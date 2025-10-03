Amazfit T-Rex 3 Pro im Test: Outdoor-Fitness für jedermann

Widerstandsfähig. Intelligent. Gebaut für die freie Natur. Der Amazfit T-Rex 3 Pro bietet die Gesundheits- und Fitnessfunktionen von Premium-Wearables zu einem Bruchteil des Preises. Sein wachsendes Ökosystem an Begleitgeräten, wie ein kleineres Armband oder sogar ein Ring für die Schlafüberwachung, sorgt dafür, dass sich die Gesundheitsüberwachung natürlich und ununterbrochen anfühlt. Aber es gibt wichtige Kompromisse, und nicht jeder wird damit leben wollen. Würdet Ihr den Schritt wagen?

Design, Display und Haltbarkeit Der T-Rex 3 Pro bleibt der robusten DNA der T-Rex-Reihe treu und hat ein ähnliches Design wie der T-Rex 3, den ich letztes Jahr getestet habe. Wenn ihr einen tieferen Einblick in das Aussehen, die Hardware, die Software und die Funktionen haben wollt, werft einen Blick auf meinen vollständigen T-Rex 3 Test — hier konzentriere ich mich auf die Neuerungen. Im Jahr 2025 gibt es die T-Rex endlich in zwei Größenvarianten, 48 mm und 44 mm, was sie für verschiedene Handgelenkgrößen zugänglicher macht. In diesem Jahr hat Amazfit die Lünette und die Knöpfe aus Titan Grad 5 gefertigt, um sie noch widerstandsfähiger zu machen. Das AMOLED-Display ist durch Saphir geschützt und hat jetzt eine Spitzenhelligkeit von 3000 nits, was die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich verbessert. Die Amazfit T-Rex 3 Pro verfügt über ein Titan-Gehäuse und ist in Black Gold sowie Tactical Black erhältlich. © nextpit Mit vier strukturierten Tasten rund um das Display bietet die Amazfit T-Rex 3 Pro einfache Bedienung und Navigation – selbst mit Handschuhen. © nextpit Aus diesem Blickwinkel zeigt die T-Rex 3 Pro ihr robustes Gehäuse und die betonte Lünette – jede Kante auf Widerstandskraft und Outdoor-Tauglichkeit ausgelegt. © nextpit Mit 10 ATM Wasserdichtigkeit ist die Amazfit T-Rex 3 Pro bereit für Schwimmen, Regen und anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer. © nextpit Der Amazfit T-Rex 3 Pro Strap vereint robusten Tragekomfort mit nahtloser Ökosystem-Integration. © nextpit Die Navigation erfolgt über vier physische Tasten (Auf, Ab, Auswählen und Zurück), die bei Kälte, Nässe oder mit Handschuhen die Rettung sind. Es gibt immer noch keine drehbare Krone, also ist dies eher eine Fortsetzung der T-Rex Formel als eine komplette Neuentwicklung. Ich habe die 48-mm-Version getestet, die mir ehrlich gesagt zu groß für mein Handgelenk ist. Zum Glück macht das wachsende Ökosystem von Amazfit dies weniger zu einem Problem. Anstatt mit der Uhr zu schlafen, habe ich sie über Nacht mit dem Amazfit Helio Strap (Testbericht) gekoppelt und am Morgen wieder zur Uhr gewechselt. Diese Übergabe funktionierte nahtlos, und obwohl die Kombination 399 Euro für die Uhr und 99 Euro für das Armband kostet, fühlt sie sich wie eine gut durchdachte Lösung zur Gesundheitsüberwachung an. Man hat das Gefühl, dass Amazfit die Verantwortung für Eure gesamte Gesundheitsreise übernehmen will - und nicht nur für das, was Ihr am Handgelenk tragt. Mit dem integrierten Helio-Strap und eingebettet ins größere Amazfit-Ökosystem ist die T-Rex 3 Pro mehr als nur eine robuste Uhr – sie verbindet dich mit Fitness-Apps, Zubehörgeräten und einem nahtlosen Datenaustausch über alle Geräte hinweg. © nextpit Ich habe den T-Rex 3 Pro auch auf einer Fahrradtour durch die österreichischen Alpen getragen. Trotz ihrer Größe blieb sie sicher an ihrem Platz und rutschte nicht herum, selbst wenn ich schwitzte. Für eine so klobige Uhr sitzt sie viel besser am Handgelenk, als ich erwartet hatte. Aber hier kommt der erste Nachteil: Obwohl sie sich durch das Titan-Upgrade hochwertiger anfühlt als frühere Modelle, kann sie immer noch nicht mit einer Apple Watch Ultra 3 (Test) oder sogar einer Huawei Watch GT 6 Pro (Test) mithalten. Andererseits kostet die T-Rex etwa halb so viel wie die Apple Ultra und bietet ein umfangreicheres Ökosystem als die GT-Serie von Huawei, die in den USA nicht einmal erhältlich ist. Letztendlich wird die T-Rex 3 Pro ein bestimmtes Segment von Nutzern ansprechen, die eine robuste Ästhetik und Langlebigkeit für den Außeneinsatz einer eleganten Luxusuhr vorziehen.

