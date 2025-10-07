Heißluftfritteusen, oder Airfryer, zählen zu den aktuell wohl beliebtesten Küchengeräten. Die Ninja Foodi Max Dual Zone gilt hier als besonders interessant und ist im Zuge des Amazon Prime Days so günstig wie noch nie.

Ihr wollt Euch das Gerede von dem etwas verfressenen Kollegen hier gar nicht reinziehen und direkt weitergeleitet werden zum Angebot? Okay, könnt Ihr haben. Klickt Ihr auf den nachfolgenden Link, gibt’s die Heißluftfriseuse für 139,99 Euro bei Amazon*.

Affiliate Angebot Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse

Deswegen lohnt sich der Ninja-Deal am Prime Day

Die Produkte von Ninja verkaufen sich generell schon wie geschnitten Brot und sind bei den Heißluftfritteusen eine echte Referenz. Wenn im Rahmen der Prime-Tage auf Amazon nochmal empfindlich an der Preisschraube gedreht wird, gilt das natürlich erst recht. Deshalb geht hier der Daumen direkt mal nach oben, denn dieses Modell ist aktuell zum absoluten Bestpreis erhältlich, wobei die UVP bei 239,99 Euro liegt.

Laut der Preissuchmaschine Idealo sind die nächstbesten Angebote aktuell allesamt Marktplatz-Deals, die bei etwa 200 Euro liegen. Wer also Bock auf dieses Modell hat, hat es mit einem absoluten No-Brainer zu tun. Wieso dieses Modell der heiße Scheiß ist (glaubt mir, die meisten schlechten Wortwitze mit "heiß" hab ich mir sogar verkniffen), wollen wir Euch natürlich auch noch verraten.

Ihr kauft hier die Amazon-exklusive Kupfer-Edition* mit 2 unabhängigen Kochzonen. Das bedeutet, Ihr könnt zwei verschiedene Speisen auf zwei Arten gleichzeitig zubereiten. Dank zweier Garschubladen habt Ihr mit einem Gesamtvolumen von 9,5 l auch richtig viel Platz. Es gibt sechs einstellbare Kochfunktionen: Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Trocknen und Heißluftfrittieren. Die Kiste ist dabei bis zu 75 Prozent flotter als Umluftöfen und Ihr kommt mit bis zu 75 Prozent weniger Fett weg im Vergleich zu herkömmlichen Frittiervorgängen.

Was müsst Ihr noch wissen? Die Fächer sind antihaftbeschichtet und spülmaschinenfest und Ninja packt Euch auch noch eine Zange mit in die Box. Das Letzte, was Ihr nun noch wissen müsst: Ihr bekommt das Gerät nur sehr kurz so günstig und das auch nur so lange, wie der Vorrat reicht.

Sucht Ihr also eine Möglichkeit, beim Frittieren möglichst viel Öl und Fett zu vermeiden, habt Bock auf große Portionen und sucht ein möglichst vielseitiges Gerät, das neben Frittieren auch Backen, Rösten, Braten und mehr beherrscht, dann schnappt Euch die Ninja Foodie Max Dual Zone heute zum Bestpreis*!