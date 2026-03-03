Es geht offiziell los: WhatsApp hat angekündigt, dass ab sofort überall in der Welt Werbung im beliebten Messenger geschaltet wird. Den Anfang machen zwei Bereiche in der App. Die Probeläufe sind damit abgeschlossen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte WhatsApp angekündigt, dass im Messenger Werbeanzeigen eingeblendet werden soll. Was wirklich kam, waren nur Versuche in einigen Regionen der Welt. Jetzt schreibt das Unternehmen unter anderem im hauseigenen Threads, dass die Werbung global verfügbar ist. Ihr werdet damit in Zukunft in diversen Bereichen der App Anzeigen und gesponserte Inhalte sehen.

WhatsApp bringt Werbung in Status-Meldungen und Kanäle

Die nun sichtbare Werbung begrenzt sich auf den Aktuelles-Bereich in WhatsApp. Ihr werdet also die neuen Werbeanzeigen nicht in Euren Chats, Anrufen oder Gruppen zu Gesicht bekommen. In der Ankündigung schreibt das Unternehmen, dass Eure persönlichen Chats Ende-zu-Ende-verschlüsselt und für niemanden sonst einsehbar sind. Stattdessen begrenzt sich die zu Meta gehörende App auf Werbung im Status und den Kanälen.

Wenn Ihr in Zukunft durch die Statusmeldungen Eurer Kontakte blättert, werdet Ihr immer häufiger über Anzeigen stolpern. Wie im Bild zu sehen, macht WhatsApp deutlich, wann es sich um Werbung handelt. Das Format ähnelt den Einblendungen, die Meta bereits seit langer Zeit in den Instagram-Stories verwendet.

So sieht die neue Werbung in WhatsApp aus Bildquelle: WhatsApp

Bei den Kanälen setzt WhatsApp ebenfalls auf gesponserte Inhalte. Hier können Kanäle von interessierten Betreibern gezielt hervorgehoben werden. Die Hoffnung ist, dass Ihr Euch für die Inhalte interessiert und den Kanal entsprechend abonniert.

Werbung ausblenden

WhatsApp gibt Euch zum Beispiel bei zu aufdringlichen Anzeigen die Möglichkeit, Werbung des jeweiligen Anbieters über eine Option im Drei-Punkte-Menü auszublenden. Für Nutzer in der EU gibt es außerdem ein Abo, mit dem Ihr Euch von der Werbung befreien könnt.

In Euren Konto-Einstellungen von WhatsApp könnt Ihr außerdem sehen, welche Werbung Ihr von welchem Anbieter gesehen habt. Auch hier könnt Ihr diese dann auf Wunsch für die Zukunft ausblenden.