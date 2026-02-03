Es gibt viele großartige Serien, die den Titel der besten Sci-Fi-Serie verdient hätten. Doch es kann nur eine geben. Denkt Ihr an Star Trek, Stargate, The Expanse und Co? Weit gefehlt. Doch welche ist die beliebteste Science-Fiction-Serie?

Die Internet Movie Database (IMDb) listet die meisten Serien und Filme aus aller Welt. Neben den eigentlichen Titeln finden sich dort jedoch auch jede Menge zusätzliche Infos – und dazu gehören auch unzählige Nutzerbewertungen. Diese verwenden die Betreiber, um eine vergleichsweise objektive Liste mit den beliebtesten Serien aller Zeiten zu erstellen. Wir haben einen genaueren Blick auf die Liste geworfen und verraten, welche unerwartete Serie an der Spitze des Science-Fiction-Genres steht.

Passend dazu:

Geheimtipp führt das Sci-Fi-Serien-Ranking an

Wenn Ihr an Science-Fiction-Serien denkt, kommt Euch wahrscheinlich sofort „Star Trek“, „Doctor Who“ oder „Stargate“ in den Sinn. Vielleicht denkt Ihr auch an etwas Modernes wie „The Expanse“ oder „The Mandalorian“. Doch die weltweit beliebteste Serie ist weit entfernt von berühmten Klassikern und neuen Überfliegern. Stattdessen führt „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ mit beeindruckenden 8,9 von 10 Sternen die Sci-Fi-Sparte im IMDb-Top-250-Serien-Ranking an. Zumindest, wenn man von einigen fraglichen Kandidaten wie dem Anime „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ oder der Zeichentrickserie „Batman“ absieht.

Im Zentrum der Handlung von „Firefly“ steht die Crew des Transport-Raumschiffs Serenity. Das bunt zusammengewürfelte Team durchstreift die äußeren, kaum erschlossenen Regionen des Weltraums und gerät dabei in Abenteuer, die oft an der Grenze zur Illegalität kratzen. Ein zentrales Element stellt dabei der Umstand dar, dass die Menschen in besagten Regionen ein fast schon rückständiges Leben führen; ähnlich der Gesellschaft der USA zur Zeit des Wilden Westens. Bei „Firefly“ handelt es sich also nicht um eine klassische Sci-Fi-Serie, sondern um eine Mischung aus Science-Fiction und Western – einen sogenannten Space Western.

Die Idee hinter „Firefly“ stammt aus der Feder des US-amerikanischen Drehbuchautors, Produzenten und Regisseurs Joss Whedon. In den Hauptrollen seht Ihr unter anderem Nathan Fillion als Malcolm Reynolds, Alan Tudyk als Hoban Washburne, Jewel Staite als Kaywinnit Lee Frye und Morena Baccarin als Inara Serra.

Nur 14 Folgen – und trotzdem ein Kult

Was „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ besonders macht, ist die Tatsache, dass die Serie im Vergleich zu den vorher genannten Größen lediglich aus einer Staffel und insgesamt 14 Folgen besteht. Ferner wurden zunächst nur elf Episoden ausgestrahlt. Der Erfolg stellte sich nämlich erst mit der Veröffentlichung auf DVD ein und führte zum 2005 veröffentlichten Film „Serenity – Flucht in neue Welten“. Wenn Ihr „Firefly“ noch nicht kennt und Euch die beliebteste Sci-Fi-Serie ohne zusätzliche Kosten anschauen möchtet, benötigt Ihr derzeit zwangsläufig ein Disney+-Abo. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Serie bei Apple TV+ oder Amazon zu kaufen. Kostenpunkt: ab rund 15 Euro.