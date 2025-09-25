Qualcomm Snapdragon X2 Elite greift Intel und AMD auf dem PC an

Qualcomm hat soeben auf seinem jährlichen Snapdragon Summit den Nachfolger seiner Snapdragon X Windows-PC-Prozessoren angekündigt. Die neuen Snapdragon-X2-Elite-Chips sind nicht nur schneller als die vorherige Generation, sondern Qualcomm behauptet, dass sie die "schnellsten und effizientesten Prozessoren für Windows-PCs" sind. Können sie Intel und AMD wirklich mit ihren eigenen Waffen schlagen?

Nach jahrelangen Versuchen, Windows-PCs mit ARM-Chips Wirklichkeit werden zu lassen, hat die Snapdragon X Elite-Familie im Jahr 2024 endlich den Mainstream erreicht und wird in Laptops aller großen PC-Marken eingesetzt, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Und nicht nur das: In Kombination mit Windows 11 brachten die neuen Chips endlich eine gute Kompatibilität mit bestehenden Apps, einschließlich ARM-Versionen einiger der beliebtesten Software.

Snapdragon X2 Elite Snapdragon X Elite Snapdragon X Plus Apple M4 Max Apple M4 Leistungsstarker Kern 12x Oryon @ 4,4 GHz 12x Oryon @ 3,8 GHz 10x Oryon @ 3,4 GHz 12x benutzerdefiniert @ 4,51 GHz 4x benutzerdefiniert @ 4,40 GHz Effizienter Kern 6x Oryon @ 3,6 GHz - - 4x benutzerdefiniert @ 2,75 GHz 6x Custom @ 2,85 GHz RAM LPDDR5x-9523

12x 16-Bit @ 4761 MHz

(228 GB/s) LPDDR5x-8448

8x 16-Bit @ 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5x-8448

8x 16-Bit @ 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5x-8533

32x 16-Bit @ 4266 MHz

(546 GB/s) LPDDR5x-7500

8x 16-Bit @ 3750 MHz

(120 GB/s) GPU "Adreno" @ 1,85 GHz

DirectX 12 "Adreno"

DirectX 12

(4,6 TFLOPS) "Adreno"

DirectX 12

(3,8 TFLOPS) 40x Apple eigene GPU



(17 TFLOPS) 10x Apple Custom GPU



(4,26 TFLOPS) Zellulares Modem 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X75) 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) k.A. k.A. Konnektivität Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Prozessknoten TSMC N3E

("3 nm") TSMC N4

("4 nm") TSMC N4

("4 nm") TSMC N3E

("3 nm") TSMC N3E

("3 nm")

5,0 GHz ARM-Kerne

Mit dem Snapdragon X2 Elite verspricht Qualcomm eine noch bessere Leistung, mit bis zu 18 Kernen in der größten Konfiguration. Die benutzerdefinierten Oryon-CPU-Kerne der 3. Generation haben eine maximale Multi-Core-Geschwindigkeit von 4,4 GHz, können aber bei zwei Kernen auf 5,0 GHz erhöht werden. Um Energie zu sparen, verfügt der X2 Elite auch über niedriger getaktete Effizienzkerne für weniger anspruchsvolle Aufgaben. Diese CPU-Kerne können mit bis zu 3,6 GHz laufen.

Laut Qualcomm bietet das neue Spitzenmodell Snapdragon X2 Elite Extreme eine 2,3-fach höhere Leistung pro Watt im Vergleich zum Chip der ersten Generation. Und im Vergleich zu seinen X86-Konkurrenten ist er laut Qualcomm bei gleichem Stromverbrauch 75 % schneller.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite CPU Übersicht / © Qualcomm

Ein Teil der Leistungssteigerung ist den hohen Taktraten zu verdanken, die durch die Verwendung des 3nm-Prozesses von TSMC ermöglicht werden. Aber auch unter der Haube unterstützt der Snapdragon X2 Elite Extreme einen schnelleren Speicherzugriff, was zu einer besseren Multitasking-Leistung und einem schnelleren Laden von Apps oder KI-Modellen führen sollte.

Konnektivität für unterwegs

Ein Bereich, in dem Qualcomm nicht nur gegenüber Intel und AMD, sondern auch gegenüber Apple (zumindest derzeit) einen deutlichen Vorteil hat, ist die drahtlose Konnektivität. Die Snapdragon X2 Elite Familie unterstützt das Snapdragon X75 5G Modem für Verbindungen mit bis zu 10 Gbps (mit 3,5 Gbps Uplink). Außerdem enthält sie den Fastconnect 7800-Kern für Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4-Unterstützung ( hier kein BT6).

Bereite dich darauf vor, dieses Logo im Jahr 2026 auf vielen Laptops zu sehen. / © Qualcomm

Verfügbarkeit des Snapdragon X2 Elite

Qualcomm geht davon aus, dass die ersten Laptops mit den neuen Snapdragon X2 Elite Chips in der ersten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen werden. Anders als bei seinem mobilen Pendant gibt es keine Liste der Marken, die PCs mit dem X2 Elite auf den Markt bringen, aber wir erwarten, dass wir auf der CES 2026 mehr erfahren.