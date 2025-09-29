Nur noch wenige Stunden: EA FC 26 im perfekten Bundle für die Weekend League
EA FC 26 (ehemals Fifa) ist eine absolute Hassliebe. Vor allem während der Weekend League prüft das Sportgame regelmäßig, wie weit mein Geduldsfaden denn überhaupt reicht. Da ich zu etwas überschwänglichen Emotionen neige, wollte ich Euch unbedingt einen aktuellen MediaMarkt-Deal präsentieren. Denn neben EA FC 26 könnt Ihr Euch einen zusätzlichen Controller zum deutlich günstigeren Preis schnappen.
Seit Fifa 98 bin ich der Serie bereits verfallen. Ja, es ist jedes Jahr derselbe Einheitsbrei und doch liegt es immer wieder in meinem digitalen Warenkorb. Hier habe ich auch schon unzählige Bugs erlebt, wie einen Torwart, der wohl lieber zur NASA hätte wechseln sollen, statt zum 1. FC Kaiserslautern oder Abwehrreihen, die plötzlich denken, dass es auf Mallorca doch viel schöner ist und sich während des Spiels auf den Weg zum Flughafen machen. So etwas sorgt natürlich für Frust und den lasse ich nicht selten an meinem Controller aus. Zum Glück bietet MediaMarkt jetzt das perfekte Bundle zum Release von EA Sports FC 26*.
EA FC 26 im Bundle-Deal schnappen
Noch bis morgen habt Ihr somit die Möglichkeit, einen Controller für Eure PS5 oder Xbox günstiger im Bundle zu erhalten. Dadurch zahlt Ihr zwar weiterhin 79,99 Euro für das Game*, erhaltet das Spielgerät allerdings für gerade einmal 20 Euro on top. Wenn man bedenkt, dass ein DualSense-Controller von Sony in der Regel 70 Euro und mehr kostet, ist das ein ziemlicher Schnapper. Dadurch tut es auch nicht mehr so weh, wenn die Emotionen mal wieder überkochen.
PS5-Version fast ausverkauft
Das Problem ist allerdings, dass die PS5-Variante bereits vor dem Ausverkauf steht. Das Ganze ist nämlich Teil einer Aktion von MediaMarkt*, die bereits am 30. September endet und nur begrenzte Stückzahlen anbietet. Möchtet Ihr Euch das Bundle also schnappen, solltet Ihr Euch besser beeilen. Bedenkt zudem, dass es sich um Disc-Versionen der Spiele handelt. Falls Ihr also eine PS5 in der Disc-Variante oder die Xbox Series X besitzt, lohnt sich der Deal in jedem Fall. Alle anderen gehen hier leider leer aus.
Griddy freischalten? So bekommt Ihr den Emote
Damit auch die von Euch, die das Bundle nicht bestellen möchten, etwas mitnehmen, verraten wir Euch noch fix, wie Ihr den Griddy freischalten könnt. Dabei handelt es sich um den Jubel, bei dem der Spieler erstmal ein Tänzchen hinlegt und weshalb die meisten am liebsten in die Tischkante beißen würden – mich mit eingeschlossen. Anders als bei FC 25 müsst Ihr hierfür nämlich etwas erledigen.
Griddy to Glory Cup
Das Ganze läuft unter dem "Griddy to Glory Cup" ab. Dabei handelt es sich um Tagesaufgaben, die ihr bewältigen müsst. So müsst Ihr an fünf Tagen mindestens drei Spiele gewinnen oder wenigstens sechs Spiele bestreiten und schon habt Ihr den Emote freigeschaltet. Neben zusätzlichen kleineren Belohnung winkt hier auch eine Futties-Karte von Ronaldinho. Es lohnt sich also in jedem Fall diese Herausforderung zu meistern und anschließend nach einem Tor mit gehaltener R2/RT-Taste den rechten Joystick zweimal nach oben zu drücken.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal interessant für Euch oder ist Euer Controller-Verschleiß nicht so schlimm? Lasst es uns wissen!
Am Ende hat man immer noch 20 Euro zu viel für das Spiel bezahlt ^^
Das Angebot ist preislich so oder so ziemlich gut. Letztlich kosten beide Produkte nur jeweils knapp 50€ und das ist relativ günstig.
Das Spiel selbst sieht von der Grafik der Spieler, Stadien, Zuschauer so aus wie es schon beim Vorgänger Teil der Fall war. Im neuen Teil hat es EA für mich persönlich (wieder) nicht geschafft, die Atmosphäre der Zuschauer - wie es im richtigen Fussball der Fall ist - (Stichwort "12. Mann) via künstlicher Intelligenz auf die Leistung der Spieler zu transportieren. Die Zuschauer sehen überhaupt nicht fotorealistisch aus (das müsste schon längst auf den Next-Gen Konsolen der Fall sein), die Fans reagieren überhaupt nicht authentisch auf das Geschehen auf dem Platz...alles ist irgendwie nur in angedeutetem, akustischen Raunen vorhanden. Das einzige, was nochmals verbessert worden ist, sind die Bewegungen und Animationen der Spieler. Der Fussball spielt sich einen Tacken realistischer als in FC25. Alles in Allem aber zu wenig für mich, als dass es einen vollumfänglich neuen Teil darstellt. Für mich ist es FC25 2.0