Software & Kompatibilität Das T-Rex 3 Pro läuft auf ZeppOS 5, dem proprietären Betriebssystem von Amazfit. Sein größter Vorteil ist die Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten, was in meinen Augen immer ein Gewinn ist. Allerdings fühlt es sich etwas fragmentiert an, da separate Apps wie Zepp Pay erforderlich sind, um alle Funktionen freizuschalten. Und obwohl ZeppOS nicht so butterweich ist wie watchOS 26 oder Wear OS 6, bietet es den Jungs dennoch Zugang zu einem leistungsfähigen App-Ökosystem. Insgesamt ist ZeppOS unkompliziert und einfach zu bedienen. Sowohl die Begleit-App als auch die Oberfläche der Uhr sind intuitiv und schnell zu navigieren. Obwohl Amazfit bestimmte Softwaredienste wie Aura und Fitness kostenpflichtig anbietet, sind die meisten Kernfunktionen auch ohne Abonnement verfügbar. Die Begleit-App für die Amazfit T-Rex 3 Pro zeigt detaillierte Gesundheitsdaten an – von Schlaf- und Herzdaten bis hin zu Anstrengung und Erholung. / © nextpit Eine große Einschränkung ist die Musik. Ihr könnt nicht direkt von der Uhr aus streamen. Das heißt, Ihr müsst MP3-Dateien manuell hochladen, wenn Ihr sie offline abspielen wollt. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Eure Musik direkt von der Uhr aus steuern könnt, wenn sie mit Eurem Handy gekoppelt ist. Zepp hat eine solide Erfolgsbilanz bei Firmware-Updates, die oft neue Funktionen hinzufügen, und App-Updates werden regelmäßig über den App Store und Google Play veröffentlicht. Hier ist der zweite Nachteil: die Transparenz der Privatsphäre. Amazfit gehört neben Xiaomi zu den am wenigsten transparenten Smartwatch-Herstellern, wenn es um den Datenschutz geht, während Google und Apple in Sachen Datenschutz ganz oben stehen. Positiv ist, dass Amazfit mir in der Vergangenheit mitgeteilt hat, dass sich die Server für Nutzer/innen außerhalb des chinesischen Festlandes in Deutschland und den USA (AWS) befinden. Außerdem ist das Unternehmen GDPR-konform. Der T-Rex 3 Pro verfügt außerdem über Datenschutzeinstellungen für GPS-Daten: Ihr könnt zwischen permanenter Cloud-Speicherung, temporärer Cloud-Speicherung, keinen Cloud-Uploads oder der kompletten Deaktivierung von GPS wählen. Zepp unterstützt außerdem mehrere Backup-Methoden, darunter E-Mail, Cloud, lokaler mobiler Speicher und die Möglichkeit, Trainingsdaten zu exportieren.

