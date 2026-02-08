Für viele Gartenbesitzer ist das Rasenmähen eher Pflicht als Vergnügen. Mit den neuen Automower-Modellen für 2026 will Husqvarna genau das ändern. Und zwar mit komplett kabellosen Konzepten und Preisen, die für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Varianten 308V, 312V und Aspire R6V erfassen Objekte sofort, reagieren dynamisch darauf und gewährleisten dadurch ein sauberes, gleichmäßiges Schnittbild. Das Beste daran: Aufwendiges Verlegen von Drähten oder mühsame Konfigurationen entfallen komplett.

Husqvarna mäht Euren Garten jetzt anders

Im Zentrum der neuen Automower-Modelle steht das Zusammenspiel aus Kamerasystem und moderner KI. Die Mähroboter identifizieren Hindernisse in Sekundenbruchteilen, reduzieren ihr Tempo oder ändern selbstständig die Richtung. So entsteht ein gleichmäßiges Schnittergebnis. Gleichzeitig bleiben Gartengeräte sowie Spielzeug unversehrt. Besonders komfortabel: Die Inbetriebnahme funktioniert ganz ohne Kabel.

Neue Husqvarna-Mähroboter Bildquelle: Husvqarna

Automower 308V: Mähroboter für kleine Gärten

Der Automower 308V eignet sich optimal für Flächen von bis zu 600 Quadratmetern. Durch seine KI-gestützte Vision erkennt er Objekte frühzeitig und fährt daran vorbei. Hingegen sorgen unterschiedliche Schnittmuster, etwa Streifen, Karos oder Dreiecke, für ein sauberes und gleichmäßiges Erscheinungsbild des Rasens. Außerdem ist er durch seine kompakte Bauweise und den besonders leisen Lauf wie gemacht für Gärten in der Stadt. Der Einstiegspreis liegt bei 1.099 €, die Markteinführung ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Automower 312V und Aspire R6V: Optionen für größere Flächen

Neue Husqvarna-Mähroboter Bildquelle: Husqvarna

Für Grundstücke mit bis zu 800 Quadratmetern, ist der Automower 312V die passende Lösung. Der Mähroboter (Bestenliste) setzt ebenfalls auf kamerabasierte KI, erledigt seine Arbeit selbstständig und kann bequem über die App gesteuert werden, perspektivisch auch per Alexa. Die gleichen variablen Mähmuster wie beim 308V sorgen jederzeit für ein ordentliches Schnittbild. Preislich liegt das Modell bei 1.399 € und kommt im Frühjahr 2026 auf den Markt.

Reicht der Garten bis zu 1.200 Quadratmeter, empfiehlt sich der Aspire R6V. Als leistungsstärkstes Modell der Serie kombiniert er KI-Vision mit einer besonders souveränen Navigation, selbst bei verwinkelten oder anspruchsvollen Gartenstrukturen. Zusätzlich macht die kabellose Steuerung per App die Bedienung einfach und flexibel. Mit einem Preis von 1.699 € positioniert er sich als Spitzenmodell und bietet maximalen Komfort bei minimalem Pflegeaufwand.

Funktionsreiche App für Mähroboter

Mit der Automower-Connect-App wird der Mähroboter zentral gesteuert. Damit plant Ihr die Mähzeiten, behaltet den Betriebsstatus im Blick und könnt einzelne Gartenbereiche gezielt verwalten. Ein echtes Plus ist die Zone-Control-Funktion. Somit lassen sich sensible Flächen wie Beete oder Spielflächen bewusst ausschließen. Über WLAN habt Ihr auch von unterwegs Zugriff, während Bluetooth die direkte Bedienung vor Ort ermöglicht.