Der digitale Unterhaltungsmarkt ist ein gnadenloses Pflaster. Wenn die Giganten der Branche ihre Algorithmen spielen lassen, bleibt für kleinere Anbieter oft nur der Blick in die Röhre. Bald verschwindet eine weitere spannende Anlaufstelle endgültig von Euren heimischen Bildschirmen.

An diesem Punkt fragt Ihr Euch sicherlich, wen es diesmal erwischt hat. Während sich die großen Plattformen fast täglich mit neuen Blockbustern überbieten, müssen kuratierte Videotheken oft um ihr Überleben kämpfen. Nun trifft es eine besondere Anlaufstelle für Filmliebhaber. Die Plattform, die sich ganz den großen Klassikern des vergangenen Jahrhunderts verschrieben hatte, stellt ihren Betrieb hierzulande komplett ein. Ein schwerer Schlag für alle Cineasten unter Euch, die abseits des Mainstreams nach filmischen Schätzen gesucht haben.

Das endgültige Aus für cineastische Meisterwerke

Die Server von LaCinetek laufen nur noch auf Zeit. Bereits ab dem fünften März dieses Jahres dreht der Anbieter den virtuellen Geldhahn zu. Das bedeutet für Euch ganz konkret: Ab diesem Tag könnt Ihr keine Filme mehr kaufen oder leihen. Auch die Registrierung für neue Mitgliedschaften wird komplett blockiert. Wer noch tief in den über achthundertfünfzig gesammelten Werken stöbern wollte, muss sich beeilen.

Die finale Abschaltung der gesamten Webseite folgt dann am zehnten April. Danach bleibt Euer Bildschirm bei der Ansteuerung der Adresse schwarz. Den genauen Grund für den Rückzug kommunizierte das Unternehmen nicht direkt. Wenn man sich jedoch den enormen Druck durch die großen Platzhirsche ansieht, liegt der Schluss nahe. Die Abrufzahlen reichten schlichtweg nicht mehr aus, um das ambitionierte Projekt rentabel auf Kurs zu halten.

Große Regisseure räumen mit LaCinetek das digitale Feld

Als das Projekt im Jahr 2015 an den Start ging, war die Mission klar definiert. LaCinetek wollte seltene Meisterwerke ins digitale Zeitalter retten und einer breiteren Masse zugänglich machen. Filmemacher wie David Lynch, Wim Wenders oder Orson Welles fanden hier ein passendes Zuhause abseits flüchtiger Trends. Die Auswahl basierte stets auf den Empfehlungen international renommierter Regisseure. Für wahre Filmfans war der Dienst eine echte Schatztruhe.

Solltet Ihr noch aktives Guthaben besitzen oder Fragen zu laufenden Zahlungen haben, lässt Euch der Betreiber nicht komplett im Regen stehen. Auf der noch erreichbaren Startseite wurde ein spezieller Bereich für häufig gestellte Fragen eingerichtet. Dort findet Ihr alle nötigen Informationen zu eventuellen Rückerstattungen. Es lohnt sich also, zeitnah Eure Accounts zu überprüfen, bevor das digitale Archiv im April für immer seine Pforten schließt.