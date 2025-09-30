Kostenlos für Android und iOS: Diese Premium-Apps gibt es jetzt

Android- und iOS-Fans aufgepasst! Aktuell habt Ihr die Chance, einige Premium-Anwendungen zu ergattern, ohne einen Cent auszugeben. Aber beeilt Euch - diese fantastischen Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, also nutzt den Moment, bevor diese Apps wieder kostenpflichtig sind.

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine große Auswahl an Apps, die alle Eure Bedürfnisse abdecken. Während viele Optionen kostenlos sind, haben andere ihren Preis. Was oft übersehen wird, sind die gelegentlichen Werbeaktionen, bei denen eine Auswahl an kostenpflichtigen Apps kostenlos heruntergeladen werden kann. Wir haben eine spannende Zusammenstellung der interessantesten Apps zusammengestellt, die Ihr Euch jetzt kostenlos holen könnt.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

Business Card Maker: Ich weiß, wie viele von uns heutzutage Visitenkarten benutzen, aber falls Ihr tatsächlich eine entwerfen müsst, hier ist eine App dafür!

Stick TV Remote Control Pro: Euer Telefon kann mehr als nur telefonieren, wisst Ihr? Es kann auch eine TV-Fernbedienung sein!

Cutout Premium: Erstellt mit dieser App Fotos für den professionellen Einsatz, indem Ihr den Hintergrund entfernt.

Schallmessgerät und Geräuschdetektor: Wollt Ihr messen, wie viel Lärm in Euer Zimmer dringt? Mit dieser App könnt Ihr es herausfinden!

Helle LED-Taschenlampe Pro: Eigentlich überflüssig, da heutzutage alle Handys eine Taschenlampen-App haben, aber hey, wenn Ihr anders sein wollt...

Kostenlose Android Spiele

Leben oder Sterben 1: Es sieht so aus, als ob die Zombie-Apokalypse alle Hoffnung verloren hat, während Ihr versucht, mit Eurem Verstand zu überleben.

Defenchick Tower Defense: Außerirdische Kugeln drohen Euch zu überwältigen, während Ihr Euer Bestes gebt, um sie in diesem lustigen Tower Defense-Titel in Schach zu halten.

EHW Premium Stick & Fight: Ein Echtzeit-Strategiespiel, eine Online-Side-Scroller-Verteidigung, die RPG-Elemente kombiniert, während Ihr eine mächtige Armee aufstellt, um Eure Feinde abzuschlachten.

Der einsame Hacker ( $2.99 ): Ein Hacking-Simulationsspiel, bei dem Ihr Euer Gehirn benutzen müsst, um digitale Verteidigungsanlagen zu überwinden.

): Ein Hacking-Simulationsspiel, bei dem Ihr Euer Gehirn benutzen müsst, um digitale Verteidigungsanlagen zu überwinden. Das Geheimnis von Blackthorn Castle: Ein Bilderrätselspiel, bei dem Ihr mit Eurer Denkkraft Rätsel lösen müsst, während Ihr eine Szene nach der anderen beobachtet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A56 5G

iOS-Apps und -Spiele als kostenloses Angebot für begrenzte Zeit verfügbar

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Loopseque Mini : Holt Euch dieses

#filmphotography: Eine Kamera-App, mit der Ihr Fotos schießen könnt, die aussehen, als wären sie auf Film aufgenommen worden!

Cello Tuner: Wollt Ihr Euer Cello stimmen? Na, was sagt Ihr dazu? Dafür gibt es eine App.

Dice Bag 3D Dice: Anstatt mit echten Würfeln zu würfeln, gibt es hier einen virtuellen Würfelsack mit allen Würfeln, für die Ihr... äh, sterben könnt.

Violin Tuner Professional: Das Stimmen Eurer Geige ist jetzt viel einfacher geworden - nur mit Eurem Handy!

Kostenlose iPhone-Spiele

Blackthorn Castle: Ein Puzzle-Abenteuerspiel, bei dem Ihr das geheimnisvolle Blackthorn Castle erkunden müsst, um die damit verbundenen Rätsel zu lösen!

Sleepin' Guy: Sleepin' Deeply!: In diesem First-Person-Action-Puzzle-Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines netten Kerls, der nicht mehr aufwachen kann, und spielt in einer Welt voller Träume.

Color Lines 98 Bubbles Classic: Zeit für ein bisschen Nostalgie! Spiele klassische Linien auf Eurem Smartphone oder Tablet mit diesem Spiel mit farbenfroher und leichter Grafik.

WordWhile: Ihr denkt, Ihr seid eine wandelnde Bibliothek mit all dem großen literarischen Wissen in Euren Köpfen? Findet hier heraus, ob Ihr es wirklich seid!

Cypher Vocab: Nutzt ein Spiel, um Euren GRE-Wortschatz auf intelligente Art und Weise zu stärken, indem Ihr Lernen und Unterhaltung in einer einzigen App verbindet!

Affiliate Angebot Apple iPhone 16e

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.