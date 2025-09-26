Apple Watch Ultra 3 im Test: Brillant, aber ich werde (noch) nicht umsteigen

„Alle guten Dinge sind drei?" Die Apple Watch Ultra 3 hat ein etwas größeres Display, eine längere Akkulaufzeit, eine schnellere Verbindung mit 5G und eine neue Satelliten-SOS-Funktion. Das sind keine radikalen Änderungen, aber zusammengenommen wirkt die Ultra 3 ausgefeilter und leistungsfähiger als ihre Vorgängerinnen. Die Frage ist, ob diese Verbesserungen ausreichen, um sie zu der ultimativen benutzerfreundlichen Abenteueruhr zu machen, die Apple verspricht, oder ob es sich immer noch eher um einen kleinen Schritt handelt, als um ein unverzichtbares Upgrade. Sowohl die Ultra 3 als auch die Ultra 2 haben viele Gemeinsamkeiten, vom robusten Titandesign bis hin zu den umfangreichen Sensoren und dem watchOS-Erlebnis. Wenn Ihr wissen wollt, was die vorherige Generation so großartig gemacht hat, lest unseren Test der Apple Watch Ultra 2. Ich werde ihn in diesem Beitrag verlinken, damit wir uns nicht wiederholen und uns auf das konzentrieren können, was dieses Jahr neu ist und worauf es ankommt.

Zusammenfassung Angebote Apple Watch Ultra 3 Pro Superhelles Display

Unterstützung für Sensoren von Drittanbietern

SOS-Notruf und Zwei-Wege-Satellitennachrichten

Nahtlose Integration des Apple Ökosystems

Schnelles Aufladen Contra Nur eine große Größe

Etwa zwei Tage Akkulaufzeit

Teuer, wenn es dir vor allem um das Design geht Apple Watch Ultra 3 Apple Watch Ultra 3: Alle Angebote

Vertrautes Design, intelligentes Display Die Apple Watch Ultra 3 sieht immer noch unverkennbar wie eine Ultra aus. Das 49-Millimeter-Titangehäuse, das in Natur oder Schwarz erhältlich ist, hat die gleiche robuste, outdoor-taugliche Ausstrahlung. Die erhöhte Lippe um den Bildschirm, das flache Saphirglas und die Keramikrückseite sind wieder da, ebenso wie die hohen Beständigkeitsbewertungen für Staub, Wasser und Stöße. Diese Uhr ist nach wie vor für Menschen gemacht, die etwas haben wollen, das robust genug ist, um zu tauchen, zu wandern oder einfach nur einen harten Arbeitsweg zu überstehen. Digital Crown und Seitentaste sind durch einen erhöhten Schutzbügel gesichert – für präzise Bedienung ohne unbeabsichtigtes Auslösen. © nextpit Die schlanke Seitenansicht zeigt das 12 mm dünne Gehäuse mit integrierten Lautsprecheröffnungen, Mikrofonports und dem umlaufenden Schutzrand der Action-Taste. © nextpit Apple hat den Action Button nicht verändert, und da ich die Ultra-Variante zum ersten Mal teste, finde ich diese Funktion wirklich nützlich. Ich schätze es, wie einfach es ist, ein Training zu starten, einen Wegpunkt zu setzen oder die 86-Dezibel-Sirene in einem Notfall auszulösen. Auch die Übersetzungsfunktion am Handgelenk ist sehr sinnvoll. Wenn Ihr den Action Button etwas länger gedrückt haltet, könnt Ihr die Übersetzungs-App schnell starten. Die Möglichkeit, all das direkt auf der Uhr einzustellen, macht sie für mich zu einem echten Schweizer Taschenmesser. Die Dual-Lautsprecher und das Dreifach-Mikrofon-Setup sind ebenfalls unverändert und sorgen dafür, dass Anrufe, Siri-Antworten und sogar das Hören von Musik oder Podcasts klar und deutlich zu verstehen sind. Der Unterschied wird deutlich, wenn Ihr es einschaltet. Apple hat die Ränder verkleinert, so dass die Uhr etwa fünf Prozent mehr Bildschirmfläche hat, ohne dass das Gehäuse größer geworden ist. Es ist nur eine kleine Änderung, aber sie lässt die Ultra 3 moderner und besser lesbar aussehen. Das neue OLED-Panel ist außerdem intelligenter: Es wird mit 1 Hertz aktualisiert, sodass die Komplikationen und Timer auch dann reibungslos aktualisiert werden, wenn Euer Handgelenk ruhig liegt. Das ist eines dieser kleinen Upgrades, die der Uhr das Gefühl geben, dass sie für den ernsthaften Gebrauch gebaut wurde und nicht nur für Benachrichtigungen. Das 49-mm-Titangehäuse umrahmt das Always-On-Retina-OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. © nextpit Das schwarze bzw. anthrazitfarbene Trail Loop Band besteht aus einem ultradünnen, elastischen Nylongewebe mit reflektierenden Rändern und einem Zuglaschen-System zur einfachen Anpassung. © nextpit Das Ocean Band in Grün besteht aus flexiblem Fluorelastomer und verfügt über ein röhrenförmiges Design, das selbst bei Wassersport und Tauchgängen sicheren Halt bietet. © nextpit Die Helligkeit liegt immer noch bei 3000 nits, so dass Ihr die Uhr auch bei vollem Sonnenlicht sehen könnt, und sie lässt sich für die Nutzung in der Nacht niedrig genug dimmen. Apple hat auch die Betrachtungswinkel verbessert, was Ihr sehen könnt, wenn Ihr beim Laufen oder Radfahren einfach zur Seite schaut. Wie ich bereits in meinem Test der Huawei Watch GT 6 Pro erwähnt habe, neigt das Saphir-Display jedoch dazu, ziemlich zu spiegeln, so dass Ihr manchmal euer Handgelenk neigen müsst, um klar zu sehen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Aber ich muss ehrlich sein: Das ist immer noch eine riesige Uhr. An meinen kleineren Handgelenken fühlt sie sich überdimensioniert an, und die Krone drückt oft gegen den Handgelenksknochen. Das kann sich sogar darauf auswirken, wie gut sie die Herzfrequenz oder den Schlaf aufzeichnet, wenn die Passform nicht perfekt ist. Auch wenn die Ultra 3 attraktiv und funktional ist, ist sie nicht für jeden geeignet, vor allem, wenn Ihr eine leichtere, diskretere Smartwatch wie die Series 11 bevorzugt.

