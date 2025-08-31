Schon zu Zeiten der Röhrenfernseher war die Audioqualität häufig eines der größten Probleme. Selbst moderne Smart-TVs kämpfen häufig mit schwachem oder schlecht ausbalanciertem Sound. Aus diesem Grund greifen vielen Menschen zu Soundbars. Ein kostengünstiges Modell von Samsung gibt es samt kabellosem Subwoofer jetzt bei MediaMarkt zum Sparpreis.

Passend zur IFA 2025 darf natürlich auch eine großangelegte Rabattaktion von MediaMarkt nicht fehlen. Bis zum 10. September habt Ihr die Möglichkeit, zahlreiche Schnäppchen abzugreifen. Das betrifft auch die Samsung HW-B460GF/ZG. Die 2.1-Kanal-Soundbar bietet nicht nur einen ordentlichen Sound, sondern kann auch mit einem externen Subwoofer und DTS Virtual:X punkten. Während der Aktion bekommt Ihr sie satte 32 Prozent günstiger.

Samsung-Soundbar im Check: Satter Sound oder laues Lüftchen?

Das gesamte Set liefert eine Leistung von circa 300 Watt. Diese teilt sich wiederum in 220 Watt für den Subwoofer und 80 Watt für die Soundleiste auf. Damit liefert das 2.1-System genug Power, um Euch krachende Explosionen um die Ohren zu hauen. Aufgrund des Setups ist hier allerdings kein echter 3D-Sound mit Dolby Atmos möglich. Dolby Audio und DTS Virtual:X werden allerdings unterstützt.

Nicht verpassen: Samsung-Geräte stark reduziert bei MediaMarkt

Die Audioleiste misst 85,8 x 5,9 x 7,5 cm und passt somit unter die meisten Fernseher ab einer Bilddiagonale von 40 Zoll. Der Subwoofer kann dank Bluetooth daneben platziert werden, ohne dass Ihr ein Kabel-Chaos befürchten müsst. Die Kommunikation läuft zudem über das etwas veraltete Bluetooth 4.2, wodurch die Entfernung nicht allzu groß sein sollte. Auch Apple AirPlay und AirPlay 2 werden laut dem technischen Datenblatt unterstützt. Etwas schade ist die geringe Anzahl der Anschlüsse. Denn Euch steht neben einem HDMI-ARC-Ausgang nur ein digitaler optischer Eingang sowie ein USB-A-Port zur Verfügung.

Dafür ist im Lieferumfang bereits die Wandhalterung enthalten und die Steuerung über App ist ebenfalls möglich. Die Soundbar selbst befindet sich im Mittelklasse-Bereich, liefert jedoch ausreichend Leistung, um Euer TV-Setup deutlich aufzuwerten. Dank verschiedener Modi, wie dem Game Mode, kommen auch Zocker auf ihre Kosten.

Darum lohnt sich der MediaMarkt-Deal

Die Soundbar selbst ist erst seit diesem Juli erhältlich. MediaMarkt reduziert sie um 32 Prozent, nutzt allerdings die UVP in Höhe von 279 Euro als Referenz. Bedeutet, dass Ihr für die Samsung HW-B460GF/ZG noch 188 Euro* hinlegt. Auch ein Preisvergleich zeigt, dass es bisher keinen besseren Deal gab. Der letzte Bestpreis in Höhe von 218,99 Euro wird von MediaMarkt deutlich unterboten. Das nächstbeste Angebot findet Ihr im Netz aktuell für 199 Euro.

Mittlerweile hat auch Amazon hier nachgezogen*. Seid Ihr also keine Fans von MediaMarkt, könnt Ihr die Soundbar zum selben Preis beim Versandriesen bestellen. In beiden Fällen müsst Ihr zudem keine Versandkosten befürchten und habt ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Möchtet Ihr endlich mehr von Euren liebsten Filmen, Serien oder Games, bekommt Ihr jetzt eine recht günstige Möglichkeit geboten. Eine Samsung-Soundbar mit einer solchen Leistung und Bluetooth-Subwoofer für weniger als 200 Euro ist eher selten zu finden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Samsung-Soundbar interessant für Euch oder muss es doch ein 3.1- oder 5.1-System sein? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!