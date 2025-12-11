Habt Ihr diese Woche eine Mail von Netflix bekommen mit dem Betreff „Warner Bros. kommt zu Netflix“ und dachtet: Endlich alle HBO‑Serien in einer App? Dann kommt jetzt der Reality‑Check. Denn so verlockend die Ankündigung klingen mag – was wirklich dabei herauskommt, bleibt völlig offen.

Netflix spielt in seiner Mail an die Kunden bewusst mit einer großen Vision: Die Mail suggeriert, dass das komplette Programm von Warner Bros. – inklusive Film‑ und Serienbibliothek, Marken wie Harry Potter, Game of Thrones, Friends oder dem DC‑Universum – bald nahtlos mit Netflix‑Eigenproduktionen wie Stranger Things, Wednesday oder Squid Game zusammenfließen könnte. Für viele klingt das nach einem Multiversum aus Streaming‑Highlights. Doch dann folgen zwei Sätze, die alles relativieren: Ab jetzt ändere sich „gar nichts“, beide Dienste liefen weiter getrennt, und ein echter Deal könne erst nach Zustimmung durch Behörden und Aktionäre stattfinden.

Warum das Ganze so brisant ist

Der Grund: Der Kauf von Warner steht längst nicht fest. Mitbewerber wie Paramount Global haben ebenfalls ein Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt – und im Gegensatz zu Netflix zielen sie ausdrücklich auch auf den Medien‑ und TV‑Netzwerkbereich von Warner Bros. Discovery, etwa Sender wie CNN. Und nicht nur das: Das Paramount‑Gebot steht unter anderem im Einflussbereich politisch sensibler Investoren, was den Konkurrenzkampf zusätzlich auf eine andere Ebene hebt. In der Mail erwähnt Netflix dieses Bieterrennen mit keinem Wort – ein bewusstes Schweigen.

Was das konkret für den geplanten Start von HBO Max in Deutschland bedeutet

Parallel zum potenziellen Warner‑Deal plant Warner Bros. Discovery den offiziellen Start von HBO Max in Deutschland – als eigene Plattform neben Netflix. Die Mail von Netflix vermittelt jedoch den Eindruck, als würden alle HBO‑Inhalte abrupt zu Netflix wandern – eine Irreführung, solange der Erwerb nicht abgeschlossen ist. Wer das liest, könnte glauben, HBO Max sei damit obsolet. Tatsächlich ist aber völlig offen, wer am Ende über die Zukunft von Warner entscheidet und wie Inhalte langfristig verteilt werden.

Mail von Netflix Bildquelle: Screenshot: inside digital

Was Ihr jetzt sicher wissen könnt