Leistung und Konnektivität der Apple Watch Ultra 3 Die Apple Watch Ultra 3 tauscht den S9-Chip vom letzten Jahr gegen das neue S10-Paket aus. Im täglichen Gebrauch fühlt sie sich nicht dramatisch schneller an. Apps öffnen sich immer noch schnell, Animationen laufen flüssig und Siri reagiert dank der geräteeigenen Verarbeitung genauso schnell. Der wahre Unterschied liegt in der Effizienz. Apple sagt, dass die Kombination aus dem S10-Paket, dem neuen LTPO3-Display und anderen Systemoptimierungen dazu beiträgt, dass die Uhr etwas länger mit einer Ladung durchhält, ohne dass sich die Größe des Gehäuses ändert. Das S10 ermöglicht außerdem, dass das Always-on-Display einmal pro Sekunde aktualisiert wird, so dass Komplikationen und Timer in Echtzeit angezeigt werden, ohne dass die Batterie so schnell entladen wird. Mit aktiver Kompass-App zeigt das Zifferblatt Richtung, Höhe und Neigung an, während die Benutzeroberfläche Wegpunkte kartiert und die Backtrack-Navigation unterstützt. © nextpit Die Konnektivität ist eine der größten Neuerungen des Ultra 3. Es unterstützt jetzt 5G mit der RedCap-Technologie, wodurch Downloads von Musik, Podcasts und Apps schneller werden. Der Haken an der Sache ist, dass die 5G-Unterstützung noch auf einige wenige Anbieter beschränkt ist. In Deutschland zum Beispiel unterstützt derzeit nur die Deutsche Telekom 5G auf den neuen Apple-Watch-Modellen. Außerdem braucht Ihr einen kompatiblen eSIM-Tarif für die Uhr und Euer Anbieter muss den Mobilfunkdienst der Apple Watch unterstützen. Ich konnte 5G nicht selbst testen, weil mein Anbieter dort, wo ich wohne, noch keine eSIM-Unterstützung für die Apple Watch anbietet. Die aufregendste Änderung ist, was passiert, wenn Ihr überhaupt keinen Dienst habt. Die Apple Watch Ultra 3 unterstützt jetzt Notfall-SOS über Satellit und führt Euch durch die Verbindung mit einem Satelliten, damit Ihr Euren Standort mitteilen und eine kurze Notfallnachricht senden könnt. Wichtig ist, dass Ihr kein iPhone in der Nähe braucht, um die Funktion zu nutzen, da sie direkt in die Uhr integriert ist. Allerdings ist die volle Zwei-Wege-Satellitennachrichtenfunktion (Senden und Empfangen von regulären Texten, Emoji und Tapbacks) immer noch regional begrenzt und derzeit nur in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar. Apple bietet den Satellitendienst zwei Jahre lang ohne zusätzliche Kosten an. Damit nähert sich Apple dem Ansatz von Garmin mit der Fenix 8 Pro an, die ebenfalls Zwei-Wege-Satellitennachrichten unterstützt, und macht die Ultra 3 zu einer noch ernsthafteren Option für Abenteurer, die nicht im Netz unterwegs sind.

