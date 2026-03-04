The Legend of Khiimori ist endlich im Early Access erschienen. Ich hatte die Gelegenheit, das Spiel ein paar Tage vorher zu testen, und möchte nun meine Erfahrungen mit euch teilen. Lohnt sich der Kauf dieses Spiels überhaupt? Was macht es gut, und wo hat es Probleme?

Ich verfolge die Entwicklung von The Legend of Khiimori nun schon seit fast einem Jahr. Und von Anfang an hat mich das Spiel fasziniert. Als ich dann auf der Gamescom die Gelegenheit hatte, es anzuspielen, war ich hin und weg. Aber dann kam die Demo, und die hat meinen Enthusiasmus ein wenig gedämpft. Jetzt, wo das Spiel im Early Access ist, konnte ich mehr als eine Stunde am Stück spielen, und mein vorläufiges Urteil steht fest.

The Legend of Khiimori: Ein außergewöhnliches Setting

Das Besondere an Khiimori ist das Setting. Das Spiel ist in der mongolischen Steppe angesiedelt und versetzt euch in die Rolle eines Yam-Kuriers. Eure Aufgabe ist es, Pakete quer durch die mongolische Wildnis auf dem Pferderücken auszuliefern. Und obwohl die Idee durchaus vorhanden ist und Potenzial hat, wird das Spiel seinem Setting noch nicht ganz gerecht.

Aber ich genieße den mongolischen Soundtrack, die tolle Vertonung und die subtilen Details. Ich bin allerdings der Meinung, dass hier noch viel mehr geht. Das Spiel könnte beispielsweise mehr tun um uns Informationen über unseren Charakter und die Umgebung zu vermitteln. Wer sind wir? Wo sind wir hier? Auch ohne tiefgründige Story kann man solche Details elegant vermitteln.

Die mongolische Kulisse von Khiimori sieht wunderschön aus, wirkt aber ein wenig hohl. Bildquelle: nextpit

Die offene Welt: Wunderschön, aber leer

Ich liebe die offene Welt von Khiimori. Ich weiß, dass einige Leute die Unreal-Engine-Grafik bemängeln, aber ich finde, das Spiel sieht wunderschön aus. Es ist groß, es ist vielfältig, und es macht wahnsinnig viel Spaß, es zu erkunden. Leider ist es aber auch leer. Abgesehen von ein paar wilden Pferden und einer Gruppe von Kaninchen in der Nähe von Tov gibt es außer den schönen Landschaften nicht viel zu sehen.

Wo sind die Rehe, die aus den Bäumen springen, wenn ich durch den Wald reite? Ein Vogelschwarm, der abhebt, wenn ich mich über die Steppe nähere? Ein Frosch, der ins Wasser springt, während ich mich durch den Schlamm kämpfe? Vielleicht sogar ein Händler, der sein verwundetes Pferd über einen felsigen Pfad führt?

Die offene Welt von Khiimori ist atemberaubend, aber leer. Bildquelle: nextpit

Im Moment wirkt die offene Welt von Khiimori wie ein Proof of Concept. Und das Konzept ist da. Aber jetzt, wo sich das Konzept bewährt hat, muss es mit Leben gefüllt werden. Eine Gruppe von Hasen, die immer am selben Ort bleibt, erfüllt nicht ganz den Zweck. Die Entwickler haben eine wunderschöne Welt erschaffen, jetzt ist es an der Zeit, ihr Leben einzuhauchen.

Aber es gibt bereits Dinge, die sehr gut funktionieren. Eines davon ist das Wetter. Ich persönlich wünschte zwar, es wäre nicht so sehr auf ein kleines Gebiet beschränkt, aber es funktioniert. Als ich einen Berg hinaufritt, geriet ich in einen Schneesturm, und die Sicht wurde zu einem ernsten Problem. Ich musste langsamer reiten, ständig meine Karte überprüfen und vorsichtig reiten, um mich nicht zu verirren. Das Wetter fühlte sich wie eine echte Herausforderung an.

Mein persönliches Highlight: Die Pferde

Von dem Moment an, als ich das Spiel zum ersten Mal sah, wusste ich, dass die Pferde mein Lieblingsteil des Spiels sein würden. Und jetzt, nachdem ich einige Stunden mit ihnen verbracht habe, ist das immer noch so. Ich liebe das Pferdemodell. Ich liebe die schönen Fellfarben. Und ich liebe die Animationen.

Die Eigenschaften sind eine nette Ergänzung und machen jedes Pferd ein wenig individueller, obwohl es sicherlich noch Raum für Verbesserungen gibt. Ich kann zum Beispiel nicht wirklich den Unterschied zwischen einem Pferd mit 400 Balance und einem Pferd mit 125 Balance erkennen. Beide stolpern und fallen, sobald meine Ladung auch nur leicht aus dem Gleichgewicht gerät. Ich würde hier etwas mehr Nuancierung begrüßen. Vielleicht kann ein Pferd mit einem hohen Gleichgewichtswert eine etwas ungleiche Beladung tolerieren, ohne zu stürzen, während ein Pferd mit einem niedrigen Gleichgewichtswert bei einem Sturz noch mehr Schaden nimmt.

Jedes Pferd hat einzigartige Eigenschaften und Obergrenzen. Bildquelle: nextpit

Die Ausbildung des Pferdes: Ein ethisches Dilemma

Nachdem ich vom Spiel mein erstes eigenes Pferd bekam, entdeckte ich die vielen Möglichkeiten, es zu trainieren. Und während die meisten dieser Trainingsmöglichkeiten das sind, was man erwarten würde, sind einige weniger… konventionell.

