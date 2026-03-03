Ein ungemütlicher Frühlingsanfang verlangt förmlich nach hochspannender Unterhaltung für das heimische Sofa. Wenn die Abende noch dunkel und kühl ausfallen, braucht Ihr fesselnden Stoff, der Euch tief in eine Welt voller Lügen und Paranoia zieht.

Genau diesen Nervenkitzel serviert Euch nun eine taufrische Produktion direkt aus Großbritannien. Ab sofort flimmert ein intensiver Mix aus Kriminalfall und Psychospiel über Eure Bildschirme. MagentaTV hat sich die exklusiven Rechte gesichert und bringt das gefeierte Format erstmals nach Deutschland. Ursprünglich für BritBox im Jahr 2024 produziert, steht das fesselnde Werk jetzt in brillanter Auflösung wahlweise im englischen Originalton oder mit deutscher Synchronisation zum Abruf bereit. Holt Euch einen großen Eimer Popcorn, dimmt das Licht und taucht ein in einen gnadenlosen Sumpf aus Verrat und falscher Identität.

Protection: Wenn das eigene Leben zur Zielscheibe wird

Stellt Euch vor, Ihr arbeitet an der vordersten Front der absoluten Geheimhaltung. Liz Nyles (Siobhan Finneran) in „Protection“ tut genau das. Als erfahrene Beamtin im Zeugenschutzprogramm managt sie die Sicherheit hochgradig gefährdeter Informanten. Sie ist der menschliche Schutzschild für Leute, die viel zu viel wissen. Doch dann passiert der absolute Worst Case. Ein eigentlich routinierter Einsatz läuft katastrophal schief. Plötzlich dreht sich der Spieß komplett um. Die Beschützerin mutiert schlagartig zur Gejagten.

Ein skrupelloses kriminelles Netzwerk hat sie fest im Visier und drängt sich in ihr Leben. Vertrauen verwandelt sich in dieser feindseligen Umgebung blitzschnell in einen tödlichen Fehler. Jeder Kollege und jeder Verbündete könnte ein verstecktes Sicherheitsrisiko darstellen. Die Serie verwebt dabei geschickt den oft rauen Polizeialltag mit einer enormen psychologischen Tiefe und erzeugt eine extrem dichte Atmosphäre. Das Zusammentreffen dieser Ebenen wirkt dadurch authentischer und die Bedrohung umso realer.

Brillante Performance auf dem Display

Für die visuelle und emotionale Umsetzung holten die Macher echte Profis an Bord. Siobhan Finneran übernimmt die anspruchsvolle Hauptrolle und liefert eine regelrecht greifbare Darstellung ab. Ihre innere Zerrissenheit springt förmlich aus dem Panel heraus und packt Euch in jeder einzelnen Szene. Die Regiearbeit von Sydney Freeland sorgt für das perfekte Pacing, während das Studio New Pictures die Produktion stemmte. Ihr bekommt hier keine weichgespülte Mainstreamkost, sondern einen ungeschönten, britischen Thriller, der Euch garantiert an die Sofakante fesselt. Nutzt diesen frischen März für ein Upgrade Eurer Watchlist und gebt dieser nervenaufreibenden Verfolgungsjagd ihre wohlverdiente Chance.