In den Tiefen des Kosmos warten Geschichten, die unsere bisherige Realität komplett auf den Kopf stellen. Während die einen noch gebannt zum Mond starren, bereitet sich im Verborgenen eine Mission vor, die den Blickwinkel auf den größten Wettlauf der Menschheit radikal verschieben wird.

Ihr dürft Euch auf ein Wiedersehen mit einem Universum freuen, das bereits Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen gefesselt hat. Apple TV hat den ersten offiziellen Blick auf „Star City“ gewährt. Dabei handelt es sich um das sehnsüchtig erwartete Spin-off zum preisgekrönten Sci-Fi-Epos „For All Mankind“. Während die Mutterserie den Fokus vornehmlich auf die US-amerikanische Seite des Mondrennens legte, wechselt Ihr nun die Straßenseite der Weltgeschichte. Ab dem 29. Mai 2026 startet die Reise hinter den Eisernen Vorhang, um die sowjetische Perspektive auf den Moment zu beleuchten, als die Welt kurz den Atem anhielt.

Star City: Paranoia hinter dem Eisernen Vorhang

In „Star City“ landet Ihr direkt im pulsierenden Herzen des sowjetischen Raumfahrtprogramms. Die Serie ist als treibender Paranoia-Thriller konzipiert, der die glorreiche Fassade der Weltraumhelden durchbricht. Hier geht es nicht nur um glänzende Raketenstufen und heroische Reden, sondern um das gefährliche Spiel der Geheimdienste und den immensen Druck auf die Ingenieure. Ihr werdet Zeuge, wie Kosmonauten und Offiziere unter ständiger Beobachtung stehen, während sie versuchen, die Grenzen des technisch Möglichen zu sprengen. Diese alternative Geschichtsschreibung zeigt Euch die enormen Risiken, die jeder Einzelne eingehen musste, um die Menschheit voranzutreiben.

Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, die Euch wöchentlich tiefer in die sowjetische Sternenstadt ziehen. Zum globalen Debüt am 29. Mai serviert Euch Apple TV direkt zwei Folgen als Doppelpack, damit Ihr sofort in die dichte Atmosphäre eintauchen könnt. Danach folgt jeden Freitag eine neue Dosis Hochspannung, bis die Mission am 10. Juli ihr Finale erreicht. Es ist die perfekte Gelegenheit für Euch, die Hardware Eures Heimkinos mal wieder so richtig zu fordern und in eine Welt abzutauchen, in der ein falsches Wort das Ende der gesamten Karriere bedeuten konnte.

Hochkarätiges Team für eine neue Ära

Hinter den Kulissen ziehen die bewährten Köpfe von „For All Mankind“ die Strippen, was für Euch ein echtes Qualitätssiegel darstellt. Ronald D. Moore, Ben Nedivi und Matt Wolpert zeichnen für die Kreation verantwortlich. Damit dürfte die visuelle Sprache und das technologische Design Euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Vor der Kamera glänzt ein beeindruckender Cast, der von Rhys Ifans angeführt wird. Vielen von Euch dürfte er noch als exzentrischer Charakter aus „House of the Dragon“ im Gedächtnis geblieben sein. An seiner Seite spielen Talente wie Anna Maxwell Martin und Adam Nagaitis, die bereits in düsteren Stoffen wie „Chernobyl“ ihre schauspielerische Tiefe unter Beweis gestellt haben.

Diese Besetzung verspricht eine intensive Darstellung der menschlichen Schicksale, die oft hinter den technischen Datenblättern der Raumfahrtgeschichte verschwinden. Dass die Serie von Sony Pictures Television produziert wird, lässt zudem auf eine erstklassige Umsetzung der historischen Settings und der komplexen Spezialeffekte schließen. Ihr solltet Euch den Starttermin also rot im Kalender markieren. Denn dieses Spin-off schickt sich an, mehr als nur eine Ergänzung zum bestehenden Franchise zu sein. Es ist eine eigenständige Reise in die Schattenseiten des Mondwettlaufs, die Euch so schnell nicht wieder loslassen wird.