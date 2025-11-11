LG gilt seit einigen Jahren als einer der heißbegehrtesten Hersteller rund um Smart-TVs. Grund dafür sind die außerordentlich starken OLED-Modelle, die mit fast perfekten Schwarzwerten und extremen Kontrasten aufwarten. Doch ein anderes Modell ist jetzt noch spannender – und güstiger!

Habt Ihr schon einmal auf einem LG B4 oder einem ähnlichen Modell Euren Lieblingsfilm gesehen? Die Bilddarstellung ist einmalig und die Feinheiten unverkennbar. Doch auch die QNED-Modelle des Herstellers bieten mittlerweile richtig viel – und sind in manchen Bereichen sogar besser als die OLED-Varianten. Mit dem QNED93A6A bekommt Ihr jetzt einen aktuellen Vertreter geboten, der bei MediaMarkt einen regelrechten Preisrutsch erlebt. Richtig spannend ist hier die 75-Zoll-Version.

LG 75QNED93A6A Ab 999,00 € Jetzt 75-Zoll-Bildgewalt von LG zum bisher günstigsten Preis sichern! Zum Angebot

LG QNED93A6A: High-End-TV mit MiniLED

LG bietet Euch hier einen 4K-UHD-Fernseher (3.840 x 2.160 Pixel) mit einer nativen Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch auch schnellere Bildinhalte flüssig dargestellt werden. Um den Kontrast zu verbessern, kommt die hauseigene „Precision Dimming Pro“-Technologie zum Einsatz. Natürlich unterstützt ein solcher Smart-TV auch HDR-Formate wie etwa Dolby Vision oder HDR10. Für Gamer sind ALLM, VRR und AMD FreeSync Premium an Bord. Für Eure PS5 finden sich gleich vier HDMI-2.1-Ports, sowie zwei USB-2.0-Anschlüsse, ein LAN-Eingang und WLAN 6 zur kabellosen Übertragung und Einbindung in Euer Heimnetzwerk.

Der LG 75QNED93A6A ist jetzt bei MediaMarkt so günstig wie nie! Image source: LG / Erstellt mit Perplexity AI

LG setzt auf den neuen „Alpha8 Gen2 AI Prozessor 4K“, der unter anderem ein „AI Super Upscaling“ bietet, mit dem ältere Bildformate auf 4K-Qualität verbessert werden sollen. Über webOS 25 stehen Euch zahlreiche Streaming-Apps, wie Netflix, Disney+ & Co., zur Verfügung. Interessant ist hier auch der Vergleich zu den OLED-Modellen. Denn der QNED setzt auf eine höhere Helligkeit sowie eine bessere Gamingunterstützung, während die OLEDs in puncto Kontrast und Schwarzwert noch die Nase vorn haben. Mit dem angebotenen Modell aus 2025 verringert sich dieser Abstand jedoch durch die hervorragende MiniLED-Hintergrundbeleuchtung.

Fernseher von LG sind nicht günstig. Dadurch ist auch das aktuelle Angebot kein Schnäppchen für jede Haushaltskasse. Dennoch müssen wir hier auch einen Vergleich wagen. MediaMarkt reduziert die UVP (3.099 Euro) kurzerhand um über 60 Prozent, wodurch Ihr jetzt noch 999 Euro für den Smart-TV zahlt. Der LG QNED93A6A war bisher nie günstiger erhältlich und das Angebot liegt satte 465,90 Euro unter dem nächstbesten Angebot. Den bisherigen Bestpreis über 1.099 Euro unterbietet MediaMarkt ebenfalls um 100 Euro. Der Versand ist zudem kostenfrei, was bei einem TV dieser Größe keine Selbstverständlichkeit ist.

Seid Ihr auf der Suche nach einem echten High-End-TV, könnt mit der großen Bilddiagonale etwas anfangen und möchtet dennoch unter der 1.000-Euro-Marke bleiben, ist dieser Deal perfekt für Euch. Wie lange das Angebot noch hält, ist jedoch fraglich – hier gibt MediaMarkt keine genauen Informationen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der LG-TV interessant für Euch oder doch zu viel des Guten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!