Ich habe etwa 2 Stunden gebraucht, um herauszufinden, dass man sein Pferd am schnellsten trainieren kann, indem man ihm die Knochen bricht, seine Gesundheit auf ein Minimum reduziert und dafür sorgt, dass es sich ausreichend erschreckt, während man durch den Wald reitet. Und wenn ich jetzt aufsitze, ist mein erster Gedanke: „Wie kann ich dieses Pferd am schnellsten verkrüppeln?“ Manche Leute würden das als grausame und ungewöhnliche Bestrafung bezeichnen. Ich nenne es eine effektive Trainingseinheit. Und als mein Pferd und ich nach Tov zurückkehren, seine Knochen zerschmettert, sein Geist gebrochen, kann ich nicht anders, als daran zu denken, wie diese Erfahrung uns als Team stärker gemacht hat.

Mein armes Pferd hängt am seidenen Faden, als wir von unserer „Trainingseinheit“ zurückkehren. Bildquelle: nextpit

Wenn ihr genau das tut, was ich oben beschrieben habe, könnt ihr gleichzeitig Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geist trainieren. Wenn ihr noch weiter optimieren wollt, könnte ihr eure Ladung leicht aus dem Gleichgewicht bringen, um auch das Gleichgewicht zu trainieren. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Laune des Pferdes an diesem Punkt so schnell sinkt, dass das Training insgesamt weniger effizient wird.

Ich bin sicher, dass meine „Trainingsmethode“ nicht das ist, was die Entwickler beabsichtigt haben. Aber ich hoffe, dass sie es nicht ändern, denn dadurch fühlt sich das Spiel ein bisschen… moralisch komplexer an. Bist du bereit, dein Pferd absichtlich zu verkrüppeln, um dein Training abzukürzen? Wenn ja, dann nehmt auf jeden Fall viele Beeren mit. Ihr werdet sie brauchen, denn euer Pferd wird sicher nicht glücklich sein.

Das Konzept von Khiimori: Überraschend unterhaltsam

Meine größte Sorge war, dass das Spiel schnell langweilig werden könnte. Schließlich besteht der Kern des Spiels aus einer einzigen großen Fetch-Quest. Aber überraschenderweise hat das Spiel auch dann noch Spaß gemacht, als ich meine unmittelbare Umgebung verinnerlicht hatte. Das lag vor allem daran, dass ich meine Routen so geplant habe, dass ich mein Pferd trainieren und meine Fracht effektiv verwalten konnte.

Manchmal lohnt es sich, durch schwieriges Gelände zu reiten. Bildquelle: nextpit

Bestimmte Arten von Ladung können nicht in Wasser, Schlamm oder felsigem Gelände transportiert werden. Bei der Routenplanung geht es also vor allem darum, wie man so viel Fracht wie möglich an so viele Orte wie möglich transportieren kann, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Und wenn man dann noch die Ausbildung des neuen Pferdes dazunimmt, ist sogar die Routenplanung ziemlich unterhaltsam.

Die Zuchtmechanik ist in Ordnung, denke ich. Ich habe noch nicht allzu viel mit dem Zuchtsystem herumgespielt. Bisher bin ich zu dem Schluss gekommen, dass einige Funktionen noch fehlen, was für den Early Access in Ordnung ist, und die Zucht eines wahnsinnig talentierten Pferdes ist super einfach. Vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber ich werde noch einige Tests durchführen müssen, um das zu bestätigen.

Mein erstes Fohlen erblickt das Licht der Welt! Bildquelle: nextpit

Performance: Hier ist Vorsicht geboten

Der einzige große Nachteil von The Legend of Khiimori ist die Performance. Mein PC ist ein Gaming-Biest, und die Early-Access-Version von Khiimori läuft mit Leichtigkeit auf den höchsten Einstellungen. Aber ich würde behaupten, dass die meisten Spieler von Pferdespielen keine übertaktete 4090er-Grafikkarte, einen leistungsstarken i9 und 64 GB DDR5-RAM besitzen. Und diese Leute könnten auf Probleme stoßen.

Wenn ihr also unsicher seid, ob euer System das Spiel bewältigen kann, seid besser sehr vorsichtig. Es kann sein, dass ihr am Ende ein Spiel erlebt, das entweder nicht so aussieht wie die Screenshots, die ihr im Umlauf seht, oder das schlecht läuft. The Legend of Khiimori ist sehr anspruchsvoll, und mein PC tut sich mit Khiimori schwerer als zum Beispiel mit Starfield oder Black Ops 6.

Das Spiel ist schön, aber sehr anspruchsvoll. Bildquelle: nextpit

Aber die Performance des Spiels hat sich seit der Demo deutlich verbessert. Wenn ihr also einige Probleme während der Demo hattet, könntet ihr beim Sprung in den Early Access angenehm überrascht sein. Das Team scheint sich das Feedback der Spieler zu Herzen genommen zu haben und hat hart daran gearbeitet, das Spiel zu optimieren. Das sieht man gerne.

Fazit: Khiimori macht einfach Spaß

Die Demo vom letzten Jahr hat mich beunruhigt. Die Steuerung fühlte sich klobig an, das Spiel lief furchtbar, und es machte einfach keinen Spaß. Das lag zu einem großen Teil daran, wie die Demo aufgebaut war. Wenn der eigene Fortschritt keine Rolle spielt, ist man direkt viel weniger engagiert.

Aber jetzt, wo Early Access hier ist, bin ich wieder voller Hoffnung für die Zukunft dieses Spiels. Ich mag The Legend of Khiimori, und ich möchte, dass das Spiel Erfolg hat. Auch wenn ich immer noch viel Kritik übe, so kommt sie doch aus einer freundlichen Haltung heraus und aus dem Wunsch heraus, dass das Spiel sein volles Potenzial entfaltet. Und ich glaube, dass es hier eine Menge Potenzial gibt.