Ryan Reynolds ist bekannt für leicht verrückte Rollen. Das beste Beispiel: Deadpool. Doch selbst der Marvel-Superheld verblasst angesichts einer weiteren Rolle, die der Schauspieler 2019 verkörperte. Morgen kannst du Reynolds in seiner gelbsten Rolle sehen – ausschließlich im Free-TV.

Wer heutzutage einen Film anschauen möchte, muss nicht lange warten. Bereits einige wenige Kicks auf der Fernbedienung genügen, schon flimmert der gewünschte Streifen über den Fernsehbildschirm – dank Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. Das funktioniert oft, aber nicht immer. Morgen läuft ein Film im Free-TV, der aktuell in keinem einzigen deutschen Streaming-Abo enthalten ist. Ein Film, der Hollywood, Anime und Ryan Reynolds’ unverkennbare Art miteinander vereint.

Hollywood trifft Anime

Endlich. Nach Jahrzehnten schlechter Anime- und Spieladaptionen scheint die Welt nun doch reif zu sein. „Dragonball Evolution“ gehört der Vergangenheit an. Heute werden Serien wie „Fallout“ (2024) und „One Piece“ (2023) von Gamern, Anime-Fans und normalen Filmzuschauern gleichermaßen gefeiert. Und selbiges gilt natürlich auch für Filme. Bereits im Jahr 2019 sorgte ein ganz besonderer Streifen für positive Schlagzeilen: „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“. Wer ihn im Kino verpasst hat, kann morgen kostenlos im Free-TV zuschalten.

Bei „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ handelt es sich um eine seltsame Mischung aus Abenteuerfilm, Komödie, Familienfilm und Mystery. Eigentlich sollte der Film nicht funktionieren, doch Regisseur Rob Letterman („Große Haie – Kleine Fische“, „Monsters vs. Aliens“) gelang das Kunststück, die Genres sinnvoll miteinander zu verbinden. Und so spielte der Titel bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar stolze 433 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Derweil sind die Bewertungen durchmischt. Während 79 Prozent der Zuschauer den Film mochten, waren es bei den Kritikern auf Rotten Tomatoes nur 68 Prozent. Die allgemeine Resonanz fiel dennoch positiv aus. So lobte ein Zuschauer beispielsweise nicht nur die Comedy, sondern sogar explizit auch das Aussehen der CGI-Pokémon. Und das, obwohl CGI mittlerweile zu einem der größten Kritikpunkte an allen neuen Filmen geworden ist. Selbst die Anime-Fans unterstrichen das detaillierte CGI, waren gleichzeitig jedoch auch teils enttäuscht, dass sich die Handlung um einen neuen Protagonisten und nicht etwa um Ash Ketchum entfaltet.

Ryan Reynolds als Pikachu

Und was hat nun Ryan Reynolds mit „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ zu tun? Ganz einfach: Während das gelbe Mini-Monster im Anime nicht gerade ein Vielschwätzer ist, redet Film-Pikachu ziemlich gern. Und zwar mit der Stimme von Ryan Reynolds. Doch dabei bleibt es nicht. Denn Reynolds verlieh Pikachu nicht nur seine Stimme, sondern dank Motion Capture auch seine Mimik. Dabei handelt es sich um die gleiche Technik, mit der Andy Serkis einst Gollum das Leben einhauchte. Abseits von Ryan Reynolds schlüpfen Justice Smith (Die Unfassbaren 3 – Now You See Me) und Kathryn Newton (Lisa Frankenstein) in die Hauptrollen.

Im Stream sucht man „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ aktuell, wie bereits erwähnt, vergebens. Dafür läuft der Film kostenlos am Freitag, den 27. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben Maxx.