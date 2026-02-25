Nothing schokiert seine Fans, indem es das Phone (4a) schon eine Woche früher enthüllt hat. Die offiziellen Renderings bestätigen eine radikale Abkehr von seinem charakteristischen Aussehen, indem das ikonische runde Glyph-Interface ausgetauscht wurde. Hier ist der erste Blick auf das neue Design.

Während Nothing angekündigt hat, das Phone (4a) am 5. März auf den Markt zu bringen, macht das Startup mit einer Reihe von Teasern immer wieder auf das kommende Mittelklassegerät aufmerksam. In einem überraschenden Schritt hat das Unternehmen nun schon vor dem Event nächste Woche das Design des Geräts verraten und bestätigt damit eine radikale Abkehr von seiner ikonischen Glyphen-Ästhetik.

Steuerbare Glyphenleiste

Das geteilte Rendering des Phone (4a) zeigt die Rückseite des Geräts und hebt die signifikanten Änderungen an den Glyph-Elementen hervor. Anstelle der geschwungenen, kreisförmigen LED-Streifen, die bei den Vorgängermodellen zu finden waren, verwendet das Phone (4a) mehrere quadratische LEDs, die in einem vertikalen Balken angeordnet sind, der treffend als Glyph Bar bezeichnet wird.

Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, dass sich insgesamt 9 Mini-LEDs auf der Rückseite des Phone (4a) befinden, die allesamt vom Benutzer gesteuert werden können. Darüber hinaus sind die LEDs angeblich heller als die auf dem Phone (3a).

Das Mittelklasse-Smartphone Phone (4a) von Nothing wird noch vor der offiziellen Markteinführung am 5. März enthüllt. Bildquelle: Nothing on Facebook

Während die neue Glyph-Bar ein neues Maß an Auffälligkeit und Individualisierung bietet, bleibt sie im Vergleich zum Dot-Matrix-Display des Nothing Phone (3) eher begrenzt. Das ist verständlich, da die Phone-(4a)-Serie in der Mittelklasse positioniert ist. Die Designwahl dient offenbar auch dazu, die Produktionskosten niedrig und den Einzelhandelspreis wettbewerbsfähig zu halten.

Während das charakteristische transparente Design mit den halb freiliegenden Schraubenköpfen beibehalten wurde, ist die gesamte Rückseite aktualisiert worden. Das ellipsenförmige Kameramodul ist näher an der Oberseite positioniert und weist einen dazu passenden ovalen Umriss auf. Außerdem gibt es weniger sichtbare Kabellinien, was der Hardware ein saubereres Aussehen verleiht. Das Gerät wird in den Farben Schwarz, Weiß, Pink und Blau erhältlich sein.

Es wird erwartet, dass es neben dem Phone (4a) auch ein Phone (4a) Pro geben wird, wobei unklar ist, ob es signifikante Unterschiede im Design der beiden Modelle geben wird.

Nothing Phone (4a) Spezifikationen und Preis

Abgesehen vom Design wurden nur wenige offizielle Details zu den technischen Daten bekannt gegeben. Berichte erwähnen jedoch ein 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Dreifach-Kamera mit einem 50-MP-Primärsensor als Hauptkamera. Intern ist das Telefon angeblich mit dem Snapdragon 7s Gen 4 Chipsatz, 12 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet. Außerdem verfügt es über einen großen 5.400-mAh-Akku.

Es gibt noch keine offiziellen Angaben über den Preis des Phone (4a), möglicherweise wird es die Mittelklasse-Preise seines Vorgängers übernehmen. Für das Basismodell ist mit einem Preis zwischen 300 und 400 Euro zu rechnen. Damit würde es die wichtigsten Mittelklasse-Alternativen unterbieten, darunter das neue Google Pixel 10a und das künftige Samsung Galaxy A57.

Was denkt ihr über das Design des Phone (4a)? Gefällt Euch der neue Look? Sagt es uns in den Kommentaren unten.