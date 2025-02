Dacia kündigt neues E-Auto für unter 18.000 Euro an

Wisst Ihr noch, wie Renault mit dem Zoe und Dacia mit dem Spring für Aufsehen am E-Auto-Markt gesorgt haben? Das waren schon erschwingliche Elektroautos, die aber hinsichtlich der Technologie eher anspruchslose Käufer ansprachen. Dacia möchte jetzt aber nachlegen. Während Volkswagen noch am ID.1 für rund 20.000 Euro werkelt, hat Dacia angekündigt, ein neues City-SUV für unter 18.000 Euro auf den Markt zu bringen. Eine Kampfansage!

Renault-Chef Luca de Meo hat entsprechende Pläne bereits bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2024 durchblicken lassen, und Dacia-Chef Denis le Vot hat die Pläne auf LinkedIn sogar noch konkreter gemacht. Das neue E-Auto soll im A-Segment angesiedelt sein und in nur 16 Monaten von der Idee bis zur Entwicklung realisiert worden sein. "Dacia geht im Bereich der erschwinglichen Elektromobilität noch einen Schritt weiter", sagt le Vot. Und er hat auch gleich eine Skizze veröffentlicht, die zeigt, dass das neue E-Auto im Design eines City-SUV daherkommen soll.

Neues City-SUV von Dacia in Planung. / © Renault / Dacia

Klar, was wir auf der Skizze sehen, muss nicht unbedingt eins zu eins so umgesetzt werden. Aber es gibt schon mal eine gute Vorstellung davon, was uns erwartet. Und eines ist sicher: Dacia setzt wohl wieder auf ein robustes und kantiges Design, ähnlich wie beim Spring. Das Dach fällt nicht so stark ab wie bei vielen Coupé-Modellen, was bedeutet, dass auch in der zweiten Reihe genügend Kopffreiheit vorhanden sein dürfte.

Es wird gemunkelt, dass das neue E-Auto von Dacia eng mit dem neuen Renault Twingo E-Tech Electric verwandt sein soll, der nächstes Jahr für rund 20.000 Euro auf den Markt kommt. Aber im Gegensatz zum Spring, der in China produziert wird, soll das neue Dacia-Auto in Europa vom Band rollen, wahrscheinlich in Slowenien. Damit umgeht Dacia hohe Strafzölle, die E-Autos aus chinesischer Produktion gegenwärtig teurer machen. Ein Schachzug, den viele etablierte Hersteller gegenwärtig planen, um die Endkundenpreise nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: Ende 2027 soll bekanntlich der neue Dacia Sandero auf den Markt kommen; auch als E-Auto! Das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein erschwingliches Modell sein. Und mit dem Hyundai Inster kommt bald ein weiterer Konkurrent im Segment der erschwinglichen E-Autos auf den Markt.

Was denkt Ihr darüber? Seid Ihr auch schon so gespannt auf die neuen Modelle von Dacia? Und welches E-Auto findet Ihr momentan am spannendsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.