Mit einem Akkusauger lassen sich Staub und Schmutz ganz leicht von Böden und Möbeln entfernen. Saugwischer vereinen hingegen gleich zwei Geräte in einem: Diese cleveren Helfer nehmen nämlich nicht nur trockenen Schmutz auf, sondern beseitigen auch feuchte Flecken oder klebrige Rückstände vom Boden. Genau diese Alleskönner von Tineco bietet Amazon jetzt im Rahmen des Prime Day zu besonders attraktiven Preisen an.

Neben verschiedenen Saugwischern von Tineco sind auch ein leistungsstarker Akkusauger sowie ein intelligenter Teppichreiniger am Prime Day (7. und 8. Oktober) bei Amazon deutlich reduziert erhältlich. Alle Modelle haben eines gemeinsam: Sie nehmen Euch eine Menge Arbeit beim Saubermachen ab. Wir zeigen Euch die spannendsten Deals im Überblick – und mit dem zusätzlichen Rabattcode TINECOPBDG spart Ihr sogar nochmal fünf Prozent mehr.

Akkustaubsauger und weitere Geräte von Tineco im Angebot

Falls Ihr auf einen Akkustaubsauger setzen wollt, lohnt sich ein Blick auf den Tineco Pure One S70. Statt 499 Euro ruft Amazon aktuell nur 399 Euro* auf. Mit dem flexiblen Design lässt sich das Gerät sowohl als Bodenstaubsauger als auch als Handgerät verwenden. Verschiedene Aufsätze ermöglichen es, Polster, Regale oder selbst schwer zugängliche Ecken von Staub zu befreien. Flüssige oder klebrige Verschmutzungen bewältigt er zwar nicht, doch dafür überzeugt er mit 200 AW Leistung, einem klappbaren Rohr für niedrige Möbelstücke und einem LED-Weitwinkelscheinwerfer, der selbst kleinste Staubpartikel sichtbar macht. Mit einer Akkuladung erreicht Ihr Laufzeiten von bis zu 95 Minuten im Handmodus und rund 65 Minuten mit Bodenbürste.

Affiliate Angebot Tineco Pure One S70 Mit Code TINECOPBDG 5 Prozent extra sparen

Darüber hinaus könnt Ihr auch beim Tineco Floor One S7 Stretch Steam kräftig sparen. Der Dampfreiniger ist um 16 Prozent reduziert und kostet jetzt 589 Euro*. Für tiefsitzenden Schmutz in Teppichen gibt es ebenfalls ein passendes Angebot: Der Tineco Carpet One Cruiser geht für 529 Euro* über den virtuellen Ladentisch – das sind satte 24 Prozent weniger als üblich. Auch hier könnt Ihr natürlich den Code TINECOPBDG nutzen, um weitere 5 Prozent vom Kaufpreis zu streichen.

Tineco-Saugwischer: Premium-Modelle deutlich reduziert

Solls hingegen ein Tineco-Saugwischer werden, fällt vor allem der Tineco Floor One S9 Artist ins Auge. Dessen ursprünglicher Verkaufspreis lag bei 799 Euro. Zum Prime Day sinkt der Betrag jetzt jedoch um 29 Prozent – Ihr zahlt also nur noch 569 Euro* (plus 5 Prozent Extra-Rabatt mit dem Code TINECOPBDG). Ausgestattet mit 22 kPa Saugkraft und einer flexiblen 180-Grad-Neigefunktion erreicht der Nass-/Trockensauger mühelos auch schwer zugängliche Stellen unter Sofas oder Schränken. Eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten sorgt dafür, dass Ihr problemlos die gesamte Wohnung in einem Durchgang reinigen könnt.

Nach erledigter Arbeit übernimmt das Gerät die Reinigung gleich selbst: Mit heißem Wasser spült es sich gründlich durch und trocknet sich anschließend mit 85 Grad heißer Luft. Im Praxistest konnte uns dieses Modell durch seine hohe Reinigungsleistung, die einfache Handhabung und den leisen Betrieb überzeugen – eine Seltenheit in dieser Produktklasse.

Affiliate Angebot Tineco Floor One S9 Artist Mit Code TINECOPBDG 5 Prozent extra sparen

Noch günstiger wird es beim Tineco Floor One Stretch S6. Statt der regulären 499 Euro zahlt Ihr an den Prime Days nur 329 Euro*, was einer Ersparnis von 34 Prozent entspricht. Auch dieser Saugwischer lässt sich flexibel um 180 Grad neigen, bietet mit 20 kPa jedoch etwas weniger Saugkraft und eine Akkulaufzeit von rund 40 Minuten. Eine Selbstreinigungsfunktion mit heißem Wasser sowie eine automatische Trocknung mit heißer Luft sind ebenfalls integriert – Komfort inklusive.

Tineco Floor One Stretch S6 für 329 Euro* (mit Code TINECOPBDG 5 Prozent zusätzlich sparen)

Nicht zu vergessen: Mit dem Aktionscode TINECOPBDG sichert Ihr Euch bei allen aufgeführten Deals weitere fünf Prozent Preisnachlass. Wer also schon länger mit einem hochwertigen Saugwischer oder sonstigen leistungsstarken Reinigungsgeräten liebäugelt, findet am Prime Day bei Amazon beste Gelegenheiten, um zuzuschlagen.



Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Tineco. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.