Wellness, Sicherheit & Fitness Merkmale Die Amazfit T-Rex 3 Pro unterstützt mehr als 170 Sportmodi und wird von einem zuverlässigen Herzfrequenzsensor und Dual-Band-GPS unterstützt, damit die Trainingsdaten genau sind. Was die Gesundheit betrifft, so zeichnet der rückseitige Sensor Blutsauerstoff, Schlaf, ganztägige Herzfrequenz, HRV, Ruheherzfrequenz, Hauttemperatur und Atemfrequenz auf. In meinen Tests stimmten die Messwerte gut mit denen meines Wahoo-Brustgurts überein, den ich immer als Benchmark verwende. Wie der Helio Strap verwendet auch der T-Rex 3 Pro jetzt das BioCharge-System anstelle des älteren Readiness-Wertes. Readiness lieferte eine einzige Momentaufnahme der Erholung am Morgen, während BioCharge eine kontinuierliche Echtzeit-Ansicht liefert, wie bereit Euer Körper den ganzen Tag über ist. Auf der Unterseite der Amazfit T-Rex 3 Pro befindet sich das Sensormodul für Gesundheits- und Aktivitätstracking. © nextpit Als ich den Helio Strap zum ersten Mal getestet habe, fand ich BioCharge etwas verwirrend, verglichen mit der Einfachheit der täglichen Bereitschaftsanzeige. Ich persönlich ziehe es immer noch vor, nach dem Aufwachen eine klare Zahl zu sehen, anstatt die App mehrmals zu überprüfen, um die Anstrengung zu verfolgen. Dennoch kann ich den Wert erkennen. Die kontinuierliche Überwachung zeigt unerwartete Einbrüche oder Spitzen in der Leistungsbereitschaft während normaler Aktivitäten auf und gibt den Athleten mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, das Training oder die Erholung anzupassen. Für mich kann BioCharge die Einfachheit einer morgendlichen Auswertung nicht vollständig ersetzen, aber ich verstehe, dass es für Nutzer, die ein Echtzeit-Feedback wünschen, attraktiv ist. Auch die GPS-Leistung war beeindruckend. Während einer 525 km langen Radtour durch die österreichischen Alpen - durch dichte Wälder, auf Radwegen in der Nähe von Autobahnen und auf Autobahnen selbst - kartierte das T-Rex 3 Pro meine Routen genau. Das Höhentracking war besonders präzise und mir gefiel, dass man Routen direkt über die Zepp-App erstellen und synchronisieren kann, ähnlich wie bei Komoot. Die GPS-Anbindung dauerte nur 3 bis 8 Sekunden und wenn ich vergessen habe, eine Fahrt manuell zu starten, hat die Uhr sie automatisch übernommen. GPS- und Höhentracking auf der Amazfit T-Rex 3 Pro: detaillierte Routenkartierung, Höhenangaben und Steigungsverteilung direkt in der Zepp-App. / © nextpit Die automatische Aktivitätserkennung bleibt eine der Stärken von Amazfit. Der T-Rex 3 Pro hat Gehen, Laufen, Radfahren und Schwimmen ohne manuelle Eingabe erkannt, was ich sehr schätze, da ich oft vergesse, ein Training zu beginnen. Beim Thema Sicherheit hinkt Amazfit hinterher. Die T-Rex 3 Pro bietet weder automatische Sturzerkennung noch eine Notrufsirene – Funktionen, die Premium-Modelle wie die Apple Watch Ultra 3 oder die Garmin Fenix 8 Pro bieten. Sogar günstigere Geräte wie die Huawei Watch GT 6 Pro oder die Google Pixel Watch 4 haben solche Features. Das bringt uns zum dritten Kompromiss der T-Rex 3 Pro: Sicherheit. Es gibt keine LTE- oder 5G-Konnektivität, keine Satellitennachrichten und keine SOS-Funktion. Dafür gibt es eine eingebaute SOS-LED-Taschenlampe, die beim nächtlichen Training sehr nützlich ist. Ansonsten müsst Ihr Euch auf Euer Telefon verlassen, wenn es um Notfallfunktionen wie SOS-Warnungen, Sturzerkennung oder Unfallerkennung geht. Die LED an der Oberseite der Amazfit T-Rex 3 Pro hier auf minimaler Helligkeit – praktisch als dezente Taschenlampe in dunklen Umgebungen. © nextpit Die oben angebrachte weiße LED der T-Rex 3 Pro sorgt für Sicht bei Sportaktivitäten in der Nacht – eine nützliche Hilfe beim Laufen, Wandern oder Radfahren im Dunkeln. © nextpit Die rote LED oben an der T-Rex 3 Pro eignet sich ideal für SOS-Situationen – sie kann rotes Licht blinken, um in Notfällen Aufmerksamkeit zu erregen. © nextpit