Apple Watch Ultra 3 Software und Kompatibilität Die Software ist der Punkt, an dem die Ultra 3 ihren Titel "Werkzeuguhr" wirklich verdient. Die neue Waypoint-Oberfläche macht deutlich, auf wen Apple hier abzielt. Es verfügt über einen Live-Kompass, einen Nachtmodus und einen schnellen Zugang zu Backtrack. Es gesellt sich zu Wayfinder und Modular Ultra, zwei Gesichtern, die das größere Display mit zusätzlichen Komplikationen und detaillierten Datenfeldern bereits voll ausnutzen. Ich kann mir vorstellen, dass Waypoints vor allem bei Wanderungen hilfreich sind und euch zurück zu Eurem Ausgangspunkt oder sogar zu Wasserquellen führen. Dieses Gesicht ist eindeutig für den Outdoor-Einsatz konzipiert, aber wenn Ihr es den ganzen Tag in der Stadt anlasst, werdet Ihr wahrscheinlich merken, dass sich der Akku schneller entleert. Watch Faces von links nach rechts: Waypoint, Modular Ultra und Wayfinder. Alle sind individuell anpassbar. / © nextpit Aber abgesehen von dieser exklusiven Ultra 3-Funktion enthält watchOS 26 fast alles, was Ihr auch im Vorgängermodell findet. Das heißt aber nicht, dass irgendetwas fehlt. Die neue Liquid Glass-Benutzeroberfläche fühlt sich weicher und flüssiger an und die Smart-Stack-Widgets sorgen dafür, dass die richtigen Informationen angezeigt werden, wenn Ihr sie braucht. Die Gestensteuerung ist eine weitere, wirklich nützliche Ergänzung. Die neue Handgelenksgeste funktioniert zusammen mit Double Tap und ermöglicht es Euch, Benachrichtigungen zu ignorieren, Anrufe anzunehmen oder Timer zu steuern, ohne das Display zu berühren. Anfangs war ich skeptisch, aber nachdem ich watchOS 26 eine Weile benutzt habe, fühlt sich die Uhr durch diese Gesten viel intuitiver an, vor allem in den Momenten, in denen Ihr nur eine Hand frei habt, wie beim Radfahren oder Einkaufen. Studie zeigt, welchen Marken es an Datenschutztransparenz mangelt, und hier rangiert Apple Ich habe bereits meine 10 Lieblingsfunktionen von watchOS 26 ausgewählt, also empfehle ich Euch, diesen Artikel zu lesen, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was Ihr von der Ultra-3-Software erwarten könnt. Vergesst nicht, dass die Smartwatch Hand in Hand mit der Watch-App arbeitet, in der Ihr Eure Einstellungen feinjustieren könnt, sowie mit den Apple Health- und Fitness-Apps. Was mir besonders auffällt, ist, dass die Kompatibilität innerhalb des Apple-Ökosystems genauso funktioniert, wie Ihr es erwarten würdet. Es gibt keine Überschneidungen von Apps oder Diensten, wenn die Uhr mit einem iPhone gekoppelt ist, und die Integration ist nahtlos.

