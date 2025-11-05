Saugroboter erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Allerdings neigen vor allem günstigere Geräte dazu, nicht unbedingt alle Ecken perfekt zu reinigen oder den Dreck im schlimmsten Fall einfach zu verteilen. Die beste Alternative bieten hier Akkusauger. Leider kosten Modelle von Top-Hersteller Dyson nicht selten 500 Euro oder mehr. Allerdings gibt es auch andere Unternehmen, die durchaus spannende Modelle produzieren. Vor allem Tineco kann mit seinen Geräten überzeugen und jetzt gibt’s den Tineco Floor One S5 für gerade einmal 189,99 Euro.
Tineco Floor One S5: Eine echte Alternative zu Dyson?
Tineco hat vor einiger Zeit bereits begonnen auf Instagram und TikTok mit seinen Akkusaugern zu werben. Viele Influencer (oder solche, die es gerne wären) haben die Geräte gezeigt und sprachen nur in den höchsten Tönen von den Geräten. Auf dem Datenblatt kann zumindest der hier angebotene Tineco Floor One S5 überzeugen.
Der Akkusauger arbeitet mit einer Walzenbürste, die bis zu 450 Umdrehungen pro Minute leistet. Dank Cutting-Edge sind auch Ecken kein Problem für das Gerät. Besonders spannend ist hier allerdings iLoop Smart. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die erkennt, wie sehr ein Bereich verschmutzt ist und die Reinigungsleistung entsprechend anpasst. Cool ist auch, dass Ihr auf der LED-Anzeige ständig nachvollziehen könnt, welcher Reinigungsmodus aktiv und wie viel Laufzeit noch übrig ist.
Wischfunktion und Akkuleistung
Wie bereits erwähnt, bietet der Tineco Floor One S5 auch eine Wischfunktion. Diese erfolgt ebenfalls über die Walzenbürste. Ein Dual-Tank-System im Sauger bietet hier ausreichend Platz für Schmutzwasser. Der kabellose Sauger schabt zudem bereits genutztes Wasser von der Bürste und leitet dieses dann in den Tank. Die Akkulaufzeit von 35 Minuten reicht zumindest für mittelgroße Wohnungen aus und in der 3-in-1-Dockingstation lässt sich der Sauger wieder mit Saft versorgen. Hier findet zudem eine automatische Reinigung und Wartung statt.
Dank Coupon zusätzlich sparen bei Amazon
Tineco-Sauger sind glücklicherweise nicht einmal annähernd so kostspielig, wie die britische Konkurrenz. Der Floor One S5 ist bereits seit einiger Zeit erhältlich und so erklärt sich auch der stetig sinkende Preis. Unter die Grenze von 200 Euro ist der Akkusauger jedoch nur selten gefallen. Bei Amazon ist das nun jedoch wieder der Fall und so bekommt Ihr für den Tineco Floor One S5 noch 189,99 Euro. Das nächstbeste Angebot liegt aktuell bei rund 200 Euro.
Damit unterbietet Amazon sogar seinen eigenen Prime-Day-Preis, den Ihr noch vor einem Monat geboten bekommt. Günstiger war der Akkusauger jedenfalls nie erhältlich. Um das Angebot zu erhalten, müsst Ihr lediglich den Coupon auf der Produktseite aktivieren.
Akkusauger mit Wischfunktion | 450 Umdrehungen pro Minute | iLoop smart | LED-Anzeige | Dual-Tank-System | Akkulaufzeit von 35 Minuten
Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr Tineco bereits? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!
3 comments
Also wenn man den Amazon Angaben folgt (x-mal im letzten Monat gekauft) dann finden "die alten kabelgebundenen Klötze" durchaus noch Absatz in riesigen Mengen bei privaten Kunden. Das wundert mich auch nicht wirklich. So sind die Geräte überwiegend preiswerter als Akkusauger und erst recht als Saugroboter, sie sind überwiegend leistungsstärker und sie müssen nicht nach gut einer halben Stunde wieder aufgeladen werden, sondern stehen problemlos jeden Großreinemachungstag durch. Zwar haben sie ein Kabel, aber dafür kein teures Verschleißteil wie einen Akku und daher halten sie i.d.R. auch sehr lange.
bei uns steht sich der Vorwerk die Beine in den Bauch und da nehme ich lieber den Dyson. Allerdings würde ich beim nächsten Mal einen Bosch versuchen, der Dyson hat so gewisse Stellen, die kaputt gehen und für die es keine oder nur teure Ersatzteile gibt.
Wir haben zwei verschiedene Dyson und noch ein Gerät mit Kabel. Alle drei sind regelmäßig im Einsatz. Rausgeflogen ist der Saugroboter, besser gesagt, er war kaputt und wird aber nicht ersetzt.