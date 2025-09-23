Möchtet Ihr Euch zum Prime Day einen neuen Fernseher schnappen, müsst Ihr nicht bis zum 07. Oktober warten. Bei Amazon bekommt Ihr einen 55-Zoll-TV mit 4K-Auflösung und richtig starkem QLED-Display derzeit satte 32 Prozent günstiger. Ob sich der Fernseher für weniger als 400 Euro lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Seit einigen Jahren veranstaltet Amazon zwei Prime-Day-Events im Jahr. Vor allem das Spar-Fest im Sommer sorgt regelmäßig für Bestpreise. Doch auch die Herbstvariante kann sich sehen lassen. Neben den üblichen Verdächtigen, wie der aktuellen Aktion zu Amazon Music Unlimited, gibt es auch im Spätjahr immer wieder richtig geniale Deals. Möchtet Ihr nicht ganz so lange warten, könnt Ihr schon jetzt die ersten Schnäppchen abgreifen. Bestes Beispiel ist ein aktueller Smart-TV von TCL*, den Ihr jetzt für weniger als 400 Euro bekommt.

TCL T8C: Günstiger 4K-Fernseher mit überzeugender Leistung

Der Hersteller ist vor allem für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Ähnlich wie Hisense setzt TCL auf eher günstige Fernseher, die jedoch in puncto Bildqualität durchaus überzeugen können. Das gilt auch für den T8C. Das Gerät kam erst in diesem Jahr auf den deutschen Markt und bietet ein QLED-Panel, das eine native 4K-Auflösung nutzt. Die Bildwiederholfrequenz liegt mit 120 Hz im guten bis sehr guten Bereich und lässt sich dank der Gaming-Features sogar auf 144 Hz erhöhen.

Der TCL 55T8C bietet ein randloses Design und passt sich perfekt an. / © TCL

Mit VRR und ALLM gesellen sich weitere Funktionen hinzu, die sogar bei manchen deutlich teureren Geräten fehlen und das Gaming-Erlebnis, dank geringeren Bildverzerrungen und schnelleren Eingaben, deutlich angenehmer gestalten können. Auch bei den Anschlüssen lässt sich TCL nichts vormachen. Ganze vier HDMI-2.1-Ports finden sich hier. Für die nötige Leistung sorgt ein KI-Prozessor. Etwas schade ist die recht geringe Helligkeit von 350 Nits und das fehlende Full-Array-Local-Dimming, was für diese Preisklasse aber vollkommen in Ordnung ist.

Smart-TV unter 400 Euro: Für wen lohnt sich das Angebot?

Was diesen Deal so gut macht, ist natürlich nicht nur der Fernseher. Dieser bewegt sich im oberen Mittelklasse-Segment und kann natürlich mit Top-Modellen von LG oder Samsung nicht mithalten. Aber das muss er auch nicht. Denn aktuell bekommt Ihr den TCL 55T8C für 375 Euro bei Amazon*. Die UVP über 549 Euro wird somit um 32 Prozent unterboten. Ein Preisvergleich zeigt, dass der nächstbeste Preis bei 538,90 Euro liegt. Zusätzlich wird der bisherige Bestpreis in Höhe von 379 Euro ebenfalls etwas unterboten.

Für wen lohnt sich dieser Deal also? Falls Ihr auf der Suche nach einem günstigen Smart-TV seid, einen hohen Wert auf eine ordentliche Bildqualität und im besten Fall auch auf gute Gaming-Features legt, macht Ihr mit dem TCL T8C absolut nichts falsch. Erwartet Ihr jedoch einen perfekten Schwarzwert, unzählige Bildverbesserungs-Funktionen oder einen brachialen Sound, müsst Ihr tiefer in die Tasche greifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der TCL T8C interessant für Euch oder muss es zwingend ein LG sein? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!