Stellt Euch vor, Ihr habt das ultimative Entertainmentpaket auf Eurem Bildschirm, das scheinbar alle Wünsche erfüllt und dabei so viel wie ein belegtes Brötchen kostet. Doch während Ihr entspannt den neuesten Blockbuster genießt, hinterlässt Eure digitale Spur einen Abdruck, der zum Verhängnis wird.

Ihr kennt sicherlich diese Angebote, die fast zu gut klingen, um wahr zu sein. Tausende Sender, Live-Sport und Kinofilme, alles gebündelt in einer schicken App für einen schmalen Taler im Monat. In Zeiten, in denen man für jeden Streamingdienst ein separates Abo abschließen muss, wirkt ein solches All-in-One-Paket wie der heilige Gral für Eure Couch-Abende. Doch genau hier beginnt das Problem, denn die Schlinge der Ermittlungsbehörden zieht sich in Europa immer enger zu und das Visier ist längst nicht mehr nur auf die Betreiber der Plattformen gerichtet.

Der gefährliche Irrglaube vom passiven Konsum

Viele von Euch wiegten sich lange Zeit in Sicherheit und dachten, dass lediglich das Anbieten solcher Streams illegal sei. Diese Annahme gehört jedoch spätestens seit der wegweisenden Filmspeler-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs der Vergangenheit an. Die Richter stellten klar, dass bereits das bloße Streaming aus einer offensichtlich illegalen Quelle eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Wenn Ihr also ein Paket bucht, das für fünf Euro Inhalte anbietet, die normalerweise das Zehnfache kosten würden, wird Euch der Vorsatz direkt unterstellt.

Ein weiterer technischer Aspekt, den Ihr oft unterschätzt, ist die Zwischenspeicherung im Arbeitsspeicher Eurer Geräte. Selbst dieser kurze Moment, in dem die Daten in Eurem RAM landen, gilt rechtlich bereits als Vervielfältigung. Damit begeht Ihr eine Handlung, die nach dem Urheberrechtsgesetz in Deutschland mit empfindlichen Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug geahndet werden kann. Es ist also kein bloßes Kavaliersdelikt mehr, sondern ein handfestes juristisches Risiko, das Ihr mit jedem Klick auf den Play-Button eingeht. In Deutschland greift dabei der § 106 des Urheberrechtsgesetz.

Wenn die Transaktionshistorie zum Verräter wird

Ein VPN mag Eure IP-Adresse verschleiern und Euch eine falsche Sicherheit vorgaukeln, doch gegen die Spur des Geldes hilft kein Tunnelprotokoll. Die Ermittler haben einen neuen Hebel gefunden und konzentrieren sich verstärkt auf die Zahlungsdienstleister. Wenn Ihr Euer Abo bequem per PayPal oder Kreditkarte bezahlt habt, liefert Ihr den Behörden Eure Identität auf dem Silbertablett serviert. Sobald die Server eines illegalen Anbieters beschlagnahmt werden, fallen den Ermittlern oft auch die Kundenlisten und Zahlungsströme in die Hände.

Besonders die bayrische Polizei hat bereits im Juli 2025 angekündigt, die Nutzer dieser Dienste massiv unter Druck zu setzen. Medienrechtsanwälte wie Christian Solmecke der Kanzlei WBS Legal warnen davor, dass die Zeit der Straffreiheit für Endkunden vorbei ist. Während Abmahnungen früher eher Seltenheitswert hatten, müsst Ihr heute mit der Einleitung echter Ermittlungsverfahren rechnen. Eure Bequemlichkeit bei der Bezahlung wird so zur perfekten Falle, da Finanztransaktionen über Jahre hinweg nachvollziehbar bleiben und Euch direkt mit dem illegalen Dienst verknüpfen. Das vermeintliche Schnäppchen kann sich so als teurer Fehlkauf entpuppen: Neben Geldstrafen sind bis zu drei Jahre Haft möglich.