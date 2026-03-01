Wenn die üblichen Blockbuster Euch langweilen und Ihr nach einem echten kinetischen Energiebündel sucht, dann solltet Ihr jetzt genau hinsehen. Ein stiller Außenseiter aus dem hohen Norden hat sich stillschweigend in die digitalen Bestenlisten geschlichen und lässt die Konkurrenz alt aussehen.

Genau an diesem Punkt kommt Ihr ins Spiel, wenn Ihr Fans von präzise choreografierter Gewalt und unaufhaltsamen Protagonisten seid. Der finnische Action-Thriller „Sisu“ aus dem Jahr 2022 hat im Februar 2026 einen massiven Sprung in den Prime Video Charts hingelegt und belegt aktuell einen starken siebten Platz. Während viele Streaming-Neuheiten oft nur mit viel Marketing-Budget glänzen, überzeugt dieser Streifen durch rohe Kraft und eine visuelle Sprache, die keine großen Worte braucht. Wenn Ihr die „John Wick“-Reihe für ihre kompromisslose Art liebt, dann wird dieser rasant erzählte Rache-Feldzug Euer neues Highlight auf der Watchlist sein.

Wenn der Goldsucher zum Systemfehler für die Wehrmacht wird

Die Story führt Euch zurück in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in die karge Wildnis von Lappland. Aatami Korpi, gespielt von Jorma Tommila, ist eigentlich nur ein einfacher Goldsucher, der in der Einöde auf eine fette Ader gestoßen ist. Doch als er auf einen flüchtenden Trupp deutscher Soldaten trifft, die ihm seine Beute abnehmen wollen, begehen diese den fatalen Fehler ihres Lebens. Aatami ist nämlich kein harmloser Rentner, sondern ein legendäres Ex-Elite-Kommando. Er ist eine Ein-Mann-Armee, die physische Gesetze eher als grobe Empfehlungen betrachtet und seinen Goldbeutel mit einer Hartnäckigkeit verteidigt, die jeden modernen Sicherheitsalgorithmus alt aussehen lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Sein Spitzname „Koshchei“, was übersetzt „Der Unsterbliche“ bedeutet, ist Programm. Ihr werdet Zeuge, wie dieser wortkarge Finne eine Kampagne des Terrors gegen seine Verfolger startet. Der Regisseur setzt dabei auf eine Inszenierung, die Eure Sehnerven mit praktischen Effekten und einem unglaublichen Tempo malträtiert. Es ist eine faszinierende Mischung aus historischem Setting und überzeichneter Action, die sich niemals mit unnötigem Ballast aufhält. Wenn Ihr sehen wollt, wie man mit einer Spitzhacke und purer Willenskraft ein ganzes Bataillon zerlegt, dann bietet Euch dieser Film die perfekte Vorlage.

Starke Wertungen für Sisu bei Rotten Tomatoes

Sowohl die Kritiker (94 Prozent) als auch die Zuschauer (88 Prozent) zeigen sich angetan von dem finnischen Action-Hit. Viele bezeichnen ihn als einen unterschätzten Hit, loben die blutigen Actionszenen oder auch schlichtweg die Wahl eines älteren Actionhelden. Bei IMDb fällt die Beurteilung der Zuschauer mit 6,9 von 10 deutlich niedriger, doch noch immer solide aus. Klar ist, dass du von diesem Action-Hit nicht die tiefgründigste Geschichte erwarten solltest. „Sisu“ will dich nicht mit tiefgründigen moralischen Werten überzeugen. Vielmehr lässt der Film die Gewalt gegen ein weltweit akzeptiertes Feindbild niederrasseln: die Nazis. Das dürfte einer der Gründe sein, warum das Werk auch international bei vielen Menschen Anklang findet.

Warum Ihr diesen Streaming-Hit nicht verpassen dürft

Warum klettert ein Film von 2022 gerade jetzt so rasant in die Charts? Es liegt wohl daran, dass die Qualität sich am Ende immer durchsetzt. Während viele aktuelle Produktionen in der Masse untergehen, bietet „Sisu“ genau das, was Ihr für einen unterhaltsamen Abend braucht: eine klare Struktur, einen charismatischen Helden und Action, die sich gewaschen hat. Die Dynamik zwischen dem Protagonisten und seinem Gegenspieler Obersturmführer Bruno Helldorf sorgt für eine Spannung, die bis zur letzten Minute anhält.

Doch es gibt noch einen weiteren logischen Auslöser für den plötzlichen Hype in den Datenbanken. Der brandneue zweite Teil mit dem Titel „Sisu: Road to Revenge“ ist mittlerweile ebenfalls auf den gängigen Streamingplattformen aufgeschlagen. Dieser frische Release spült ganz offensichtlich eine massive Welle an Zuschauern zurück zum Ursprung der blutigen Saga. Für Euch bedeutet das puren Eskapismus in bester Auflösung, bei dem Ihr gleich einen doppelten Marathon einplanen könnt. Falls Ihr also noch nach einem Grund sucht, Euer Abonnement diese Woche richtig auszunutzen, dann startet den Stream. Der zähe Finne beweist eindrucksvoll, dass der Norden die härtesten Kracher des Jahrzehnts liefert.

Offizielles John-Wick-Spiel in Arbeit: Es sieht umwerfend aus!