch praktisch: Der Kofferraum fasst 573 Liter, die sich auf bis zu 1.931 Liter erweitern lassen – da passt das ganze Urlaubsgepäck locker rein.

Modern und schlicht: das Cockpit des Xpeng P7+. Bildquelle: Xpeng

Produktion in Europa – für Europa

Ein echtes Plus für uns: Der Xpeng P7+ wird direkt in Europa gebaut – genauer gesagt bei Magna Steyr in Graz. Das bedeutet kürzere Lieferzeiten und einfacheren Service. Xpeng verfolgt mit dem P7+ konsequent seine „Aus Europa für Europa“-Strategie, die mit den Modellen G6 (Fahrbericht) und G9 (Fahrbericht) begonnen hat. Außerdem hat das junge Unternehmen 2025 ein F&E-Zentrum in München eröffnet – weitere neue E-Auto-Modelle sollen bald folgen.

Preis, Ausstattungen und Marktstart

Und was kostet der neue Xpeng P7+? Los geht’s bei 46.600 Euro für die Basisversion mit Heckantrieb und 19-Zoll-Felgen. Wer maximale Power will, greift zum AWD Performance – ab 53.600 Euro inklusive 20-Zoll-Felgen. Eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung (bis 1,5 Tonnen Zugkraft sind garantiert) gibt’s optional für 1.190 Euro. Die ersten Auslieferungen starten im April 2026.