Batterielebensdauer & Aufladen Das T-Rex 3 Pro hat einen 700-mAh-Akku in dem 48-mm-Modell, das ich getestet habe. Er bietet eine beeindruckende Ausdauer. Laut Amazfit hält er bei normaler Nutzung bis zu 25 Tage und bei starker Nutzung etwa 10 Tage. Um diese Angaben zu testen, habe ich den T-Rex 3 Pro auf eine 525 km lange Fahrradtour mitgenommen, um zu sehen, wie weit der Akku reicht. Da ich ihn nicht zum Schlaftracking verwendet habe, habe ich ihn nachts ausgeschaltet. Bei ununterbrochener Nutzung am Tag konnte ich etwa 328 km aufzeichnen, was 19 Stunden und 43 Minuten GPS-Nutzung entspricht - von Innsbruck in Österreich bis nach Gauting in Deutschland. Damit habe ich vier volle Tage mit einer einzigen Akkuladung geschafft, wobei ich die Hälfte dieser Zeit das Always On Display aktiviert hatte. Ziemlich beeindruckend. Die magnetische Ladedockstation der Amazfit T-Rex 3 Pro sorgt für einfache Ausrichtung und sicheren Kontakt – einfach andocken und losladen. © nextpit Das Aufladen ist genauso praktisch. Das T-Rex 3 Pro braucht etwa 100 Minuten, um sich vollständig aufzuladen, was für eine 700-mAh-Zelle angemessen ist. Ihr könnt 80 % in nur 45 Minuten erreichen. Auf meiner Reise musste ich ihn nur einmal aufladen. Das Ladegerät selbst ist kompakt, verwendet magnetische Pogo-Pins und wird über USB-C ohne Kabel angeschlossen, sodass ich es direkt an meinen iPhone 16-Ladeadapter (20 W) anschließen konnte. Wenn man mit leichtem Gepäck reist, ist dieses Design wirklich praktisch. Als ich von der Reise zurückkam und einen weniger anspruchsvollen Tagesablauf hatte, konnte ich die Uhr mit einer einzigen Ladung bis zu 14 Tage lang nutzen. Für Outdoor-Abenteurer ist die T-Rex 3 Pro dank dieser Zuverlässigkeit ein zuverlässiger Begleiter.

Technische Daten Amazfit T-Rex 3 Pro Display 1,5-Zoll (48 mm) oder 1,32-Zoll (44 mm) AMOLED

480 × 480 px (48 mm) / 466 × 466 px (44 mm)

Bis zu 3.000 nits Spitzenhelligkeit

Saphirkristallglas Gesundheitsüberwachung 24/7 Herzfrequenz

SpO2 (Blutsauerstoff)

Schlaf & Schlaf-HRV

Stress Tracking

Hauttemperatur

Atemfrequenz

BioCharge Erholungsmetrik

Ruhe-HR GPS Dual-Band, 6-System GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC)

Verbesserte zirkularpolarisierte Antenne

Offline-Karten mit Topo-Details und Skikarten

Routenplanung während der Fahrt, POI-Suche, Turn-by-Turn-Navigation Speicher 64 MB PSRAM + 32 GB eMMC (für Karten, Musik, Routen) Akku

(je nach Hersteller) 700 mAh (48 mm) / 500 mAh (44 mm) Li-Po

Typische Nutzung: bis zu 25 Tage (48 mm)

Starke Nutzung: ~10 Tage (48 mm)

GPS (Genauigkeitsmodus): ~38 h (48 mm)

GPS (Energiesparmodus): bis zu 74 h Konnektivität Bluetooth 5.2

Wi-Fi (OTA-Updates, Karten-Downloads)

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher (Bluetooth-Anrufe) IP/WR-Einstufung 10 ATM wasserdicht

Zertifiziert nach EN13319 & ISO 6425 (Freitauchen & Tauchen bis zu 45 m) Materialien Lünette und Tasten aus Titan Grad 5

Gehäuse aus faserverstärktem Polymer

Flüssigsilikon oder Nylonband Abmessungen und Gewicht 48 mm × 48 mm × 13,65 mm (48 mm)

Gewicht: ~52 g (ohne Armband, 48 mm) Farben Taktisches Schwarz

Schwarz Gold

Arktisch

Gold (44 mm) Kompatibilität Android 7.0+ und iOS 12.0+ Geräte

