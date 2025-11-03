Nutzt Ihr für Euer Homeoffice und den privaten Gebrauch zwei verschiedene PCs, möchtet Euch jedoch nicht gleich ein ganzes Set an neuer Hardware zulegen? Dann könnte ein Gadget von Ugreen die kostengünstige Alternative darstellen. Amazon verkauft das Gerät jetzt sogar deutlich günstiger.

Vor allem im Homeoffice fällt es vielen Menschen schwer, nach der Arbeit wirklich „abzuschalten“. Vor allem dann, wenn nur ein Gerät zur Verfügung steht. Aus diesem Grund arbeiten einige mit Laptops oder Mini-PCs, um eine Distanz zu suggerieren. Häufig gehen mit einem zweiten Computer jedoch auch zusätzliche Kosten in Form von Peripherie einher. Das könnt Ihr allerdings umgehen, wenn Ihr Euch einen aktuellen Deal bei Amazon schnappt.

Ugreen Displayport KVM Switch 2: Was kann das Gadget?

Die Rede ist von einem sogenannten Switch. Rudimentär gesagt, könnt Ihr hier Eure Bildschirme oder sonstige Hardware einstecken und sie ganz einfach via Knopfdruck wechseln. Nach demselben einfachen Prinzip funktioniert auch der Ugreeen Displayport KVM Switch 2. Hier könnt Ihr bis zu zwei DisplayPort-Monitore und vier USB-Geräte anschließen und diese zwischen zwei Computern hin- und herschalten.

Der Ugreen-Switch bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für Euer Multi-PC-Setup

Dabei unterstützt das Gadget Auflösungen von bis zu 8K@60Hz und ist zudem abwärtskompatibel mit weiteren Auflösungen, wie etwa 4K@120Hz. Bei den USB-Anschlüssen handelt es sich um drei USB-A-Ports und einen USB-C-Anschluss mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps. Die Umschaltung erfolgt über den genannten Knopf am Gerät oder einen Desktop-Controller. Die Installation ist ebenfalls denkbar einfach, denn Ihr müsst der Ugreen-Switch nur einstecken und könnt loslegen – ein zusätzlicher Treiber ist nicht notwendig. Dabei unterstützt es Windows, Linux, macOS, iPadOS und Android.

Warum lohnt sich der Ugreen-Switch?

Der Ugreen Displayport KVM Switch 2 ist zudem recht kompakt gebaut, was unnötigen Kabelsalat auf dem Schreibtisch vermeidet. Vor allem Menschen, die im Homeoffice arbeiten und zwei Rechner nutzen, Grafiker, die zwei Bildschirme oder zusätzliche Peripherie benötigen und Gamer, die gerne zwischen Monitoren hin- und herschalten, kommen mit der Switch voll auf ihre Kosten.

Apropos Kosten: Die sind für das Gadget durchaus überschaubar. Statt hunderte von Euro in neue Hardware zu investieren, kostet der leistungsfähige Switch laut UVP nur 89,99 Euro. Hiervon zieht Amazon jetzt 24 Prozent ab und Ihr zahlt nur noch 71,98 Euro. Aktiviert Ihr zudem noch den Coupon auf der Produktseite, sind weitere 5 Prozent drin, wodurch Ihr bei einem Deal-Preis von 68,38 Euro landet. Laut Preisvergleich mit dem Tool Keepa entspricht dies auch dem bisherigen Bestpreis für das Gerät. 💨

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Ugreen-Switch ein sinnvolles Gadget oder unnötiger Ballast? Lasst es uns wissen!