Gesundheit, Sicherheit und Fitness Die Apple Watch Ultra 3 verfügt über die gleichen Sensoren wie die Vorgängergeneration, darunter EKG, SpO2, optische Herzfrequenz, Handgelenktemperatur, Menstruationszyklus-Tracking, Tiefenmesser, Kompass und den immer aktiven Höhenmesser. Die Sturz- und Aufprallerkennung sowie die laute Notsirene sind immer noch vorhanden, sodass niemandem, der vom Ultra 2 kommt, etwas fehlt. Das Sensorsystem auf der Unterseite umfasst den optischen Herzsensor der dritten Generation, einen elektrischen Herzsensor, SpO2-, Temperatur- und Tiefenmesser sowie einen Umgebungslichtsensor. © nextpit Insgesamt ist die Genauigkeit des PPG-Sensors solide. Die Ultra 3 stimmte größtenteils mit den Messwerten meines Wahoo-Brustgurts überein, den ich als Referenzgerät verwende. Sogar während eines 20-minütigen Fahrradtrainings im Freien lagen die Werte dicht beieinander. Meine größte Herausforderung war die Größe des Geräts. Die Ultra 3 ist groß für mein Handgelenk, und in unwegsamem Gelände oder bei intensiver Anstrengung hatte sie manchmal Probleme, die Herzfrequenz kontinuierlich zu messen. Das liegt wahrscheinlich eher an der Passform als an der Qualität des Sensors und ist etwas, das Nutzer mit kleineren Handgelenken beachten sollten. Außerdem fand ich den Trail Loop mit Reflektoren beim Training stabiler als das Ocean Band und er war deutlich angenehmer beim Schlafen. Eine bessere Passform bedeutet bessere Daten. Apropos Schlaf: Sleep Score ist eine willkommene Ergänzung der Health-App. Jeden Morgen erhaltet Ihr eine einzige Zahl, die Eure Nachtruhe zusammenfasst. Apple ist einer der letzten großen Anbieter, der diese Art von Wertung anbietet, aber sie ist gut umgesetzt und leicht zu lesen. In meinem Test stimmten die Ergebnisse sowohl bei der Gesamtschlafbewertung als auch bei den Schlafphasen mit meinem Referenzgerät, dem Oura Ring 4 (zum Test), überein. Vor allem aber spiegelte das Ultra 3 stets wider, wie ich mich morgens tatsächlich fühlte. Die Gesundheitsapp auf dem iPhone bietet eine detaillierte Übersicht zentraler Messwerte wie Herzfrequenz, Schlaf und Aktivitätstrends, die von der Apple Watch Ultra 3 erfasst werden. © nextpit Eine weitere sinnvolle Ergänzung sind die Hypertonie-Benachrichtigungen. Diese sammeln still und leise Daten für etwa 30 Tage und können Euch auf Muster aufmerksam machen, die auf Bluthochdruck hindeuten könnten. Ich habe einen eigenen Artikel über diese Funktion, aber die Kurzversion ist, dass sie Euch helfen kann, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie zu einem größeren Gesundheitsproblem werden. Wenn es um das Fitness-Tracking geht, gibt es drei wichtige Punkte zu beachten. Erstens liefert das Zweifrequenz-GPS sehr genaue Routen mit nur geringen Abweichungen, selbst auf städtischen Straßen und unter dichten Bäumen. Zweitens bietet die Uhr auch weiterhin nützliche Tools für Läufer, Radfahrer und Wanderer, darunter die Unterstützung von Sensoren anderer Hersteller, detaillierte Trainingsdaten und die Aktionstaste zum schnellen Starten von Trainingseinheiten oder zum Ablegen von Wegpunkten. Die Fitness-Ansicht zeigt die täglichen Aktivitätsringe sowie Zusammenfassungen der Workouts – alles nahtlos mit der Apple Watch Ultra 3 synchronisiert. © nextpit Und drittens gibt es endlich eine tiefere Integration zwischen der Fitness-App und der Apple Watch, bei der mehr Workouts auf das iPhone gespiegelt werden - nicht nur Radfahren. Noch besser: Es ist jetzt möglich, direkt in der App eigene Workouts zu erstellen. Intervallläufe sind schnell eingerichtet, aber die Erstellung einer kompletten Trainingseinheit kann trotzdem zeitaufwändig sein. Ich habe etwa 20 Minuten gebraucht, um ein einfaches Rücken- und Bizeps-Training in der Fitness-App zu erstellen, während ich das gleiche Training auf meinem Whoop MG (Testbericht) in etwa fünf Minuten erstellen kann, mit zusätzlichen Details wie Wiederholungen und Gewicht pro Satz. Apple hat hier noch einiges zu tun, aber jetzt, wo die Funktion verfügbar ist, werden sie sicher mehr Leute ausprobieren, was Apple dazu bringen sollte, sie weiter zu verfeinern. Individuelle Krafttrainingsansicht – Nutzer:innen können Sätze und Pausen festlegen, und den Fortschritt live mit synchronisierten Werten auf der Ultra 3 verfolgen. © nextpit

