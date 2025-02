Frage in die Runde: Wer ist in den vergangenen Monaten auch schon häufiger über die Namen der Pkw-Modelle von Audi gestolpert? Bei den Modellnamen neuer Autos des Herstellers aus Ingolstadt geriet so manch ein Interessent gehörig ins Schleudern. Ob Verbrenner oder E-Auto, es war manchmal etwas schwierig, den Überblick zu behalten. Auch Audi-Händler hatten so ihre liebe Mühe mit der neuen Nomenklatur. Doch in der Zentrale hat man die Meinungen der Händler und den Frust der Kunden durchaus registriert – und steuert jetzt gegen.