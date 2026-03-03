So langsam ist wirklich Zeit für den Frühjahrsputz, und um allen, die noch nicht so weit sind, etwas Motivation zu geben, haben wir Euch drei Saugroboter rausgesucht, mit denen Ihr problemlos in den Frühling starten könnt.

Drei starke Deals, drei völlig unterschiedliche Ansätze. Der Dreame-Saugroboter setzt auf High‑End‑Walzenwischen mit heißer Reinigung, der Ecovacs X11 kombiniert KI‑Navigation mit rotierenden Mopps, und der Roborock Q7 TF liefert eine solide Laser‑Navigation samt Absaugstation zum kleinen Preis. Ein Trio, das vom Premium‑Segment bis zum Preis‑Leistungs‑Kracher alles abdeckt. Schauen wir mal im Detail rein.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete mit High-End-Wischfunktion

Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete bringt eine starke Kombination aus 30.000-Pa-Saugkraft, Warmwasser‑Wischsystem und weitgehend automatisierter Pflege mit. Besonders die kontinuierlich gereinigte Walzenwisch-Technologie hebt ihn von vielen Konkurrenzmodellen ab, denn die meisten Saugroboter säubern ihre Mopps erst nach dem Einsatz in der Station.

Die Basisstation arbeitet dabei auf Premium‑Niveau. Sie spült die Walze mit 100 °C heißem Wasser, trocknet sie mit 70 °C Heißluft und übernimmt gleichzeitig die automatische Staubentleerung in einen 3,2‑Liter‑Beutel. Dazu kommen Features wie Lasernavigation, Hinderniserkennung, Teppicherkennung, HEPA‑Filter, eine Anti-Verhedderungsbürste und ein einfahrbarer Laserturm, der das Gerät flacher macht. Hindernisse bis 8 cm überwindet der Roboter ebenfalls.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete 879,00 € Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete reinigt mit seiner 30.000‑Pa‑Saugkraft und der leistungsstarken AquaRoll‑Wischrolle, die sich während des Betriebs kontinuierlich selbst säubert, besonders gründlich. Die vollautomatische Station übernimmt Heißwasser‑Reinigung, Trocknung und Entleerung, sodass der Roboter nahezu wartungsfrei im Alltag läuft. 879,00 € bei MediaMarkt

Aktuell bietet MediaMarkt hier den Bestpreis für den Premium-Saugroboter an, denn Ihr könnt ihn für nur 879 Euro ergattern. So spart Ihr 26 Prozent, und in der aktuellen Aktion bis zum 9. März sogar die Versandkosten.

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone – mit beutelloser Station

Der Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone positioniert sich klar in der Oberklasse der Saug‑ und Wischroboter, wo er starke Hardware mit einem sehr weitreichenden Automatisierungsansatz kombiniert. Mit 19.500-Pa-Saugkraft gehört er zu den leistungsstärkeren Modellen und setzt beim Wischen auf ein rotierendes Dual‑Mopp‑System. So werden hartnäckige Flecken deutlich besser gelöst als bei klassischen Wischern.

Die KI‑gestützte Navigation inklusive RGB‑Kamera verbessert die Hinderniserkennung spürbar. Das ist vor allem von Vorteil in vollgestellten Räumen oder bei schlechter Beleuchtung. Dazu kommt die große Omni‑Station, die Staub automatisch in einen 3,2‑Liter‑Beutel absaugt, die Mopps wäscht, trocknet und mit frischem Wasser versorgt. Ein Setup, das den Wartungsaufwand im Alltag massiv reduziert.

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone 899,00 € Der Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone bietet mit 19.500 Pa Saugkraft, KI‑gestützter Schmutzerkennung und einer starken Wischwalze eine besonders gründliche Reinigung auf allen Bodenarten. Die beutellose OmniCyclone‑Station übernimmt Absaugung, Heißwasser-Wäsche und Trocknung automatisch und macht die Pflege des Roboters nahezu wartungsfrei. 899,00 € bei MediaMarkt

Preislich ist das Modell aktuell besonders interessant. Für 899 Euro bei MediaMarkt liegt der X11 OmniCyclone deutlich unter dem üblichen Marktpreis, was auch dem derzeit besten Angebot entspricht. Damit rutscht er klar in den unteren Preisbereich seiner Klasse und wird zu einem der attraktivsten Deals für einen vollautomatisierten Premium‑Saugroboter mit rotierenden Mopps.

Roborock Q7 TF+ – die perfekte Mittelklasse

Der Roborock Q7 TF ist ein Mittelklasse‑Saugroboter, wirkt aber dank Absaugstation, LiDAR‑Navigation und 10.000-Pa-Saugkraft deutlich hochwertiger, als es der 209‑Euro‑Preis vermuten lässt. Die Kombibürste reinigt zuverlässig auf Hartböden und Teppichen. Die Wischfunktion entfernt leichte Verschmutzungen. Die Navigation fährt saubere und systematische Bahnen.

Die Absaugstation mit 3,2‑Liter‑Beutel senkt den Pflegeaufwand spürbar. App‑Steuerung, virtuelle Wände, Teppicherkennung und HEPA‑Filter runden das Paket in dieser Preisklasse ungewöhnlich gut ab.

Roborock Q7 TF+ 209,00 € Der Roborock Q7 TF+ kombiniert 10.000 Pa Saugkraft mit präziser LiDAR-Navigation und sorgt so für gründliche Reinigung auf Hartböden und Teppichen. Die automatische Absaugstation und die integrierte Wischfunktion machen ihn zu einem komfortablen Allrounder für den Alltag. 209,00 € bei MediaMarkt

Mit einem Angebotspreis von 209 Euro bei MediaMarkt liegt der Saugroboter klar unter dem üblichen Preis vergleichbarer Roborock‑Modelle und macht den Q7 TF+ zu einem der besten Budget‑Deals. Für alle, die eine zuverlässige Laser‑Navigation und eine vollwertige Absaugstation wollen, ohne in die Premiumklasse zu greifen.

Wie findet Ihr diese Angebote? Wollt Ihr euch einen der Saug- und Wischroboter als Helfer kaufen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!