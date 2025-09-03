E-Autos sind längst keine Exoten mehr – auch wenn sie auf den Straßen noch in überschaubaren Stückzahlen unterwegs sind, wächst ihr Marktanteil stetig. Aber wer von Euch schon elektrisch fährt, kennt aber das Problem: Wo finde ich unterwegs schnell, unkompliziert und vor allem günstig eine freie Ladesäule? Genau an diesem Punkt wird Google Maps jetzt richtig spannend, denn mit einer neuen Karte und cleveren Features macht Euch die App das Leben leichter.

Neue Karte bei Google Maps: Für Fahrer eines E-Autos Pflicht!

Es gibt nämlich eine neue Karte, die besonders preiswerte Schnellladesäulen auf einen Blick anzeigt. Sie trägt den Titel „Günstig Ad-hoc-Laden“ und wurde von Gerd Bremer ins Leben gerufen. Ihr Vorteil: Sie zeigt Euch nur Schnellladestationen mit mindestens 50 kW Ladeleistung, die Ihr zu einem Preis von maximal 50 Cent pro Kilowattstunde (kWh) nutzen könnt – und das komplett ohne Vertrag, Abo oder spezielle Ladekarte. Statt Tarifdschungel und versteckten Kosten reicht eine einfache Direktzahlung, zum Beispiel per Kreditkarte, QR-Code oder einer unterstützten Lade-App. Für alle, die spontan laden müssen – ob auf der Urlaubsfahrt, beim Einkauf oder einfach unterwegs – ist das ein echter Gamechanger.

Seit Kurzem gibt es diese Übersicht sogar als eigenständige App namens Move Electric Ad-Hoc Map für iOS und für Android. Hier könnt Ihr noch komfortabler nach günstigen Lademöglichkeiten suchen, Stationen filtern, Favoriten anlegen und die Route direkt planen. Einziger Wermutstropfen: Weder in der Karte noch in der App wird angezeigt, ob eine Ladesäule gerade tatsächlich funktioniert. Da solltet Ihr im Zweifel noch eine zweite App mit aktuellen Live-Daten zur Prüfung nutzen.

Ad-hoc Laden ist komfortabel – aber oft noch teuer

Dass immer mehr Ladestationen überhaupt ad hoc nutzbar sind, hängt übrigens mit einer EU-Verordnung zusammen. Die AFIR-Regelung schreibt seit April 2024 nämlich vor, dass alle neuen Schnellladepunkte ab 50 kW zwingend ein Direktzahlterminal haben müssen. Bis 2027 müssen auch bestehende Stationen nachgerüstet werden. Für Euch heißt das: keine Tarifverträge mehr, keine Bindung an einzelne Anbieter, sondern mehr Freiheit und vor allem mehr Transparenz bei den Preisen. Allerdings ist das Ad-hoc-Laden häufig noch vergleichsweise teuer.

Doch Google Maps geht noch einen Schritt weiter. Neben der günstigen Ad-hoc-Karte wurden in den vergangenen Monaten neue smarte Funktionen eingeführt, die den Lade-Alltag noch komfortabler machen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz beschreibt Maps Ladepunkte künftig präziser. Wenn Ihr schon mal verzweifelt durch ein Parkhaus geirrt seid, weil die Ladesäule unauffindbar war – damit ist bald Schluss. Dank KI werden Google-Bewertungen gebündelt und liefern Euch exakte Hinweise.

Auch in Sachen Echtzeitdaten legt Google nach. Habt Ihr ein Auto mit integriertem Google-System, seht Ihr direkt im Display, welche Ladestationen in der Nähe gerade frei sind und wie schnell Ihr dort laden könnt. Noch praktischer wird es auf längeren Strecken: Google Maps übernimmt die Ladeplanung für Euch. Das heißt, Ihr bekommt automatisch Stopps entlang Eurer Route vorgeschlagen, inklusive Ladezeiten und Akku-Prognose. So habt Ihr Sicherheit, dass Ihr ans Ziel kommt – ohne unnötige Umwege oder Panik, weil der Akku zur Neige geht.