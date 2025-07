Der Prime Day ist in vollem Gange und auch Dreame legt ordentlich vor. Der Hersteller bietet zahlreiche Produkte mit satten Rabatten an. Mit dabei sind Saugroboter, Akkusauger, Mähroboter und sogar der AirStyle Pro. Wir haben uns die Deals genauer für Euch angeschaut.

Dreame zählt zweifelsohne zu den bekanntesten Herstellern, wenn es um smarte Haushaltshilfen geht. Vor allem im Bereich der Saugroboter kann das Unternehmen immer wieder mit Innovationen glänzen und räumt nicht grundlos in vielen Testberichten ab. Zum Amazon Prime Day könnt Ihr Euch verschiedene Modelle von der Einstiegs-Klasse bis hin zum absoluten Premium-Sauger mit satten Rabatten schnappen. Auch Akkusauger und Mähroboter sind jetzt stark reduziert.

Amazon startet durch: Dreame-Roboter zum Vorteilspreis

Ihr wollt maximale Leistung und Hightech? Dann schaut Euch den Dreame X50 Ultra Complete an. Mit starken 20.000 Pa Saugkraft und integrierter KI-Kamera erkennt und umfährt er Hindernisse selbstständig – für eine noch effizientere Reinigung. Der Roboter ist nur 89 mm hoch und passt problemlos unter viele Möbelstücke. Zusätzlich sorgt eine wartungsarme Basisstation für maximalen Komfort. Aktuell bekommt Ihr das Topmodell für 1.085 Euro* statt 1.499 Euro. Wenn Ihr mehr über den X50 Ultra Complete erfahren wollt, schaut doch mal bei unserem Test vorbei. Wir waren von dem Saugroboter schwer begeistert, er hat sich eine Gesamtbewertung von 4.5/5 Sternen verdient.

Wer nicht ganz so viel Geld locker machen möchte, findet im L10 Ultra Gen 2 eine preiswerte All-in-One-Lösung. Der Saug- und Wischroboter von Dreame (Marktübersicht) kommt ebenfalls mit praktischer Absaugstation, die je nach Nutzung nur etwa alle 75 Tage geleert werden muss. Mit bis zu 10.000 Pa Saugkraft entfernt er zuverlässig Staub, Krümel und groben Schmutz – und das selbst von Teppichen oder über Schwellen hinweg. In der App passt Ihr die Wassermenge beim Wischen individuell an Bodenart und Verschmutzung an. Seit dem 8. Juli gibt’s das Modell für nur 445 Euro* statt 499 Euro.

Mehrere Etagen oder stark frequentierte Bereiche im Haus wollen gereinigt werden? Dann ist ein kraftvoller Saugwischer wie der Dreame H14 Pro ideal. Mit 18.000 Pa Saugkraft und einer Wischwalze, die bis zu 520 Mal pro Minute rotiert, entfernt er selbst hartnäckige Flecken im Handumdrehen. Und das Beste: Er saugt und wischt gleichzeitig – was Euch ordentlich Zeit spart. Statt 499 Euro kostet der H14 Pro rund um den Prime Day nur noch 385 Euro*.

Noch mehr Dreame-Angebote entdecken

Das waren nur die Highlights – bei Amazon warten noch viele weitere Angebote von Dreame auf Euch. Wenn Ihr also gerade überlegt, Eurem Zuhause ein smartes Upgrade zu verpassen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Klickt Euch durch die Deals.

Was sagt Ihr zu diesen Angeboten? Welches Produkt findet Ihr am spannendsten?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.