Batterielebensdauer und Aufladen Die Ultra 3 ist solide, aber sie gewinnt keine Preise für ihre Akkulaufzeit. Wenn Ihr zu den Hardcore-Outdoor-Abenteurern gehört, würde ich Euch immer noch ein Garmin-, Polar- oder Amazfit-Gerät empfehlen, wenn maximale Laufzeit für Euch oberste Priorität hat. Für eine nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem bleibt das Ultra jedoch die beste Wahl für Outdoor-Abenteurer, die wollen, dass alles zusammen funktioniert. Wichtig ist, dass Apple dieses Jahr die Akkulaufzeit verbessert hat, und das ist eine gute Nachricht. Apple gibt eine typische Nutzungsdauer von etwa 42 Stunden an. In meinem Praxistest habe ich 42 Stunden und 35 Minuten erreicht, wobei das Display immer eingeschaltet war, Schritte und Schlaf aufgezeichnet wurden, aber keine Trainingseinheiten. Das entspricht den Angaben von Apple und lässt eine verlässliche Nutzungsdauer von etwa eineinhalb Tagen bei gemischter Nutzung erwarten. Schnellladen mit dem magnetischen USB-C-Ladegerät: In rund 45 Minuten ist die Apple Watch Ultra 3 zu 80 Prozent aufgeladen – genug für einen ganzen Tag Nutzung. © nextpit Auch das Aufladen ist schneller. Apple gibt an, dass es in etwa 45 Minuten von null auf achtzig Prozent kommt und in etwa 75 Minuten voll aufgeladen ist, wenn Ihr einen 20-Watt-USB-C-Adapter verwendet, der das erforderliche Ladeprofil erfüllt. In meinem Test hat der 20-Watt-Puck genau das erreicht. Als ich ihn mit einem 30-Watt-Adapter für das MacBook Air auflud, der nicht dem Profil entspricht, dauerte es 103 Minuten, bis er vollständig geladen war. Die Schlussfolgerung ist einfach: Wenn Ihr die von Apple versprochenen Geschwindigkeiten wollt, solltet Ihr einen richtigen 20-Watt-Adapter verwenden. Die Batterielaufzeit wird immer variieren. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen erreichten längere Laufzeiten von bis zu zweieinhalb Tagen, indem sie das immer eingeschaltete Display ausschalteten. In jedem Fall hängt die Akkulaufzeit stark von den Displayeinstellungen, dem Training und der GPS-Nutzung ab.

Apple Watch Ultra 3: Technische Daten 2025 Modell Gerät Apple Watch Ultra 3 Bild Farben Natürliches Titan

Schwarz Titan Größe 49 mm Gehäuse

Passt für Handgelenke von 130 mm bis 210 mm Gewicht 61,6 g (Natur)

61,8 g (Schwarz) Display Immer eingeschaltetes Retina LTPO3 OLED

422 × 514 Pixel

Flache Abdeckung aus Saphirglas

Bis zu 3000 nits Spitzenhelligkeit

Minimum 1 nit Helligkeit

1 Hz Bildwiederholung im Leerlauf Schutz Wasserdicht bis 100 m

EN13319 zertifizierter Tauchcomputer

IP6X staubgeschützt

MIL-STD 810H getestet Prozessor Apple S10 SiP mit Neural Engine

64 GB Speicher

U2 Ultra Wideband Chip Sensoren Elektrischer Herzsensor

Optischer Herzsensor der dritten Generation

Blutsauerstoff-Sensor

Temperatursensor

Tiefenmesser und Wassertemperatursensor

Kompass und ständig aktiver Höhenmesser

Hochg-Beschleunigungsmesser und Gyroskop

Präzisions-GNSS mit zwei Frequenzen (L1 und L5)

