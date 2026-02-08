Neue Woche, neue kostenlose Apps. Diesmal sind File-Recovery-Tools, Medizin-Apps und Mystery-Rätsel-Spiele mit von der Partie. Einschließlich, jedoch nicht ausschließlich. Das Angebot gilt jedoch wie üblich nur für kurze Zeit.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Photo Recovery: Restore Files ( 3,89 Euro ) – Dieses Programm ermöglicht es, irrtümlich entfernte Bilder, Filme, Tondateien sowie Dateien erneut zugänglich zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel Zeit seit dem Löschen der Dateien vergangen ist. Genau wegen solcher Software sollte man ein gebrauchtes Handy vor dem Weiterverkauf unbedingt mit einer speziellen Löschsoftware vollständig bereinigen. (3,8 Sterne, 141 Bewertungen)

Meine Medizin Pro ( 2,79 Euro ) – Mit dieser Anwendung kann der Benutzer jederzeit seine Medikamenteneinnahme nachvollziehen. Sie zeigt an, um welche Präparate es sich handelt, wie sie aussehen, welche möglichen Nebenwirkungen auftreten können, welche Dosierungen vorgesehen sind und wie sie korrekt einzunehmen sind. Da es sich jedoch um eine wenig verbreitete App eines unbekannten Anbieters handelt, empfiehlt es sich, vor der Nutzung sorgfältig zu überprüfen, ob sie zuverlässig und fehlerfrei arbeitet. (4,0 Sterne, 293 Bewertungen)

Farbkreis ( 2,09 Euro ) – Ein Farbkreis, hochwertige Farbsets, die Option, Farben direkt mit der Kamera aufzunehmen, präzise Anpassungen sowie Graustufenfunktionen – all das und noch vieles mehr stellt diese App bereit. Dabei überzeugt sie zusätzlich durch eine klar strukturierte Benutzeroberfläche. Und wie die Bewertungen offenbaren, scheinen die meisten Nutzer mehr als zufrieden zu sein. (4,8 Sterne, 1.090 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

The Secret of Crimson Manor ( 0,99 Euro ) – Wer diese Anwendung herunterlädt, taucht in eine Vielzahl fesselnder Mini-Rätsel ein. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter den Wänden der Crimson Manor? Entdeckt es selbst. Zusätzlich überzeugt das Spiel mit ansprechender Grafik, einer unkomplizierten Point-and-Click-Steuerung und zahlreichen unterschiedlichen Schauplätzen, die erkundet werden wollen. (4,3 Sterne, 7 Bewertungen)

Tasks Pro: To-Do & Planner ( 6,99 Euro ) – Diese App ist als Organisationstool konzipiert und fällt zwar eher schlicht aus, deckt dabei aber nahezu alle wichtigen Features ab. Dazu zählen unter anderem farbige Kennzeichnungen, frei einstellbare Erinnerungen, eine zentrale Übersicht sowie die Option, Notizen per Sprache aufzunehmen. Gesprochene Inhalte werden automatisch in Text umgewandelt. Zusätzlich überzeugt die Anwendung durch eine klare Struktur und eine leicht verständliche Navigation. (keine Bewertungen)

Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Dank dieser Anwendung sind gewöhnliche Schnappschüsse bald Geschichte. Eine Vielzahl an Effektfiltern sorgt dafür, dass Fotos im Handumdrehen wie digitale Kunstwerke wirken. Ergänzt wird das Angebot durch die üblichen Bearbeitungswerkzeuge sowie eine benutzerfreundliche Navigation. Ideal geeignet für alle, die ein Faible für kreative Gestaltung und farbenfrohe Bilder haben. (4,7 Sterne, 39 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.