Wehe, wenn es Winter wird: Der ADAC hat getestet wie sich die Reichweite aktueller E-Autos bei niedrigen Temperaturen verändert. Das Ergebnis ist ernüchternd. Insbesondere der weltgrößte Hersteller von entsprechenden Fahrzeugen schwächelt.

Wie weit ein batterieelektrisches Fahrzeug mit einer Ladung fahren kann, hängt nicht nur von der Kapazität und dem Zustand des Akkus ab. Auch die äußeren Bedingungen spielen bei der möglichen Reichweite eine nicht zu unterschätzende Rolle. Gerade im Winter steigt der Verbrauch von E-Autos, sodass die meist auf Basis des WLTP-Tests angegebenen Fahrleistungen schnell wie übertriebene Werbeversprechen wirken.

Daran ändern auch die jüngsten technischen Entwicklungen nur wenig, wie der ADAC im Rahmen eines Tests von 14 elektrisch angetriebenen Familienautos unter winterlichen Bedingungen feststellte. Die Testfahrzeuge mussten – wie schon im letzten Jahr – zwar in dem genannten Testszenario mindestens 500 Kilometer schaffen, doch auf eisigen Autobahnen blieb davon nicht mehr viel übrig.

Große Abweichung zwischen versprochenen und realen Kilometern

Die Testfahrzeuge sollten auf der Autobahn 9 die Strecke von Berlin nach München absolvieren – eine Länge von 580 Kilometern. Doch die auf den Ergebnissen des WLTP-Tests basierenden Herstellerangaben haben mit der Realität wenig gemein. Im Schnitt werden zwar rund 600 Kilometer in Aussicht gestellt, allerdings sind im Winter auf der Autobahn eher 350 Kilometer realistisch.

Am besten schnitt in dem Vergleich das E-Auto ab, das auch auf dem Papier die größte Reichweite verspricht. Allerdings weichen auch hier die im Labor ermittelten Ergebnisse erheblich von den in der Praxis erreichten Kilometern ab. Audi gibt für seinen A6 Avant e-tron performance einen Verbrauch von 14,9 kWh bei einer Strecke von 100 Kilometern sowie eine WLTP-Reichweite von 719 Kilometern an. Im ADAC-Test waren jedoch nur noch 441 Kilometer möglich. Mit 23,2 kWh fiel der Verbrauch des A6 höher aus als der des bei der Reichweite zweitplatzierten Modells, dem Tesla Model Y Performance AWD. Der US-amerikanische Elektropionier kommt mit widrigen Bedingungen offenkundig am besten zurecht: Im WLTP-Benchmark wird der Stromverbrauch mit 15,9 kWh pro 100 Kilometer angegeben, bei eisigen Temperaturen steigt dieser Wert auf 22,2 kWh – der niedrigste Verbrauch im Test.

Enttäuschend schnitten die Modelle der chinesischen Hersteller ab. BYD inszeniert sich zwar gern als technologischer Vorreiter, doch der Sealion 7 Excellence AWD fiel vor allem aufgrund seines enormen Verbrauchs von 35,3 kWh/100 km auf. Das BYD-SUV ist damit das einzige der 14 Fahrzeuge, das selbst die 300-Kilometer-Marke nicht erreichte. Auch der Verbrauch des vom chinesischen Geely-Konzern entwickelten Volvo EX90 Twin Motor AWD und des Mercedes-Benz EQE SUV 350+ erreichten im Test mit 31,6 bzw. 30 kWh/100 km ähnliche Größenordnungen. Hier zeigt sich nicht zuletzt ein formaler Nachteil: Bei den drei Modellen handelt es sich um SUVs, die durch ihren höheren Aufbau auch einen höheren Luftwiderstand besitzen, der sich insbesondere auf Autobahnfahrten negativ auswirkt.

Geduld an der Ladesäule im Winter

Doch nicht nur die Reichweite selbst sinkt bei niedrigen Temperaturen, auch die Ladegeschwindigkeit nimmt ab. Und einmal mehr empfiehlt sich der elektrische Audi A6 als das Elektroauto für längere Strecken. Er kam in dem Test nicht nur am weitesten, sondern lud in den festgelegten 20 Minuten auch am meisten nach: Nach dem Stopp können weitere 300 Kilometer bis zum nächsten Halt zurückgelegt werden. Hier zeigen sich die Vorteile der 800-Volt-Ladetechnik, denn auch das darauffolgende Modell, der Smart #5, nutzt diesen neuen Standard.

Das Schlusslicht ist an dieser Stelle einmal mehr der BYD Sealion 7, der im gegebenen Zeitraum lediglich Energie für weitere 160 Kilometer nachlud. Allem Anschein nach verstehen die deutschen Hersteller mehr und mehr, worauf es beim Elektroauto – zumindest für die hiesige Kundschaft – ankommt.