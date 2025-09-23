Kostenlose Premium-Apps: Diese Angebote sind zeitlich begrenzt

Android- und iOS-Fans aufgepasst! Aktuell habt Ihr die Chance, einige Premium-Anwendungen zu ergattern, ohne einen Cent auszugeben. Aber beeilt Euch - diese fantastischen Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, also nutzt den Moment, bevor diese Apps wieder kostenpflichtig sind.

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine große Auswahl an Apps, die alle Eure Bedürfnisse abdecken. Während viele Optionen kostenlos sind, haben andere ihren Preis. Was oft übersehen wird, sind die gelegentlichen Werbeaktionen, bei denen eine Auswahl an kostenpflichtigen Apps kostenlos heruntergeladen werden kann. Wir haben eine spannende Zusammenstellung der interessantesten Apps zusammengestellt, die Ihr Euch jetzt kostenlos holen könnt.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie kostenlos neu installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android-Apps und -Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

DJ Music Mixer: Ihr habt einen Haufen MP3s oder Audiodateien auf Eurem Handy und wollt DJ spielen? Dann macht das mit dieser App!

Equalizer & Bass Booster Pro: Mit dieser App bekommt Ihr besser klingende Audios aus der Software-Perspektive. Ach ja, ein bisschen mehr Bass kann auch nicht schaden.

Volume Booster & Sound Booster: Gerade wenn Ihr denkt, dass die Musik nicht laut genug ist, kommt diese App zur Rettung.

Clean Wave Water Eject Pro: Auch wenn Euer Handy wasserdicht oder wasserfest ist, könnt Ihr mit dieser App unerwünschtes Wasser aus dem Lautsprecherbereich entfernen. Wir haben es nicht ausprobiert, also ist es Eure Entscheidung!

Kostenlose Android-Spiele

Gehirn App Tägliches Training: Unser Gehirn ist auch ein Organ, das von geistigen Übungen profitieren würde. Warum also nicht mal dieses Spiel ausprobieren?

Zombie wachsen lassen: Was für eine groteske Kreation könnt Ihr in diesem verrückten Zombie-Wachstums-Spiel erschaffen?

Neo Monsters: Sammelt Monster, trainiert sie, kümmert Euch um sie, schickt sie in den Kampf und seht zu, wie sie immer mächtiger werden!

Heroes Legend: Epische Fantasie: Trainiert Eure Helden und rüstet sie mit besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus, während Ihr im Spiel vorankommt, um noch mächtiger zu werden.

Sky Wings: Ein intensiver, rasanter Shoot 'em Up, der im Weltraum spielt. Habt Ihr die richtigen Reflexe, um Eure Feinde auszuschalten?

iOS-Apps und -Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Alarmix : Von einem schrillen Wecker geweckt zu werden, kann beunruhigend sein, aber das Gute ist, dass diese Wecker-App dies sanft tut.

Air ShareWifi File Transfer: Ein einfacher Weg, um Musik, Videos, Dokumente, Fotos und andere Dateien vom PC oder Mac über Wi-Fi auf ein iOS-Gerät zu übertragen, indem Ihr sie einfach per Drag&Drop verschiebt.

Bed Time Large Clock: Die normale Uhr hat keine ausreichend große Schrift für Euch? Gut, dass es dafür eine App gibt.

iDousyn: Eine App, die das iPhone oder iPad mit ihrer touchbasierten Benutzeroberfläche in ein professionelles Musikproduktionszentrum verwandelt, wo immer Ihr auch seid.

Der Jiu Jitsu Kurs Band 1: Ihr könnt zwar keine Kung-Fu-Module herunterladen wie Neo in The Matrix, aber Ihr könnt trotzdem Jiu Jitsu mit einer App lernen.

Kostenlose iPhone Spiele

Get Gabbin': Das ist wohl eher ein Spiel, das Konversationsthemen anbietet, damit kein Date oder Treffen mehr peinlich ist.

Puffin Rock Music!: Ein Lernspiel für die Kleinen, bei dem sie sich mit einer Gruppe von Papageientauchern auf ein Abenteuer einlassen und ihre eigene Musik kreieren.

Pro Wrestling Manager: Zeit, eine Karriere aus Wrestlern zu machen, indem Ihr sie gut managt und zu Superstars macht.

Axion Run: Ein Spiel, das Eure Reflexe auf die Probe stellt, wenn Ihr in einem intensiven Wettkampf mit Freunden versucht, der Schwerkraft zu entkommen.

Sky Master: Ein wunderschönes Shoot 'em up, das im Weltraum spielt, wo Ihr feindliche Schiffe in intensiven Weltraum-Dogfights ausschalten müsst.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.