Otto bietet gerade seine Pre-Black-Friday-Aktion an und hier hat sich ein richtig spannender Deal für alle Kino-Fans eingeschlichen. Denn Ihr könnt Euch einen 98-Zoll-Fernseher von TCL schnappen und zahlt so wenig wie noch nie für das Modell.

Beim Versandhaus gibt es jetzt den TCL 98C61BX7 satte 2.700 Euro günstiger. Richtig gelesen: Otto reduziert den Smart-TV mit 4K-Auflösung gerade um ganze 68 Prozent, wodurch Ihr für den 98-Zoll-Fernseher „nur noch“ 1.299 Euro auf den Tresen legen müsst. Damit liefert Otto auch den bisherigen Bestpreis für das Modell.

98-Zoll-Fernseher von TCL im Preissturz: Lohnt sich das?

Der Fernseher eignet sich perfekt für Filmabende. Mit einer Breite von 2,18 Metern (oder 5,5 Bierkisten) passt er sicherlich nicht in jedes Wohnzimmer. Habt Ihr jedoch ausreichend Möglichkeiten, könnt Ihr Euch eine geniale Bildqualität dank QLED-Panel, 144-Hz-Bildwiederholrate und zahlreiche Bildverbesserungstechnologien freuen. Preislich macht das Angebot ebenfalls etwas her.

Ein Preisvergleich auf idealo belegt, dass es das Gerät bisher nie günstiger gab. Stattdessen musstet Ihr hier bisher mit 1.499 Euro rechnen. Dadurch ist das Angebot für 1.299 Euro zwar nicht ganz so lukrativ, wie es uns Otto unterbreitet, aber es ist dennoch richtig spannend und ein echter Top-Deal, für einen TV dieser Größe.

TCL 98C61BX7 Ab 1.299,00 € Der TCL 98C61BX7 bietet einen riesigen 98-Zoll-QLED-Bildschirm mit 4K-UHD-Auflösung. Er unterstützt fortschrittliche HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ sowie eine Bildwiederholrate von 144 Hz für besonders flüssige Bilder. Zudem ist Google TV integriert und der Fernseher verfügt über HDMI 2.1 für moderne Anschlussmöglichkeiten. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Angebot? Könnt Ihr mit einem solchen Monster-TV etwas anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!