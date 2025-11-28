Wenn man an Bosch denkt, kommen den meisten sofort die Werkzeuge des Herstellers in den Sinn. Aber Bosch stellt auch andere nützliche Geräte her. Eines davon sollte wirklich jeder zu Hause haben – und genau dieses Gerät gibt es aktuell bei MediaMarkt zu einem reduzierten Preis.

Am Black Friday lassen sich nicht nur Unterhaltungselektronik oder Mobilfunktarife günstig sichern. Auch praktische Geräte und Alltagshelfer lassen sich jetzt zu starken Preisen kaufen. Dazu gehören die smarten Rauchwarnmelder von Bosch, die bei MediaMarkt derzeit im Angebot sind.

Das zeichnet die Bosch-Rauchmelder aus

Die Grundfunktion eines herkömmlichen Rauchwarnmelders liegt auf der Hand: Sobald das Gerät eine Rauchentwicklung erkennt, wird Alarm geschlagen, um Personen im Haus zu warnen. Genau hier gehen smarte Warnmelder wie die von Bosch aber noch einen Schritt weiter.

So sind die smarten Rauchmelder untereinander vernetzt und schlagen so im Ernstfall allesamt per Sirene Alarm. Gleichzeitig lässt sich der Alarm auch raumgenau zuordnen, damit du genau weißt, wo der Brand entsteht. Hierfür kommt die App zum Einsatz, die noch einen weiteren, riesigen Vorteil bietet: Du wirst hierüber nämlich auch von unterwegs aus über die Rauchentwicklung gewarnt – eine Funktion, die herkömmliche Melder nicht bieten können. Auf der App gibt’s zudem einen Notruf-Button direkt im Alarmscreen, mit dem du fix Hilfe rufen kannst.

Bosch Rauchwarnmelder Starterset 229,95 € Das Starterset beinhaltet drei Rauchwarnmelder II sowie den Bosch Smart Home Controller II. Zusätzlich zum Funktionsumfang herkömmlicher Rauchmelder profitiert Ihr hier vor allem von der App-Unterstützung, welche Euch selbst unterwegs über Rauchentwicklung daheim warnen kann. Außerdem gibt es noch den praktischen Notruf-Button direkt im Alarmscreen, welcher im Notfall wichtige Zeit spart. 229,95 € bei MediaMarkt

Betrieben werden die Bosch-Rauchwarnmelder übrigens ganz klassisch via Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind und jeweils eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren bieten sollen.

So gut sind die MediaMarkt-Preise zur Black Week

MediaMarkt hat derzeit zwei verschiedene Rauchwarnmelder-Sets von Bosch im Angebot. Zum einen wäre da das Starterset, welches drei Melder sowie den Bosch Smart Home Controller II (der als Funkzentrale für die Rauchmelder fungiert) beinhaltet. Normalerweise steht hier ein UVP von 340 Euro auf dem Preisschild. MediaMarkt zieht hiervon jetzt aber 32 Prozent ab und verkauft das Starterset so für noch 229,95 Euro.

Wer mehr Rauchmelder braucht, etwa weil Ihr mehr Räume mit den Gadgets bestücken wollt, kann sich zusätzlich noch einen Zweierpack der Warnmelder für 104,95 Euro (38 Prozent Rabatt) sichern. Alternativ können die Rauchwarnmelder auch ohne den Smart Home Controller betrieben werden, büßen dann aber ihre smarten Funktionen ein und sind nur wie normale Rauchmelder nutzbar. Es lohnt sich also auf jeden Fall, zum Set mit dem Hub zu greifen (falls Ihr einen solchen nicht ohnehin schon besitzt).

