Die Angebote rund um den Black Friday sind ziemlich interessant. Doch am eigentlichen Schnäppchentag gibt es hier und da sogar noch einmal deutlich bessere Deals. Das gilt nun auch für die Sony Playstation 5, die Ihr jetzt zum absoluten Top-Preis schießen könnt.

Die Playstation 5 steht auch im Jahr 2025 noch bei vielen Menschen auf dem weihnachtlichen Wunschzettel. Glücklicherweise findet jetzt der Black Friday statt und neben Amazon hat auch MediaMarkt den Preis der digitalen Version (fast) auf ein neues Rekordtief gedrückt. Letzterer bietet Euch sogar noch einen 3-für-2-Coupon, mit dem Ihr Euch noch drei Games zusätzlich schnappen könnt. Der Rabatt gilt allerdings nur noch wenige Tage.

Sony Playstation 5 unter 330 Euro – Nur für kurze Zeit

Die Konsole gilt als aktuell beste ihrer Art. Während einige Gerüchte bereits von Kosten jenseits der tausend Euro für die Playstation 6 sprechen, kommt Ihr bei der hier angebotenen Playstation 5 Digital Edition (Slim) deutlich günstiger davon. Die UVP liegt bei 499,99 Euro – zumindest dann, wenn nicht gerade Black Friday ist. Denn jetzt zahlt Ihr nur noch 329 Euro für die PS5 und zaubert damit sicherlich nicht nur Euren Kindern an Weihnachten ein Leuchten in die Augen. Auch der Preisverlauf zeigt: Hier macht Ihr ein echtes Schnäppchen.

Das Ganze ist bei MediaMarkt und Amazon erhältlich. Während der Versandriese Euch hier „nur“ die Konsole zum Schnapperpreis bietet, gibt’s bei MediaMarkt noch etwas mehr. Denn Ihr bekommt zusätzlich noch einen Coupon, mit dem Ihr drei Spiele aus einem Katalog wählen könnt und nur zwei zahlen müsst. Der Gutschein ist jedoch nur bis zum 30. November erhältlich.

Sitzt Ihr schon auf heißen Kohlen, könnt Ihr zudem von der Sofortlieferung profitieren, die noch für wenige Tage kostenlos ist. Allerdings gilt die 90-Minuten-Zustellung nur in bestimmten Städten. Versandkosten fallen aber so oder so keine an. Ob das Angebot zudem bis zum Ende der Black-Friday-Deals aktiv bleibt, ist offen. MediaMarkt gibt bereits jetzt an, dass sie fast ausverkauft sei.

