Wenn die Angst im Kinosaal plötzlich von schallendem Gelächter abgelöst wird, wisst Ihr genau, was die Stunde geschlagen hat. Eine legendäre Filmreihe erwacht aus ihrem langen Schlaf und hat die Messer gewetzt. Macht Euch bereit für diesen Frontalangriff auf Eure Lachmuskeln.

Nach dreizehn langen Jahren der Stille melden sich die wahren Meister der Parodie zurück. Die Schöpfer Marlon, Shawn und Keenen Ivory Wayans haben das angestaubte Skript neu geschrieben und sich mit Regisseur Michael Tiddes einen echten Fachmann für das Grobe an Bord geholt. Gemeinsam wollen sie das Franchise wieder auf die Erfolgsspur navigieren. Am 11. Juni 2026 ist es endlich soweit und Scary Movie 6 flimmert über die großen Leinwände. Ein brandneuer Trailer liefert Euch bereits jetzt einen wilden Vorgeschmack auf das, was da auf Euch zukommt. Viele bekannte Schauspieler früher Teile kehren zurück.

Altbekannte Gesichter und künstliche Intelligenz

Um das Update der Reihe so authentisch wie möglich zu gestalten, holt das Studio die vertrauten Legenden zurück vor die Kamera. Ihr dürft Euch auf ein Wiedersehen mit Anna Faris als tollpatschige Cindy und Regina Hall als ihre laute Freundin Brenda freuen. Auch Marlon Wayans zieht sich wieder die Klamotten von Shorty an. Diese vertraute Truppe sorgt dafür, dass sich der Reboot sofort wie eine nostalgische Wiederbelebung anfühlt. Doch Scary Movie 6 plant keineswegs nur auf Altbekanntes zu setzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Natürlich braucht ein moderner Film auch aktuelle Antagonisten. Der Trailer bestätigt bereits, dass die künstliche Intelligenz M3GAN ordentlich durch den Kakao gezogen wird. Auch der stumme Killer Art the Clown aus Terrifier sowie der mysteriöse Pärchenschlächter aus Heart Eyes bekommen ihr komödiantisches Fett weg. Wer auf ein Wiedersehen mit Ghostface oder Leatherface gehofft hat, wird ebenfalls nicht enttäuscht. Sie alle müssen sich warm anziehen, wenn die Wayans Brüder ihre Witze abfeuern.

Spannung, Gerüchte und ein Clown im Schatten

Doch die Parodien beschränken sich nicht nur auf reine Slasher. Auch moderne Meilensteine wie A Quiet Place, das düstere Meisterwerk Blood and Sinners oder das brutale Halloween von 2018 werden humoristisch komplett zerlegt. Die Macher haben das gesamte Spektrum des aktuellen Kinos analysiert und die größten Schwächen schonungslos offenlegt. Ihr könnt Euch sicher sein, dass keine Genrekonvention verschont bleibt und jeder noch so ernste Jump Scare gnadenlos ins Lächerliche gezogen wird.

Ein kleines Geheimnis bewahrt sich der Trailer jedoch bis zum Schluss. Obwohl im Vorfeld heiß diskutiert wurde, dass Will Poulter als furchteinflößender Pennywise auftreten soll, fehlt von dem Horrorclown bislang jede Spur. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Datei bereits gelöscht wurde. Die Verantwortlichen heben sich offensichtlich noch einige Überraschungen für den finalen Release auf. Haltet Eure Kalender bereit, denn dieser Kinosommer verspricht ein gewaltiges Unterhaltungspaket zu werden.