Umgebungslichtsensor Sicherheit Crash-Erkennung, Sturzerkennung, Sirene

SOS-Notruf und internationaler Notruf

Notfall-SOS über Satellit

Find My über Satellit

Nachrichten über Satellit (USA, Kanada, Mexiko) Akkulaufzeit Bis zu 42 Stunden bei normaler Nutzung

Bis zu 72 Stunden im Energiesparmodus

Schnellladung: ca. 45 Minuten bis 80 Prozent

15 Minuten Aufladen für 12 Stunden Nutzung

5 Minuten Aufladen für ca. 8 Stunden Sleep Tracking Konnektivität LTE und 5G (RedCap)

Wi-Fi 4 (2,4 und 5 GHz)

Bluetooth 5.3

Zweifrequenz-GPS (L1 und L5)

NFC für Apple Pay

Internationales Roaming wird unterstützt

Solltet Ihr die Apple Watch Ultra 3 kaufen? Die Ultra 3 ist die bisher am meisten verfeinerte Version. Die wichtigsten Neuerungen, wie z. B. die Satelliten-Notruf-Funktion, die Zwei-Wege-Satellitennachrichtenübertragung und die Verbesserungen bei der Batterie- und Ladefunktion, stehen ganz im Zeichen von Sicherheit und Unabhängigkeit - und genau darum geht es bei dieser Produktlinie. Dennoch ist die Satellitenabdeckung nach wie vor begrenzt und die verbesserte Akkulaufzeit reicht nicht an die mehrtägige Ausdauer einiger Konkurrenten heran. Apple bietet weiterhin eine hervorragende Integration in sein Ökosystem, so dass das Ultra 3 die nahtloseste Wahl für iPhone-Nutzer ist. Ich glaube immer noch, dass es teuer ist, wenn Ihr Euch nicht intensiv mit Outdoor-Sportarten beschäftigt. Viele Leute werden es nur kaufen, weil ihnen das Aussehen gefällt, und das ist in Ordnung, aber es kann sich anfühlen, als ob man einen Ferrari besitzt und ihn wie einen Volkswagen Käfer fährt. Auch die Passform ist ein wichtiger Teil des Erlebnisses. Diese Uhr ist groß und nicht ideal für kleinere Handgelenke. Bequemlichkeit ist für ein Wearable entscheidend, und das macht diese Uhr für mich zu einem schwierigen Kauf. So sehr ich auch bewundere, was Apple hier geleistet hat, ist es dennoch nicht die Ultra, die ich jeden Tag tragen würde. Für Ultra 2-Besitzer gibt es kein einziges "Muss-Upgrade", es sei denn, die bessere Satellitenabdeckung oder die Batterieerhöhung löst ein Problem, das Ihr bereits habt. Für alle anderen, die die leistungsfähigste iPhone-freundliche Smartwatch für das Outdoor-Leben wollen, ist die Ultra 3 die richtige Wahl... solange sie zu Eurem Handgelenk und Eurem Lebensstil passt.

Wo Ihr die Apple Watch Ultra 3 kaufen könnt Das Ultra 3 kostet 899 Euro für das einfache 49-Millimeter-Titan-Modell mit Mobilfunkanschluss. Wer die Watch mit dem Milanaise-Band haben möchte, zahlt 999 Euro. Ihr könnt sie bei Apple und bei großen Einzelhändlern kaufen. Affiliate Angebot Apple Watch Ultra 3 Wenn Ihr die Ultra 2 mit einem starken Preisnachlass findet, ist sie immer noch ein hervorragendes Angebot, denn viele der besten neuen Funktionen kommen mit watchOS 26. Die Ultra 3 ist jedoch die bessere Wahl, wenn Euch der längere Akku, das verbesserte Always-on-Verhalten, 5G und Satelliten-SOS wichtig sind.