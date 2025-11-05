Ihr seid keine Fans von Saugrobotern oder einfach unzufrieden mit dem Ergebnis Eures automatisierten Diskus? Dann ist ein Akkusauger die perfekte Wahl. Noch besser ist es, wenn das Gerät nicht einmal 200 Euro kostet und selbst Dyson ordentlich Konkurrenz macht.

Saugroboter erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Allerdings neigen vor allem günstigere Geräte dazu, nicht unbedingt alle Ecken perfekt zu reinigen oder den Dreck im schlimmsten Fall einfach zu verteilen. Die beste Alternative bieten hier Akkusauger. Leider kosten Modelle von Top-Hersteller Dyson nicht selten 500 Euro oder mehr. Allerdings gibt es auch andere Unternehmen, die durchaus spannende Modelle produzieren. Vor allem Tineco kann mit seinen Geräten überzeugen und jetzt gibt’s den Tineco Floor One S5 für gerade einmal 189,99 Euro.

Tineco Floor One S5 Ab 189,99 € Akkusauger mit Wischfunktion | 450 Umdrehungen pro Minute | iLoop smart | LED-Anzeige | Dual-Tank-System | Akkulaufzeit von 35 Minuten Zum Angebot

Tineco Floor One S5: Eine echte Alternative zu Dyson?

Tineco hat vor einiger Zeit bereits begonnen auf Instagram und TikTok mit seinen Akkusaugern zu werben. Viele Influencer (oder solche, die es gerne wären) haben die Geräte gezeigt und sprachen nur in den höchsten Tönen von den Geräten. Auf dem Datenblatt kann zumindest der hier angebotene Tineco Floor One S5 überzeugen.

Die verschiedenen Reinigungszonen des Tineco Floor One S5.

Der Akkusauger arbeitet mit einer Walzenbürste, die bis zu 450 Umdrehungen pro Minute leistet. Dank Cutting-Edge sind auch Ecken kein Problem für das Gerät. Besonders spannend ist hier allerdings iLoop Smart. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die erkennt, wie sehr ein Bereich verschmutzt ist und die Reinigungsleistung entsprechend anpasst. Cool ist auch, dass Ihr auf der LED-Anzeige ständig nachvollziehen könnt, welcher Reinigungsmodus aktiv und wie viel Laufzeit noch übrig ist.

Wischfunktion und Akkuleistung

Wie bereits erwähnt, bietet der Tineco Floor One S5 auch eine Wischfunktion. Diese erfolgt ebenfalls über die Walzenbürste. Ein Dual-Tank-System im Sauger bietet hier ausreichend Platz für Schmutzwasser. Der kabellose Sauger schabt zudem bereits genutztes Wasser von der Bürste und leitet dieses dann in den Tank. Die Akkulaufzeit von 35 Minuten reicht zumindest für mittelgroße Wohnungen aus und in der 3-in-1-Dockingstation lässt sich der Sauger wieder mit Saft versorgen. Hier findet zudem eine automatische Reinigung und Wartung statt.

Dank Coupon zusätzlich sparen bei Amazon

Tineco-Sauger sind glücklicherweise nicht einmal annähernd so kostspielig, wie die britische Konkurrenz. Der Floor One S5 ist bereits seit einiger Zeit erhältlich und so erklärt sich auch der stetig sinkende Preis. Unter die Grenze von 200 Euro ist der Akkusauger jedoch nur selten gefallen. Bei Amazon ist das nun jedoch wieder der Fall und so bekommt Ihr für den Tineco Floor One S5 noch 189,99 Euro. Das nächstbeste Angebot liegt aktuell bei rund 200 Euro.

Damit unterbietet Amazon sogar seinen eigenen Prime-Day-Preis, den Ihr noch vor einem Monat geboten bekommt. Günstiger war der Akkusauger jedenfalls nie erhältlich. Um das Angebot zu erhalten, müsst Ihr lediglich den Coupon auf der Produktseite aktivieren.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr Tineco bereits? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!